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https://ria.ru/20201031/senator-1582466131.html
Клишас рассказал о процедуре получения экс-президентом статуса сенатора
Клишас рассказал о процедуре получения экс-президентом статуса сенатора
Для получения статуса сенатора экс-президент РФ должен будет подать заявление в течение трех месяцев со дня прекращения своих президентских полномочий или со... РИА Новости, 31.10.2020
2020-10-31T17:39
2020-10-31T17:39
андрей клишас
совет федерации рф
госдума рф
владимир путин
политика
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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Для получения статуса сенатора экс-президент РФ должен будет подать заявление в течение трех месяцев со дня прекращения своих президентских полномочий или со дня вступления нового закона "О порядке формирования Совета Федерации" в силу, это предусматривает внесенный главой государства законопроект, сообщил РИА Новости председатель комитета Совфеда по конституционному законодательству Андрей Клишас.Президент РФ Владимир Путин внес в Госдуму законопроекты "О порядке формирования Совета Федерации" и "О внесении изменений в закон "О статусе члена Совета Федерации и депутата Госдумы", разработанные в развитие поправок в конституцию."Экс-президент РФ приобретает статус сенатора с момента подачи в СФ заявления с приложением необходимых документов. Заявление может быть подано однократно в течение трех месяцев со дня прекращения исполнения полномочий президента РФ. Экс-президент РФ, полномочия которого прекращены до принятия закона, может подать такое заявление в течение трех месяцев со дня вступления закона в силу", - сказал Клишас.Бывший глава государства приобретает сенаторский статус пожизненно, уточнил он.
https://ria.ru/20201031/putin-1582465403.html
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андрей клишас, совет федерации рф, госдума рф, владимир путин, политика

Клишас рассказал о процедуре получения экс-президентом статуса сенатора

17:39 31.10.2020
 
© РИА Новости / Пресс-служба аппарата Совета безопасности РФ / Перейти в фотобанкПредседатель комитета Совета Федерации РФ по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас
Председатель комитета Совета Федерации РФ по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас - РИА Новости, 1920, 31.10.2020
© РИА Новости / Пресс-служба аппарата Совета безопасности РФ
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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Для получения статуса сенатора экс-президент РФ должен будет подать заявление в течение трех месяцев со дня прекращения своих президентских полномочий или со дня вступления нового закона "О порядке формирования Совета Федерации" в силу, это предусматривает внесенный главой государства законопроект, сообщил РИА Новости председатель комитета Совфеда по конституционному законодательству Андрей Клишас.
Президент РФ Владимир Путин внес в Госдуму законопроекты "О порядке формирования Совета Федерации" и "О внесении изменений в закон "О статусе члена Совета Федерации и депутата Госдумы", разработанные в развитие поправок в конституцию.
"Экс-президент РФ приобретает статус сенатора с момента подачи в СФ заявления с приложением необходимых документов. Заявление может быть подано однократно в течение трех месяцев со дня прекращения исполнения полномочий президента РФ. Экс-президент РФ, полномочия которого прекращены до принятия закона, может подать такое заявление в течение трех месяцев со дня вступления закона в силу", - сказал Клишас.
Бывший глава государства приобретает сенаторский статус пожизненно, уточнил он.
Президент РФ Владимир Путин во время встречи в режиме видеоконференции с членами правления Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) - РИА Новости, 1920, 31.10.2020
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Андрей КлишасСовет Федерации РФГосдума РФВладимир ПутинПолитика
 
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