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В Лионе выстрелили в православного священника
В Лионе выстрелили в православного священника
В седьмом округе Лиона около греческой церкви раздались выстрелы, сообщает местная газета Progres со ссылкой на очевидцев. РИА Новости, 31.10.2020
2020-10-31T18:56
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жеральд дарманен
министерство внутренних дел франции
франция
лион
в мире
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ПАРИЖ, 31 окт — РИА Новости. В седьмом округе Лиона около греческой церкви раздались выстрелы, сообщает местная газета Progres со ссылкой на очевидцев.В районе установлен периметр безопасности, прибыли усиленные наряды полиции.Спасательные службы эвакуировали одного раненого. Как сообщает телеканал BFM, им оказался православный священник. По данным телеканала, нападение произошло, когда священник закрывал церковь. Злоумышленник выстрелил дважды. Священник тяжело ранен.По информации Lyonmag, нападавшего задержали спустя несколько часов.Неизвестно, связан ли инцидент с терроризмом. Как сообщает газета Figaro, между нападавшим и жертвой мог быть конфликт.Прокуратура Лиона после ранения православного священника возбудила дело о покушении на убийство. Вместе с тем она находится на связи с Национальной антитеррористической прокуратурой, которая пока не подключилась к расследованию.В минувший четверг, когда мусульманский мир отмечал день рождения пророка Мухаммеда, выходец из Туниса зарезал трех человек в церкви Нотр-Дам в Ницце. Злоумышленника быстро задержали. Мэр Ниццы Кристиан Эстрози рассказал, что нападавший повторял "Аллах акбар", что позволяет квалифицировать преступление как теракт. В середине октября в коммуне Конфлан-Сент-Онорин под Парижем был обезглавлен учитель истории Самюэль Пати. Убийство произошло у школы, где он преподавал. На уроках, где обсуждалась тема свободы слова, Пати показывал карикатуры на пророка Мухаммеда.
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франция
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жеральд дарманен, министерство внутренних дел франции, франция, лион, в мире

В Лионе выстрелили в православного священника

18:56 31.10.2020 (обновлено: 21:44 31.10.2020)
 
© Fotolia / joseph_hilfigerПолиция Франции
Полиция Франции - РИА Новости, 1920, 31.10.2020
© Fotolia / joseph_hilfiger
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ПАРИЖ, 31 окт — РИА Новости. В седьмом округе Лиона около греческой церкви раздались выстрелы, сообщает местная газета Progres со ссылкой на очевидцев.
В районе установлен периметр безопасности, прибыли усиленные наряды полиции.
Спасательные службы эвакуировали одного раненого. Как сообщает телеканал BFM, им оказался православный священник.
По данным телеканала, нападение произошло, когда священник закрывал церковь. Злоумышленник выстрелил дважды. Священник тяжело ранен.
По информации Lyonmag, нападавшего задержали спустя несколько часов.
Неизвестно, связан ли инцидент с терроризмом. Как сообщает газета Figaro, между нападавшим и жертвой мог быть конфликт.
Прокуратура Лиона после ранения православного священника возбудила дело о покушении на убийство. Вместе с тем она находится на связи с Национальной антитеррористической прокуратурой, которая пока не подключилась к расследованию.
В минувший четверг, когда мусульманский мир отмечал день рождения пророка Мухаммеда, выходец из Туниса зарезал трех человек в церкви Нотр-Дам в Ницце. Злоумышленника быстро задержали. Мэр Ниццы Кристиан Эстрози рассказал, что нападавший повторял "Аллах акбар", что позволяет квалифицировать преступление как теракт. В середине октября в коммуне Конфлан-Сент-Онорин под Парижем был обезглавлен учитель истории Самюэль Пати. Убийство произошло у школы, где он преподавал. На уроках, где обсуждалась тема свободы слова, Пати показывал карикатуры на пророка Мухаммеда.
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Жеральд ДарманенМинистерство внутренних дел ФранцииФранцияЛионВ мире
 
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