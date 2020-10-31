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Сенаторам введут ограничения на назначение после погашения судимости
Сенаторам введут ограничения на назначение после погашения судимости
Согласно новому законопроекту о формировании Совфеда, сенаторам устанавливаются дополнительные ограничения, так членом СФ нельзя будет назначить человека с... РИА Новости, 31.10.2020
2020-10-31T17:48
2020-10-31T17:48
совет федерации рф
госдума рф
общество
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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Согласно новому законопроекту о формировании Совфеда, сенаторам устанавливаются дополнительные ограничения, так членом СФ нельзя будет назначить человека с судимостью за особо тяжкие преступления в течение 15 лет после ее погашения, сообщила пресс-служба комитета Госдумы по госстроительству и законодательству."Расширяются ограничения для назначения сенатором лиц, привлекавшихся к уголовной ответственности (по аналогии с действующим ограничением пассивного избирательного права)", - говорится в сообщении.Так, вводится перечень преступлений средней тяжести, по которым не должно быть судимостей. В действующем законе содержатся только тяжкие или особо тяжкие преступления."Вводятся дополнительные сроки ограничения для назначения сенатором после снятия или погашения судимости: 15 лет за особо тяжкие преступления, 10 лет за тяжкие преступления и 5 лет за преступления средней тяжести", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20201031/senator-1582466131.html
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совет федерации рф, госдума рф, общество

Сенаторам введут ограничения на назначение после погашения судимости

17:48 31.10.2020
 
© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкЗдание Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации
Здание Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 31.10.2020
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Согласно новому законопроекту о формировании Совфеда, сенаторам устанавливаются дополнительные ограничения, так членом СФ нельзя будет назначить человека с судимостью за особо тяжкие преступления в течение 15 лет после ее погашения, сообщила пресс-служба комитета Госдумы по госстроительству и законодательству.
"Расширяются ограничения для назначения сенатором лиц, привлекавшихся к уголовной ответственности (по аналогии с действующим ограничением пассивного избирательного права)", - говорится в сообщении.
Так, вводится перечень преступлений средней тяжести, по которым не должно быть судимостей. В действующем законе содержатся только тяжкие или особо тяжкие преступления.
"Вводятся дополнительные сроки ограничения для назначения сенатором после снятия или погашения судимости: 15 лет за особо тяжкие преступления, 10 лет за тяжкие преступления и 5 лет за преступления средней тяжести", - говорится в сообщении.
Председатель комитета Совета Федерации РФ по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас - РИА Новости, 1920, 31.10.2020
Вчера, 17:39
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