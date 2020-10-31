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Депутат Рады обвинил Зеленского в попытке госпереворота
Депутат Рады обвинил Зеленского в попытке госпереворота
Сопредседатель "Оппозиционной платформы – За жизнь", депутат Рады Юрий Бойко жестко раскритиковал последние решения президента Украины Владимиры Зеленского в... РИА Новости, 31.10.2020
2020-10-31T03:23
2020-10-31T03:23
оппозиционная платформа - за жизнь
ситуация на украине
юрий бойко
верховная рада украины
владимир зеленский
украина
в мире
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На Украине обвинили Зеленского в попытке госпереворота
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МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Сопредседатель "Оппозиционной платформы – За жизнь", депутат Рады Юрий Бойко жестко раскритиковал последние решения президента Украины Владимиры Зеленского в отношении конституционного суда страны и назвал их попыткой госпереворота.Бойко отметил, что действия украинского лидера могут привести к досрочным парламентским выборам.Ранее КС принял решение об отмене некоторых антикоррупционных норм в стране. В офисе президента Украины решение назвали неправовым и принятым не в интересах страны. В пятницу Зеленский внес в Верховную раду проект закона о прекращении полномочий действующего состава конституционного суда и предложил Раде признать ничтожным решение КC Украины об отмене ряда антикоррупционных норм. Глава суда заявил, что у инициативы президента прослеживаются признаки конституционного переворота.
https://ria.ru/20201029/zelenskiy-1582015405.html
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оппозиционная платформа - за жизнь, ситуация на украине, юрий бойко, верховная рада украины, владимир зеленский, украина, в мире

Депутат Рады обвинил Зеленского в попытке госпереворота

03:23 31.10.2020
 
© РИА Новости / СтрингерПрезидент Украины Владимир Зеленский на заседании в Верховной Раде
Президент Украины Владимир Зеленский на заседании в Верховной Раде - РИА Новости, 1920, 31.10.2020
© РИА Новости / Стрингер
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МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Сопредседатель "Оппозиционной платформы – За жизнь", депутат Рады Юрий Бойко жестко раскритиковал последние решения президента Украины Владимиры Зеленского в отношении конституционного суда страны и назвал их попыткой госпереворота.

"На Украине идет попытка государственного переворота, который возглавляет сам гарант конституции, действующий президент. Увольнение судей без всяких на то оснований – это нарушение конституции. В стране наступает политический кризис", — сказал парламентарий в беседе с "НСН".

Бойко отметил, что действия украинского лидера могут привести к досрочным парламентским выборам.
Ранее КС принял решение об отмене некоторых антикоррупционных норм в стране. В офисе президента Украины решение назвали неправовым и принятым не в интересах страны. В пятницу Зеленский внес в Верховную раду проект закона о прекращении полномочий действующего состава конституционного суда и предложил Раде признать ничтожным решение КC Украины об отмене ряда антикоррупционных норм. Глава суда заявил, что у инициативы президента прослеживаются признаки конституционного переворота.
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