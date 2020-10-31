Клишас рассказал о процедуре получения экс-президентом статуса сенатора
© РИА Новости / Пресс-служба аппарата Совета безопасности РФ / Перейти в фотобанкПредседатель комитета Совета Федерации РФ по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас
МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Для получения статуса сенатора экс-президент РФ должен будет подать заявление в течение трех месяцев со дня прекращения своих президентских полномочий или со дня вступления нового закона "О порядке формирования Совета Федерации" в силу, это предусматривает внесенный главой государства законопроект, сообщил РИА Новости председатель комитета Совфеда по конституционному законодательству Андрей Клишас.
Президент РФ Владимир Путин внес в Госдуму законопроекты "О порядке формирования Совета Федерации" и "О внесении изменений в закон "О статусе члена Совета Федерации и депутата Госдумы", разработанные в развитие поправок в конституцию.
"Экс-президент РФ приобретает статус сенатора с момента подачи в СФ заявления с приложением необходимых документов. Заявление может быть подано однократно в течение трех месяцев со дня прекращения исполнения полномочий президента РФ. Экс-президент РФ, полномочия которого прекращены до принятия закона, может подать такое заявление в течение трех месяцев со дня вступления закона в силу", - сказал Клишас.
Бывший глава государства приобретает сенаторский статус пожизненно, уточнил он.