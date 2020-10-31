https://ria.ru/20201031/ukraina-1582448693.html

Медведчук предложил распустить Раду, чтоб разрешить кризис на Украине

Медведчук предложил распустить Раду, чтоб разрешить кризис на Украине

Глава политсовета украинской парламентской фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому с... РИА Новости, 31.10.2020

2020-10-31T15:14

2020-10-31T15:14

2020-10-31T15:14

оппозиционная платформа - за жизнь

виктор медведчук

верховная рада украины

владимир зеленский

украина

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/06/1578472436_0:222:2831:1814_1400x0_80_0_0_587ff22dc5251424d9f272f8101b46e7.jpg

КИЕВ, 31 окт – РИА Новости. Глава политсовета украинской парламентской фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому с призывом распустить Верховную раду."Если вы считаете себя всенародным президентом, и если вы действительно хотите отстаивать интересы всего украинского народа, вам, уважаемый господин президент, надо принять решение о роспуске парламента и объявлении досрочных выборов в Верховную раду Украины. Это единственный путь для того, чтобы новая Верховная рада и те, кто в нее изберутся, получили истинное доверие людей, которые смогут изменить жизнь наших людей к лучшему, которые смогут построить успешную страну. В этом сегодня заключается выход из той ситуации, в которую мы все вместе попали", - приводит слова Медведчука канал "112 Украина".По его мнению, прошедшие местные выборы показали, что пропрезидентская партия "Слуга народа" больше не имеет такого уровня поддержки, как год назад."Выборы в местные советы показали, что такого доверия к партии "Слуга народа" нет. И это несмотря на ту победу, которую одержала эта партия на парламентских выборах в июле 2019 года. Этого доверия сегодня не существует. Социологические исследования последнего времени говорят о том, что 45% наших граждан считают, что Верховная Рада должна быть распущена и в Украине должны быть проведены досрочные парламентские выборы", - добавил Медведчук.

https://ria.ru/20201030/izmena-1582315862.html

https://ria.ru/20201030/korruptsiya-1582354596.html

украина

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

оппозиционная платформа - за жизнь, виктор медведчук, верховная рада украины, владимир зеленский, украина, в мире