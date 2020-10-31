https://ria.ru/20201031/senatory-1582466868.html

Сенаторам введут ограничения на назначение после погашения судимости

Сенаторам введут ограничения на назначение после погашения судимости

Согласно новому законопроекту о формировании Совфеда, сенаторам устанавливаются дополнительные ограничения, так членом СФ нельзя будет назначить человека с... РИА Новости, 31.10.2020

2020-10-31T17:48

2020-10-31T17:48

2020-10-31T17:48

совет федерации рф

госдума рф

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/149237/46/1492374644_0:0:2817:1586_1400x0_80_0_0_8b820089ef20677fc857f6784a65a8da.jpg

МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Согласно новому законопроекту о формировании Совфеда, сенаторам устанавливаются дополнительные ограничения, так членом СФ нельзя будет назначить человека с судимостью за особо тяжкие преступления в течение 15 лет после ее погашения, сообщила пресс-служба комитета Госдумы по госстроительству и законодательству."Расширяются ограничения для назначения сенатором лиц, привлекавшихся к уголовной ответственности (по аналогии с действующим ограничением пассивного избирательного права)", - говорится в сообщении.Так, вводится перечень преступлений средней тяжести, по которым не должно быть судимостей. В действующем законе содержатся только тяжкие или особо тяжкие преступления."Вводятся дополнительные сроки ограничения для назначения сенатором после снятия или погашения судимости: 15 лет за особо тяжкие преступления, 10 лет за тяжкие преступления и 5 лет за преступления средней тяжести", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20201031/senator-1582466131.html

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

совет федерации рф, госдума рф, общество