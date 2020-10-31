https://ria.ru/20201031/vaktsina-1582439213.html

Попова рассказала о преимуществах наличия нескольких вакцин от COVID-19

Попова рассказала о преимуществах наличия нескольких вакцин от COVID-19

Наличие нескольких вакцин от коронавируса дает выбор врачам и пациентам, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. РИА Новости, 31.10.2020

2020-10-31T13:40

2020-10-31T13:40

2020-10-31T14:00

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

анна попова

российская академия наук

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

общество

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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 31 окт — РИА Новости. Наличие нескольких вакцин от коронавируса дает выбор врачам и пациентам, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова."Очень хорошо, что в России несколько вакцин, это дает нам возможность маневра. У нас есть выбор, у врачей есть выбор, у тех, кто эту вакцину собирается применять на себе, есть выбор между тремя, на сегодняшний день, вакцинами", — отметила Попова в эфире телеканала "Россия 1".По словам главы ведомства, люди с хроническими болезнями и аллергическими реакциями, а также с "определенным образом жизни" смогут выбрать для себя наиболее подходящий препарат.Сейчас в России зарегистрированы две вакцины для профилактики COVID-19. Первая из них — "Спутник V", разработанная Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Минздрав зарегистрировал ее в середине августа.Вторая вакцина — "ЭпиВакКорона", созданная центром "Вектор", получила регистрацию в октябре. Сейчас оба препарата проходят пострегистрационные испытания.Третью вакцину разрабатывает Центр исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени Чумакова РАН, сейчас она находится на стадии клинических испытаний.Ранее президент Владимир Путин заявил, что массовая вакцинация от коронавируса SARS-CoV-2 может начаться к концу года.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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Путин: "Надеюсь, что к массовой вакцинации мы сможем приступить в конце года" Владимир Путин выступил на форуме ВТБ "Россия зовет" 2020-10-31T13:40 true PT0M45S

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, анна попова, российская академия наук, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество