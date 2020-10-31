https://ria.ru/20201031/senator-1582466131.html

Клишас рассказал о процедуре получения экс-президентом статуса сенатора

Клишас рассказал о процедуре получения экс-президентом статуса сенатора

Для получения статуса сенатора экс-президент РФ должен будет подать заявление в течение трех месяцев со дня прекращения своих президентских полномочий или со... РИА Новости, 31.10.2020

2020-10-31T17:39

2020-10-31T17:39

2020-10-31T17:39

андрей клишас

совет федерации рф

госдума рф

владимир путин

политика

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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Для получения статуса сенатора экс-президент РФ должен будет подать заявление в течение трех месяцев со дня прекращения своих президентских полномочий или со дня вступления нового закона "О порядке формирования Совета Федерации" в силу, это предусматривает внесенный главой государства законопроект, сообщил РИА Новости председатель комитета Совфеда по конституционному законодательству Андрей Клишас.Президент РФ Владимир Путин внес в Госдуму законопроекты "О порядке формирования Совета Федерации" и "О внесении изменений в закон "О статусе члена Совета Федерации и депутата Госдумы", разработанные в развитие поправок в конституцию."Экс-президент РФ приобретает статус сенатора с момента подачи в СФ заявления с приложением необходимых документов. Заявление может быть подано однократно в течение трех месяцев со дня прекращения исполнения полномочий президента РФ. Экс-президент РФ, полномочия которого прекращены до принятия закона, может подать такое заявление в течение трех месяцев со дня вступления закона в силу", - сказал Клишас.Бывший глава государства приобретает сенаторский статус пожизненно, уточнил он.

https://ria.ru/20201031/putin-1582465403.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

андрей клишас, совет федерации рф, госдума рф, владимир путин, политика