https://ria.ru/20201031/senatory-1582481823.html

Путин внес поправки в Госдуму, позволяющие экс-президенту стать сенатором

Путин внес поправки в Госдуму, позволяющие экс-президенту стать сенатором

Президент Владимир Путин внес в Госдуму проекты поправок в законы о формировании Совфеда и о статусе сенатора и депутата. Об этом рассказали в пресс-службе... РИА Новости, 31.10.2020

2020-10-31T20:29

2020-10-31T20:29

2020-11-01T00:34

россия

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госдума рф

владимир путин

политика

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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Президент Владимир Путин внес в Госдуму проекты поправок в законы о формировании Совфеда и о статусе сенатора и депутата. Об этом рассказали в пресс-службе комитета ГД по госстроительству и законодательству.Согласно документу, кроме двух парламентариев от каждого региона в верхнюю палату войдут до тридцати федеральных сенаторов (из них до семи человек смогут занимать должность пожизненно) и экс-президенты.Федеральные сенаторы будут назначаться решением главы государства на срок шесть лет.Бывший президент сможет стать сенатором, как только подаст соответствующее заявление. Сделать это нужно в течение трех месяцев после истечения президентских полномочий. Если же бывший глава государства занимал кресло президента до вступления в силу нового закона - в течение трех месяцев после его вступления в силу.Уточняется, что для сенатора, который ранее занимал пост президента, сохраняются социальные и иные гарантии, установленные законом "О гарантиях Президенту Российской Федерации, прекратившему исполнение своих полномочий, и членам его семьи".Проектом предлагается повысить барьеры для попадания в палату: нельзя будет стать сенатором, имея неснятую судимость не только за тяжкие и особо тяжкие преступления, но и за преступления средней тяжести. Путь в Совфед будет теперь закрыт и несколько лет после погашения судимости. По преступлениям средней тяжести этот трок составит пять лет, десять лет по тяжким и пятнадцать лет по особо тяжким)Обязательный ценз оседлости при выдвижении в Совфед от регионов предлагается отменить не только для действующих сенаторов и депутатов от этого региона, а также генералов, послов и служивших в этом регионе чиновников и силовиков - но и для федеральных чиновников, которые имеют высший чин гражданской службы (действительный государственный советник 1-го класса).Председатель Госдумы Вячеслав Володин направил внесенные президентом законопроекты в профильный комитет по государственному строительству и законодательству.

https://ria.ru/20201027/ks-1581711267.html

https://ria.ru/20200922/pravitelstvo-1577624475.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, совет федерации рф, госдума рф, владимир путин, политика