Медведчук предложил распустить Раду, чтоб разрешить кризис на Украине
© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкПредседатель политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук
КИЕВ, 31 окт – РИА Новости. Глава политсовета украинской парламентской фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому с призывом распустить Верховную раду.
"Если вы считаете себя всенародным президентом, и если вы действительно хотите отстаивать интересы всего украинского народа, вам, уважаемый господин президент, надо принять решение о роспуске парламента и объявлении досрочных выборов в Верховную раду Украины. Это единственный путь для того, чтобы новая Верховная рада и те, кто в нее изберутся, получили истинное доверие людей, которые смогут изменить жизнь наших людей к лучшему, которые смогут построить успешную страну. В этом сегодня заключается выход из той ситуации, в которую мы все вместе попали", - приводит слова Медведчука канал "112 Украина".
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По его мнению, прошедшие местные выборы показали, что пропрезидентская партия "Слуга народа" больше не имеет такого уровня поддержки, как год назад.
"Выборы в местные советы показали, что такого доверия к партии "Слуга народа" нет. И это несмотря на ту победу, которую одержала эта партия на парламентских выборах в июле 2019 года. Этого доверия сегодня не существует. Социологические исследования последнего времени говорят о том, что 45% наших граждан считают, что Верховная Рада должна быть распущена и в Украине должны быть проведены досрочные парламентские выборы", - добавил Медведчук.