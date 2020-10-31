В Лионе выстрелили в православного священника
18:56 31.10.2020 (обновлено: 21:44 31.10.2020)
В районе установлен периметр безопасности, прибыли усиленные наряды полиции.
#BREAKING: Priest shot and killed inside Greek Orthodox Church in Lyon, France. Suspect is on the run. pic.twitter.com/2kCoxp2Ka2— UA News (@UrgentAlertNews) October 31, 2020
Спасательные службы эвакуировали одного раненого. Как сообщает телеканал BFM, им оказался православный священник.
По данным телеканала, нападение произошло, когда священник закрывал церковь. Злоумышленник выстрелил дважды. Священник тяжело ранен.
По информации Lyonmag, нападавшего задержали спустя несколько часов.
Неизвестно, связан ли инцидент с терроризмом. Как сообщает газета Figaro, между нападавшим и жертвой мог быть конфликт.
Прокуратура Лиона после ранения православного священника возбудила дело о покушении на убийство. Вместе с тем она находится на связи с Национальной антитеррористической прокуратурой, которая пока не подключилась к расследованию.
В минувший четверг, когда мусульманский мир отмечал день рождения пророка Мухаммеда, выходец из Туниса зарезал трех человек в церкви Нотр-Дам в Ницце. Злоумышленника быстро задержали. Мэр Ниццы Кристиан Эстрози рассказал, что нападавший повторял "Аллах акбар", что позволяет квалифицировать преступление как теракт. В середине октября в коммуне Конфлан-Сент-Онорин под Парижем был обезглавлен учитель истории Самюэль Пати. Убийство произошло у школы, где он преподавал. На уроках, где обсуждалась тема свободы слова, Пати показывал карикатуры на пророка Мухаммеда.