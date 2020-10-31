https://ria.ru/20201031/perevorot-1582401346.html

Депутат Рады обвинил Зеленского в попытке госпереворота

Депутат Рады обвинил Зеленского в попытке госпереворота

Сопредседатель "Оппозиционной платформы – За жизнь", депутат Рады Юрий Бойко жестко раскритиковал последние решения президента Украины Владимиры Зеленского в... РИА Новости, 31.10.2020

2020-10-31T03:23

2020-10-31T03:23

2020-10-31T03:23

оппозиционная платформа - за жизнь

ситуация на украине

юрий бойко

верховная рада украины

владимир зеленский

украина

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

На Украине обвинили Зеленского в попытке госпереворота

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0a/14/1580655991_0:91:2906:1726_1400x0_80_0_0_4b1e0caf4dd567f3ad219a20ebab5d31.jpg

МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Сопредседатель "Оппозиционной платформы – За жизнь", депутат Рады Юрий Бойко жестко раскритиковал последние решения президента Украины Владимиры Зеленского в отношении конституционного суда страны и назвал их попыткой госпереворота.Бойко отметил, что действия украинского лидера могут привести к досрочным парламентским выборам.Ранее КС принял решение об отмене некоторых антикоррупционных норм в стране. В офисе президента Украины решение назвали неправовым и принятым не в интересах страны. В пятницу Зеленский внес в Верховную раду проект закона о прекращении полномочий действующего состава конституционного суда и предложил Раде признать ничтожным решение КC Украины об отмене ряда антикоррупционных норм. Глава суда заявил, что у инициативы президента прослеживаются признаки конституционного переворота.

https://ria.ru/20201029/zelenskiy-1582015405.html

украина

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

оппозиционная платформа - за жизнь, ситуация на украине, юрий бойко, верховная рада украины, владимир зеленский, украина, в мире