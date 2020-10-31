https://ria.ru/20201031/putin-1582465403.html

Путин внес в Госдуму проект поправок в закон о формировании Совфеда

Путин внес в Госдуму проект поправок в закон о формировании Совфеда

Президент России Владимир Путин внес в Госдуму проекты поправок в законы о формировании Совета Федерации и статусе сенатора и депутата, сообщили в пресс-службе... РИА Новости, 31.10.2020

2020-10-31T17:31

2020-10-31T17:31

2020-10-31T19:12

совет федерации рф

госдума рф

владимир путин

политика

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МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Президент России Владимир Путин внес в Госдуму проекты поправок в законы о формировании Совета Федерации и статусе сенатора и депутата, сообщили в пресс-службе комитета Госдумы по госстроительству и законодательству.Кроме двух человек от каждого региона в палату будут входить до 30 федеральных сенаторов (из них до семи человек пожизненно) и экс-президенты. Федеральных сенаторов будет назначать глава государства на шесть лет.Согласно проекту, президент России, прекративший исполнение полномочий, будет входить в состав Совета Федерации и сможет претендовать на пожизненную квоту.Он также имеет право отказаться от полномочий сенатора.Экс-президент, вошедший в состав Совфеда, сохранит социальные и иные гарантии.Для получения статуса сенатора бывший глава государства должен будет подать заявление в течение трех месяцев со дня прекращения своих президентских полномочий или с момента вступления нового закона "О порядке формирования Совета Федерации" в силу.Пожизненными сенаторами смогут стать россияне, имеющие выдающиеся заслуги перед страной.Кроме того, законопроектом вводится перечень преступлений средней тяжести, по которым у потенциального сенатора не должно быть судимостей. В действующем законе содержатся только тяжкие или особо тяжкие преступления."Вводятся дополнительные сроки ограничения для назначения сенатором после снятия или погашения судимости: 15 лет за особо тяжкие преступления, десять лет за тяжкие преступления и пять лет за преступления средней тяжести", — говорится в сообщении.Обязательный ценз оседлости при выдвижении в Совфед от регионов отменяется не только для действующих сенаторов и депутатов от этого региона, генералов, послов и служивших в этом регионе чиновников и силовиков — но и для федеральных чиновников, имеющих высший чин гражданской службы (действительный государственный советник 1-го класса. — Прим. ред.).

https://ria.ru/20200922/pravitelstvo-1577624475.html

https://ria.ru/20201027/ks-1581711267.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

совет федерации рф, госдума рф, владимир путин, политика