https://ria.ru/20201031/senatory-1582467664.html
Пожизненными сенаторами смогут стать граждане с выдающимися заслугами
Пожизненными сенаторами смогут стать граждане с выдающимися заслугами
Пожизненными сенаторами смогут быть назначены граждане, имеющие выдающиеся заслуги перед страной, сообщает пресс-служба комитета ГД по госстроительству со... РИА Новости, 31.10.2020
2020-10-31T17:55
2020-10-31T17:55
2020-10-31T18:00
совет федерации рф
владимир путин
политика
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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Пожизненными сенаторами смогут быть назначены граждане, имеющие выдающиеся заслуги перед страной, сообщает пресс-служба комитета ГД по госстроительству со ссылкой на законопроект, внесенный президентом РФ Владимиром Путиным."Согласно конституции указывается, что представителями РФ, осуществляющими полномочия сенаторов пожизненно, могут быть назначены граждане, имеющие выдающиеся заслуги перед страной в сфере государственной и общественной деятельности", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20201031/senatory-1582466868.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
совет федерации рф, владимир путин, политика