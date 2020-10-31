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Медведчук предложил распустить Раду, чтоб разрешить кризис на Украине
Медведчук предложил распустить Раду, чтоб разрешить кризис на Украине
Глава политсовета украинской парламентской фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому с... РИА Новости, 31.10.2020
2020-10-31T15:14
2020-10-31T15:14
оппозиционная платформа - за жизнь
виктор медведчук
верховная рада украины
владимир зеленский
украина
в мире
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КИЕВ, 31 окт – РИА Новости. Глава политсовета украинской парламентской фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому с призывом распустить Верховную раду."Если вы считаете себя всенародным президентом, и если вы действительно хотите отстаивать интересы всего украинского народа, вам, уважаемый господин президент, надо принять решение о роспуске парламента и объявлении досрочных выборов в Верховную раду Украины. Это единственный путь для того, чтобы новая Верховная рада и те, кто в нее изберутся, получили истинное доверие людей, которые смогут изменить жизнь наших людей к лучшему, которые смогут построить успешную страну. В этом сегодня заключается выход из той ситуации, в которую мы все вместе попали", - приводит слова Медведчука канал "112 Украина".По его мнению, прошедшие местные выборы показали, что пропрезидентская партия "Слуга народа" больше не имеет такого уровня поддержки, как год назад."Выборы в местные советы показали, что такого доверия к партии "Слуга народа" нет. И это несмотря на ту победу, которую одержала эта партия на парламентских выборах в июле 2019 года. Этого доверия сегодня не существует. Социологические исследования последнего времени говорят о том, что 45% наших граждан считают, что Верховная Рада должна быть распущена и в Украине должны быть проведены досрочные парламентские выборы", - добавил Медведчук.
https://ria.ru/20201030/izmena-1582315862.html
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оппозиционная платформа - за жизнь, виктор медведчук, верховная рада украины, владимир зеленский, украина, в мире

Медведчук предложил распустить Раду, чтоб разрешить кризис на Украине

15:14 31.10.2020
 
© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкПредседатель политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук
Председатель политсовета украинской партии Оппозиционная платформа - За жизнь Виктор Медведчук - РИА Новости, 1920, 31.10.2020
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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КИЕВ, 31 окт – РИА Новости. Глава политсовета украинской парламентской фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому с призывом распустить Верховную раду.
"Если вы считаете себя всенародным президентом, и если вы действительно хотите отстаивать интересы всего украинского народа, вам, уважаемый господин президент, надо принять решение о роспуске парламента и объявлении досрочных выборов в Верховную раду Украины. Это единственный путь для того, чтобы новая Верховная рада и те, кто в нее изберутся, получили истинное доверие людей, которые смогут изменить жизнь наших людей к лучшему, которые смогут построить успешную страну. В этом сегодня заключается выход из той ситуации, в которую мы все вместе попали", - приводит слова Медведчука канал "112 Украина".
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По его мнению, прошедшие местные выборы показали, что пропрезидентская партия "Слуга народа" больше не имеет такого уровня поддержки, как год назад.
"Выборы в местные советы показали, что такого доверия к партии "Слуга народа" нет. И это несмотря на ту победу, которую одержала эта партия на парламентских выборах в июле 2019 года. Этого доверия сегодня не существует. Социологические исследования последнего времени говорят о том, что 45% наших граждан считают, что Верховная Рада должна быть распущена и в Украине должны быть проведены досрочные парламентские выборы", - добавил Медведчук.
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Оппозиционная платформа - За жизньВиктор МедведчукВерховная Рада УкраиныВладимир ЗеленскийУкраинаВ мире
 
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