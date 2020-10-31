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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201031/vaktsina-1582439213.html
Попова рассказала о преимуществах наличия нескольких вакцин от COVID-19
Попова рассказала о преимуществах наличия нескольких вакцин от COVID-19
Наличие нескольких вакцин от коронавируса дает выбор врачам и пациентам, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. РИА Новости, 31.10.2020
2020-10-31T13:40
2020-10-31T14:00
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
анна попова
российская академия наук
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
общество
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 31 окт — РИА Новости. Наличие нескольких вакцин от коронавируса дает выбор врачам и пациентам, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова."Очень хорошо, что в России несколько вакцин, это дает нам возможность маневра. У нас есть выбор, у врачей есть выбор, у тех, кто эту вакцину собирается применять на себе, есть выбор между тремя, на сегодняшний день, вакцинами", — отметила Попова в эфире телеканала "Россия 1".По словам главы ведомства, люди с хроническими болезнями и аллергическими реакциями, а также с "определенным образом жизни" смогут выбрать для себя наиболее подходящий препарат.Сейчас в России зарегистрированы две вакцины для профилактики COVID-19. Первая из них — "Спутник V", разработанная Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Минздрав зарегистрировал ее в середине августа.Вторая вакцина — "ЭпиВакКорона", созданная центром "Вектор", получила регистрацию в октябре. Сейчас оба препарата проходят пострегистрационные испытания.Третью вакцину разрабатывает Центр исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени Чумакова РАН, сейчас она находится на стадии клинических испытаний.Ранее президент Владимир Путин заявил, что массовая вакцинация от коронавируса SARS-CoV-2 может начаться к концу года.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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60
Путин: "Надеюсь, что к массовой вакцинации мы сможем приступить в конце года"
Владимир Путин выступил на форуме ВТБ "Россия зовет"
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, анна попова, российская академия наук, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество

Попова рассказала о преимуществах наличия нескольких вакцин от COVID-19

13:40 31.10.2020 (обновлено: 14:00 31.10.2020)
 
© РИА Новости / Алексей МайшевОбъявление о проведении вакцинации против COVID-19 на здании поликлиники в Москве
Объявление о проведении вакцинации против COVID-19 на здании поликлиники в Москве - РИА Новости, 1920, 31.10.2020
© РИА Новости / Алексей Майшев
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 31 окт — РИА Новости. Наличие нескольких вакцин от коронавируса дает выбор врачам и пациентам, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
"Очень хорошо, что в России несколько вакцин, это дает нам возможность маневра. У нас есть выбор, у врачей есть выбор, у тех, кто эту вакцину собирается применять на себе, есть выбор между тремя, на сегодняшний день, вакцинами", — отметила Попова в эфире телеканала "Россия 1".
По словам главы ведомства, люди с хроническими болезнями и аллергическими реакциями, а также с "определенным образом жизни" смогут выбрать для себя наиболее подходящий препарат.
Сейчас в России зарегистрированы две вакцины для профилактики COVID-19. Первая из них — "Спутник V", разработанная Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Минздрав зарегистрировал ее в середине августа.
Вторая вакцина — "ЭпиВакКорона", созданная центром "Вектор", получила регистрацию в октябре. Сейчас оба препарата проходят пострегистрационные испытания.
Третью вакцину разрабатывает Центр исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени Чумакова РАН, сейчас она находится на стадии клинических испытаний.
Ранее президент Владимир Путин заявил, что массовая вакцинация от коронавируса SARS-CoV-2 может начаться к концу года.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Анна ПоповаРоссийская академия наукФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Общество
 
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