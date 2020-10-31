https://ria.ru/20201031/pashinyan-1582464471.html

Пашинян раскритиковал заявление Баку об "освобождении" Карабаха

Пашинян раскритиковал заявление Баку об "освобождении" Карабаха

Премьер Армении Никол Пашинян заявил в интервью телеканалу Al Arabiya, что заявления Азербайджана "об освобождении" непризнанной Нагорно-Карабахской республики... РИА Новости, 31.10.2020

2020-10-31T17:23

2020-10-31T17:23

2020-10-31T22:20

обострение ситуации вокруг нагорного карабаха

никол пашинян

нагорно-карабахская республика

азербайджан

армения

в мире

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ЕРЕВАН, 31 окт — РИА Новости. Премьер Армении Никол Пашинян заявил в интервью телеканалу Al Arabiya, что заявления Азербайджана "об освобождении" непризнанной Нагорно-Карабахской республики означают стремление освободить его от армян."Это слово (освобождение) нуждается в "переводе". Оно означает освобождение Карабаха от армян, что является прямой угрозой геноцида. <...> Это в очередной раз доказывает, что Карабах под контролем Азербайджана означает Карабах без армян. Поэтому мы считаем, что в контексте Нагорного Карабаха, тем более сейчас, следует применить формулу "отделение во имя спасения", — говорится в интервью, текст которого размещен на сайте правительства Армении.По словам Пашиняна, "для всех очевидно, что существование армян Нагорного Карабаха, которые всегда составляли свыше 80% населения, в составе Азербайджана невозможно"."Эти события, когда против Нагорного Карабаха используются террористы, террористические методы, — еще один аргумент в пользу права Нагорного Карабаха на независимость", — отметил Пашинян.Обострение ситуации в КарабахеСитуация на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе вновь накалилась 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу Степанакерт. Армения объявила военное положение и всеобщую мобилизацию. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и в ряде мест — военное положение. Конфликт осложняется тем, что Баку активно поддерживает Турция — член НАТО. В свою очередь, Армения входит в ОДКБ.Лидеры России, США и Франции призвали противоборствующие стороны остановить столкновения и начать переговоры без предварительных условий.В Москву 9 октября по приглашению президента России прибыли главы МИД Азербайджана и Армении, вместе с российским коллегой они более десяти часов вели переговоры. В итоге Ереван и Баку договорились прекратить огонь в Карабахе с полудня 10 октября, провести обмен пленными и телами погибших, а также дополнительно согласовать конкретные детали перемирия. Однако в тот же день стороны стали обвинять друг друга в нарушениях договоренностей. Еще одна попытка организовать гуманитарное перемирие была предпринята в ночь на 18 октября. Госдеп объявлял о достигнутом гуманитарном прекращении огня с 07:00 мск (08:00 по местному времени) 26 октября, но и после этого стороны конфликта обвинили друг друга в срыве соглашения.

https://ria.ru/20201031/armeniya-1582437101.html

нагорно-карабахская республика

азербайджан

армения

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Нагорный Карабах: покалеченные судьбы Военный конфликт в Нагорном Карабахе уже унес сотни жизней с азербайджанской и армянской стороны. «Мой отец, мать, жена, сын и племянница. Все были здесь. Все погибли», – рассказал Надир Гурбанов. Ракетным ударам подверглись города непризнанной республики НКР и населенные пункты в Азербайджане, включая город Гянджа – второй по величине в стране. Бои на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий. Армения объявила военное положение и всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. 2020-10-31T17:23 true PT4M23S

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

никол пашинян, нагорно-карабахская республика, азербайджан, армения, в мире