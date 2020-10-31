https://ria.ru/20201031/senezh-1582489897.html
Проекты программы "Женщины-лидеры" презентовали вице-спикеру СФ РФ
Проекты программы "Женщины-лидеры" презентовали вице-спикеру СФ РФ
Участницы новой образовательной программы "Женщина-лидер" мастерской управления "Сенеж" в рамках подготовки к Евразийскому женскому форуму презентовали свои... РИА Новости, 31.10.2020
2020-10-31T22:27
2020-10-31T22:27
2020-10-31T22:28
россия
галина карелова
совет федерации рф
общество
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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Участницы новой образовательной программы "Женщина-лидер" мастерской управления "Сенеж" в рамках подготовки к Евразийскому женскому форуму презентовали свои социальные проекты заместителю председателя Совета Федерации РФ Галине Кареловой, сообщает пресс-служба мастерской управления.Онлайн-встреча, на которой речь шла о проектах форума и поддержке женского лидерства, прошла в рамках мероприятий по подготовке к третьему Евразийскому женскому форуму. Его проведение запланировано в Санкт-Петербурге в 2021 году.Она уточнила, что программа "Женщина-лидер" является первым проектом в рамках подготовки к третьему Евразийскому женскому форуму. Первыми слушателями программы стали 140 активных участников проектов совета Евразийского женского форума, победители и финалисты конкурса управленцев "Лидеры России". Среди них примерно поровну представителей бизнеса и госсектора с некоммерческими организациями. Руководящие должности занимают почти все – более 90%, треть имеет стаж руководства 5–10 лет.Среди представленных женщинами-лидерами на онлайн-встрече вице-спикеру инициатив были социальные проекты, призванные решить проблемы в детском образовании, профессиональном обучении предпринимательниц, поддержать работающих матерей и развивать региональный туризм.Программа "Женщина-лидер" реализуется мастерской управления "Сенеж" президентской платформы "Россия – страна возможностей" при поддержке совета Евразийского женского форума и совета по развитию социальных инноваций субъектов Российской Федерации. Она направлена на формирование и развитие сообщества успешных женщин, а также их вовлечение в решение актуальных проблем и поиск эффективных ответов на вызовы современности.
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, галина карелова, совет федерации рф, общество
МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Участницы новой образовательной программы "Женщина-лидер" мастерской управления "Сенеж" в рамках подготовки к Евразийскому женскому форуму презентовали свои социальные проекты заместителю председателя Совета Федерации РФ Галине Кареловой, сообщает пресс-служба мастерской управления.
Онлайн-встреча, на которой речь шла о проектах форума и поддержке женского лидерства, прошла в рамках мероприятий по подготовке к третьему Евразийскому женскому форуму. Его проведение запланировано в Санкт-Петербурге в 2021 году.
"Традиционно в преддверии форума запланирована насыщенная программа мероприятий. Так, будет запущен марафон женских инициатив в развитии территорий, пройдут гостиные Евразийского женского форума. Во всех федеральных округах пройдет стартап-тур "Сколково", будут отобраны лучшие инновационные технологические проекты женщин", – рассказала на онлайн-встрече о планируемых мероприятиях в рамках Евразийского женского форума заместитель председателя Совета Федерации Галина Карелова.
Она уточнила, что программа "Женщина-лидер" является первым проектом в рамках подготовки к третьему Евразийскому женскому форуму. Первыми слушателями программы стали 140 активных участников проектов совета Евразийского женского форума, победители и финалисты конкурса управленцев "Лидеры России". Среди них примерно поровну представителей бизнеса и госсектора с некоммерческими организациями. Руководящие должности занимают почти все – более 90%, треть имеет стаж руководства 5–10 лет.
Среди представленных женщинами-лидерами на онлайн-встрече вице-спикеру инициатив были социальные проекты, призванные решить проблемы в детском образовании, профессиональном обучении предпринимательниц, поддержать работающих матерей и развивать региональный туризм.
Программа "Женщина-лидер" реализуется мастерской управления "Сенеж" президентской платформы "Россия – страна возможностей" при поддержке совета Евразийского женского форума и совета по развитию социальных инноваций субъектов Российской Федерации. Она направлена на формирование и развитие сообщества успешных женщин, а также их вовлечение в решение актуальных проблем и поиск эффективных ответов на вызовы современности.