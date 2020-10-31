https://ria.ru/20201031/prezident-1582466675.html
Экс-президент сможет отказаться от полномочий сенатора
Экс-президент сможет отказаться от полномочий сенатора
Экс-президент России, который, согласно поправкам в Конституцию, получает возможность стать сенатором, сможет отказаться от этого, следует из текста внесенного... РИА Новости, 31.10.2020
2020-10-31T17:45
2020-10-31T17:45
2020-10-31T19:25
россия
совет федерации рф
госдума рф
владимир путин
политика
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МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Экс-президент России, который, согласно поправкам в Конституцию, получает возможность стать сенатором, сможет отказаться от этого, следует из текста внесенного в Госдуму законопроекта.Президент России Владимир Путин внес в Госдуму законопроекты "О порядке формирования Совета Федерации" и "О внесении изменений в закон "О статусе члена Совета Федерации и депутата Госдумы", разработанные в развитие поправок в Конституцию."Президент Российской Федерации, прекративший исполнение своих полномочий, вправе отказаться от полномочий сенатора Российской Федерации", — говорится в документе.
https://ria.ru/20201029/zakony-1582113211.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, совет федерации рф, госдума рф, владимир путин, политика