https://ria.ru/20201031/tramp-1582422741.html

Цитаты Дональда Трампа о России

Цитаты Дональда Трампа о России

Президентские выборы пройдут в США 3 ноября. Нынешний президент Дональд Трамп баллотируется на второй срок. РИА Новости, 31.10.2020

2020-10-31T11:18

2020-10-31T11:18

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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Президентские выборы пройдут в США 3 ноября. Нынешний президент Дональд Трамп баллотируется на второй срок.Ниже приводятся его высказывания о России.15 сентября 2020 года в эфире телеканала Fox News Трамп заявил, что Россия предпочла бы видеть президентом США демократа Джо Байдена:"Россия, наверное, хочет Байдена. Потому что, смотрите, никто не был с Россией жестче, чем я. Никто. С трубопроводом ("Северный поток – 2" – ред.), по военной линии".3 сентября 2020 года на митинге в Пенсильвании Трамп заявил:"Если у меня получится поладить с Россией – это хорошо или плохо? Думаю, это хорошо… Поладить со странами – это на самом деле хорошо, а не плохо. Это очень хорошо"."Когда я слышу "Россия", я просто выключаю (телевизор). Это сумасшествие", – добавил президент, имея в виду обвинения в "сговоре с РФ", которые не подтвердились.30 мая 2020 года Трамп написал в Twitter:"Снова – здорово. Лживые новости от CNN, которые обвиняют Россию. Они немощные неудачники с очень плохими рейтингами! P. S. Не могут обвинять Китай, потому что им нужны деньги?"18 апреля 2020 года во время общения с журналистами в Белом доме, отвечая на вопрос, не считает ли он, что отношения с рядом стран, включая Россию, у США ухудшились, Трамп ответил:"Никто не был так суров с (президентом РФ Владимиром) Путиным, как я. И он это знает лучше всех. Посмотрите на санкции. Посмотрите, что я сделал с их газопроводом в Европу... Но вместе с тем у меня очень хорошие отношения с Путиным, у меня получилось заключить сделку с Россией, Саудовской Аравией, ОПЕК+, это сохранит нам Техас, Северную Дакоту, Оклахому и другие штаты".11 января 2020 года в эфире телеканала Fox News:"Думаю, мы должны быть в состоянии торговать с Россией. Думаю, мы можем. Думаю поладить с Россией после того, как охота на ведьм ... закончилась и они (следователи) потратили 45 миллионов долларов и не нашли ничего".2 апреля 2020 года на пресс-конференции, говоря о поставке помощи из России, Трамп заявил:"Это был очень красивый жест со стороны президента Путина. Я сказал, что приму ее (помощь – ред.). Меня совершенно не беспокоит Россия и пропаганда, нисколько. Я принял много медицинского высококачественного оборудования. Оно может спасти много жизней, и я приму его в любой день".3 декабря 2019 года на пресс-конференции по итогам встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном:"Я думаю, что мы ладим с Россией… Но, конечно, мы должны быть готовы независимо от того, Россия это или кто-то еще".16 октября 2019 года на пресс-конференции с президентом Италии Серджо Матареллой:"Если Россия будет помогать защищать курдов, это хорошее дело, не плохое. Этот (процесс) будет вести Сирия".1 октября 2019 года на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом Финляндии Саули Ниинистё Трамп заявил:"Вы можете спросить Путина – никто не действует по России жестче, чем Дональд Трамп. При всем при этом было бы отлично поладить с Россией, и мы поладим с Россией, поскольку это разумно".26 августа 2019 года по итогам саммита G7 о возможном приглашении России обратно в G8:"Я знаю одно: если бы их пригласили вернуться, они были бы там. Но если бы не были, то это тоже ОК. Просто я считаю, что им лучше быть в (группе), чем вне (ее)"."Я бы не ожидал, что они будут просить. Он (Путин) – гордый человек, зачем ему просить?"12 января 2019 года Трамп написал в Twitter:"Я был гораздо жестче с Россией, чем Обама, Буш или Клинтон. Может быть, жестче, чем любой другой президент. В то же время, и как я часто говорю, ладить с Россией – это хорошо, а не плохо. Я ожидаю, что однажды мы будем иметь хорошие отношения с Россией снова!"4 октября 2018 года на выступлении перед сторонниками в Миннесоте Трамп заявил:"Они (СМИ – ред.) сказали, что я был очень добрым с Россией, с Северной Кореей – слишком жестким. Если бы я был очень грубым с Россией, они бы сказали, что я слишком жесткий. Фейковые новости, все они – фейковые новости!"18 сентября 2018 года на пресс-конференции с президентом Польши Анджеем Дудой, комментируя мнение Дуды, что Россия – угроза региону Восточной Европы:"Я думаю, что это очень агрессивная ситуация. Россия действует агрессивно. Они уважают силу, решимость, как и все".20 июля 2018 года в интервью телеканалу CNBC:"У нас с Россией много лет были плохие отношения. Может, ничего нельзя с этим поделать, это очень возможно. Но я не такой, как другие президенты. Я заключаю сделки, я делаю это всю мою жизнь, я хорош в этом. Я заключаю отличные сделки".18 июля 2018 года в интервью каналу Fox News, отвечая на вопрос, считает ли он Россию главным противником США, Трамп сказал:"У них (России – ред.) сильная армия, но их экономика, как вы знаете, гораздо меньше, чем у Китая. Я даже не хочу использовать слово "противник" (adversary). Мы все можем работать вместе, мы можем прекрасно это делать, каждый может быть в порядке и жить в мире".17 июля 2018 года в ходе общения с журналистами Трамп заявил:"Я понимаю, много разногласий между нашими странами, но диалог с Россией, с которой у нас были такие плохие отношения в течение стольких лет, диалог очень важен".16 июля 2018 года на пресс-конференции по итогам встречи с Путиным Трамп сказал:"Наши ожидания реалистичны, но мы надеемся на дружбу, сотрудничество и мир. Думаю, Россия разделяет это стремление… Конструктивный диалог между США и Россией дает возможности открыть новые пути к миру и стабильности в нашем мире. Я лучше пойду на политический риск в интересах мира, чем буду рисковать миром ради политики".27 июня 2018 года во время выступления перед журналистами в Белом доме:"Я думаю, что (Россия – ред.) проделывает сейчас фантастическую работу в рамках чемпионата мира... Мой сын любит футбол, и он любит наблюдать за турниром. И они действительно проделали фантастическую работу в рамках ЧМ".8 июня 2018 года в ходе общения с журналистами – о возвращении России в G8:"Нравится вам или нет – и это может быть политически некорректно говорить – но нам надо управлять миром. И есть G7, которая была раньше G8, выгнала Россию, она должна вернуть Россию, поскольку Россия нужна нам за столом переговоров… Россия должна быть на этой встрече. Почему мы проводим встречу, когда России нет на встрече? Я буду это (возвращение РФ в "большую восьмерку" – ред.) рекомендовать, это зависит от них, но Россия должна быть на встрече, должна быть ее частью".13 апреля 2018 года в ходе обращения к нации Трамп заявил:"Россия должна решить, продолжит ли она идти по этому темному пути или она присоединится к цивилизованным странам, как к силам стабильности и мира. Надеюсь, когда-нибудь мы поладим с Россией и, возможно, даже с Ираном, но, может быть, нет".18 февраля 2018 года в Twitter – о "вмешательстве РФ" в выборы президента США:"Если целью России было создать разногласия, раскол и хаос в США, то с учетом всех слушаний в комитетах, расследований и межпартийной вражды они преуспели свыше самых смелых своих ожиданий. Они надрывают животики от смеха в Москве. Америка, поумней!"11 ноября 2017 года на пресс-конференции в Ханое с президентом Вьетнама Чан Дай Куангом Дональд Трамп говорил:"Против России ввели очень тяжелые санкции. Против них ввели санкции на очень высоком уровне. Это произошло совсем недавно. Пришло время излечить потрясенный и надломленный мир"."Я считаю, что если Россия будет занимать дружественную позицию, вместо того чтобы (нам. – ред.) все время бороться с ними, – это будет приобретение для всего мира, а также приобретение, а не недостаток для нашей страны".5 ноября 2017 года Трамп сказал, что считает, что Россия не была заинтересована в его избрании президентом США:"Россия не стала бы мне помогать. Думаю, что я последний, кого Россия хотела бы видеть президентом, из-за моей позиции по военным вопросам и мощи".12 апреля 2017 года на пресс-конференции по итогам переговоров с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом, отвечая на вопрос, какой угрозы стоит бояться европейским странам со стороны России, Трамп сказал:"Надеюсь, в конечно счете им нечего будет бояться. Сейчас есть страх и определенные проблемы, но в конечном счете, надеюсь, не будет страха и не будет проблем, и мир сможет жить дружно – это была бы идеальная ситуация"."Это сумасшествие – то, что происходит. Будь то Ближний Восток, Украина, куда бы вы ни посмотрели… В конечном итоге, надеюсь, мы избавимся от этих проблем и бояться будет некого".7 марта 2017 года Трамп в Twitter обвинил своего предшественника Барака Обаму в слабости в отношении России:"Восемь лет Россия "давила" президента Обаму, становилась все сильнее и сильнее, забрала Крым и добавила ракет. Слабак!"16 января 2017 года, из интервью лондонской Times и немецкой Bild о возможности достичь с Россией соглашения о сокращении ядерного оружия в обмен на снятие американских санкций:"Есть санкции против России – давайте посмотрим, не получится ли у нас заключить с Россией хороших сделок. Например, я думаю, ядерного оружия должно быть намного меньше, нужно очень существенно его сократить. Это одна часть. А тут эти санкции, и Россия сейчас от них тяжело страдает. И я думаю, здесь может кое-что выйти, от чего многие выиграют".11 января 2017 года на пресс-конференции в Нью-Йорке о развитии отношении РФ и США Трамп сказал:"Нет никакой кнопки перезагрузки. Мы либо поладим, либо нет"."Россия будет намного больше уважать нашу страну, когда я буду президентом".7 января 2017 года Трамп написал в Twitter:"Хорошие отношения с Россией – благое дело, только глупцы считают, что плохие отношения с Россией – это хорошо".26 сентября 2016 года на дебатах с соперницей на президентских выборах Хиллари Клинтон, отвечая на вопросы ведущего о его позиции по ядерному оружию, Трамп сказал:"Россия расширяет (свои возможности – ред.), у них гораздо более новые возможности, чем у нас, мы не обновляемся".31 июля 2016 года в эфире телеканала АВС:"Если мы можем иметь хорошие отношения с Россией и если Россия поможет нам избавиться от ИГ (террористическая организация, запрещенная в РФ) – а честно говоря, по моему мнению, здесь речь идет об огромных суммах денег и жизнях и всем прочем, – это было бы позитивным, а не негативным фактом".27 апреля 2016 года в Вашингтоне Трамп сказал:"Россия тоже видит ужасы исламского терроризма. Я верю, что снижение напряженности и улучшение отношений с Россией, но только с позиции силы – абсолютно возможно. Здравый смысл говорит, что этот ужасный период враждебности должен закончиться, и в идеале закончится скоро – на благо двух стран".

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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