https://ria.ru/20201031/stepanakert-1582416621.html

Азербайджан опроверг сообщения о ракетном обстреле Степанакерта

Азербайджан опроверг сообщения о ракетном обстреле Степанакерта

Минобороны Азербайджана опровергло сообщения армянской стороны о ракетном обстреле Степанакерта, оборонное ведомство Азербайджана считает, что такими... РИА Новости, 31.10.2020

2020-10-31T10:26

2020-10-31T10:26

2020-10-31T10:26

обострение ситуации вокруг нагорного карабаха

нагорный карабах

азербайджан

армения

в мире

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БАКУ, 31 окт – РИА Новости. Минобороны Азербайджана опровергло сообщения армянской стороны о ракетном обстреле Степанакерта, оборонное ведомство Азербайджана считает, что такими сообщениями Ереван ставит цель обострить ситуацию."Информация армянских СМИ о том, что подразделения азербайджанской армии якобы с утра подвергли ракетному обстрелу Ханкенди (азербайджанское название Степанакерта – ред.), в результате чего нанесли материальный урон гражданскому населению, является ложной и направлена на обострение ситуации. Заявляем, что подразделения азербайджанской армии наносят удары только по огневым точкам противника", - сообщает оборонное ведомство.Бои на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу Степанакерт. Армения объявила военное положение и – впервые – всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и в ряде мест – военное положение. Лидеры России, США и Франции призвали противоборствующие стороны прекратить столкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий.В Москву 9 октября по приглашению президента РФ прибыли главы МИД Азербайджана и Армении, вместе с российским коллегой они более 10 часов вели переговоры. В итоге Ереван и Баку договорились прекратить огонь в Карабахе с полудня 10 октября, провести обмен пленными и телами погибших, а также дополнительно согласовать конкретные детали перемирия. Однако в тот же день стороны стали обвинять друг друга в нарушениях договоренности. Вторая попытка организовать гуманитарное перемирие была предпринята в ночь на 18 октября. Американский госдеп объявлял о достигнутом гуманитарном прекращении огня с 07.00 мск (08.00 по местному времени) 26 октября, но и после этого стороны конфликта заявляли о его несоблюдении противником.

нагорный карабах

азербайджан

армения

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

нагорный карабах, азербайджан, армения, в мире