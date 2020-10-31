Путин внес поправки в Госдуму, позволяющие экс-президенту стать сенатором
20:29 31.10.2020 (обновлено: 00:34 01.11.2020)
МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Президент Владимир Путин внес в Госдуму проекты поправок в законы о формировании Совфеда и о статусе сенатора и депутата. Об этом рассказали в пресс-службе комитета ГД по госстроительству и законодательству.
Согласно документу, кроме двух парламентариев от каждого региона в верхнюю палату войдут до тридцати федеральных сенаторов (из них до семи человек смогут занимать должность пожизненно) и экс-президенты.
Федеральные сенаторы будут назначаться решением главы государства на срок шесть лет.
Бывший президент сможет стать сенатором, как только подаст соответствующее заявление. Сделать это нужно в течение трех месяцев после истечения президентских полномочий. Если же бывший глава государства занимал кресло президента до вступления в силу нового закона - в течение трех месяцев после его вступления в силу.
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Уточняется, что для сенатора, который ранее занимал пост президента, сохраняются социальные и иные гарантии, установленные законом "О гарантиях Президенту Российской Федерации, прекратившему исполнение своих полномочий, и членам его семьи".
Проектом предлагается повысить барьеры для попадания в палату: нельзя будет стать сенатором, имея неснятую судимость не только за тяжкие и особо тяжкие преступления, но и за преступления средней тяжести. Путь в Совфед будет теперь закрыт и несколько лет после погашения судимости. По преступлениям средней тяжести этот трок составит пять лет, десять лет по тяжким и пятнадцать лет по особо тяжким)
Обязательный ценз оседлости при выдвижении в Совфед от регионов предлагается отменить не только для действующих сенаторов и депутатов от этого региона, а также генералов, послов и служивших в этом регионе чиновников и силовиков - но и для федеральных чиновников, которые имеют высший чин гражданской службы (действительный государственный советник 1-го класса).
Председатель Госдумы Вячеслав Володин направил внесенные президентом законопроекты в профильный комитет по государственному строительству и законодательству.