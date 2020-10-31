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В Лионе выстрелили в православного священника

В Лионе выстрелили в православного священника

В седьмом округе Лиона около греческой церкви раздались выстрелы, сообщает местная газета Progres со ссылкой на очевидцев. РИА Новости, 31.10.2020

2020-10-31T18:56

2020-10-31T18:56

2020-10-31T21:44

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ПАРИЖ, 31 окт — РИА Новости. В седьмом округе Лиона около греческой церкви раздались выстрелы, сообщает местная газета Progres со ссылкой на очевидцев.В районе установлен периметр безопасности, прибыли усиленные наряды полиции.Спасательные службы эвакуировали одного раненого. Как сообщает телеканал BFM, им оказался православный священник. По данным телеканала, нападение произошло, когда священник закрывал церковь. Злоумышленник выстрелил дважды. Священник тяжело ранен.По информации Lyonmag, нападавшего задержали спустя несколько часов.Неизвестно, связан ли инцидент с терроризмом. Как сообщает газета Figaro, между нападавшим и жертвой мог быть конфликт.Прокуратура Лиона после ранения православного священника возбудила дело о покушении на убийство. Вместе с тем она находится на связи с Национальной антитеррористической прокуратурой, которая пока не подключилась к расследованию.В минувший четверг, когда мусульманский мир отмечал день рождения пророка Мухаммеда, выходец из Туниса зарезал трех человек в церкви Нотр-Дам в Ницце. Злоумышленника быстро задержали. Мэр Ниццы Кристиан Эстрози рассказал, что нападавший повторял "Аллах акбар", что позволяет квалифицировать преступление как теракт. В середине октября в коммуне Конфлан-Сент-Онорин под Парижем был обезглавлен учитель истории Самюэль Пати. Убийство произошло у школы, где он преподавал. На уроках, где обсуждалась тема свободы слова, Пати показывал карикатуры на пророка Мухаммеда.

https://ria.ru/20201031/frantsiya-1582457610.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

жеральд дарманен, министерство внутренних дел франции, франция, лион, в мире