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Артиллерийская позиция в зоне карабахского конфликта
Обострение ситуации вокруг Нагорного Карабаха
https://ria.ru/20201031/pashinyan-1582464471.html
Пашинян раскритиковал заявление Баку об "освобождении" Карабаха
Пашинян раскритиковал заявление Баку об "освобождении" Карабаха
Премьер Армении Никол Пашинян заявил в интервью телеканалу Al Arabiya, что заявления Азербайджана "об освобождении" непризнанной Нагорно-Карабахской республики... РИА Новости, 31.10.2020
2020-10-31T17:23
2020-10-31T22:20
обострение ситуации вокруг нагорного карабаха
никол пашинян
нагорно-карабахская республика
азербайджан
армения
в мире
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ЕРЕВАН, 31 окт — РИА Новости. Премьер Армении Никол Пашинян заявил в интервью телеканалу Al Arabiya, что заявления Азербайджана "об освобождении" непризнанной Нагорно-Карабахской республики означают стремление освободить его от армян."Это слово (освобождение) нуждается в "переводе". Оно означает освобождение Карабаха от армян, что является прямой угрозой геноцида. &lt;...&gt; Это в очередной раз доказывает, что Карабах под контролем Азербайджана означает Карабах без армян. Поэтому мы считаем, что в контексте Нагорного Карабаха, тем более сейчас, следует применить формулу "отделение во имя спасения", — говорится в интервью, текст которого размещен на сайте правительства Армении.По словам Пашиняна, "для всех очевидно, что существование армян Нагорного Карабаха, которые всегда составляли свыше 80% населения, в составе Азербайджана невозможно"."Эти события, когда против Нагорного Карабаха используются террористы, террористические методы, — еще один аргумент в пользу права Нагорного Карабаха на независимость", — отметил Пашинян.Обострение ситуации в КарабахеСитуация на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе вновь накалилась 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу Степанакерт. Армения объявила военное положение и всеобщую мобилизацию. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и в ряде мест — военное положение. Конфликт осложняется тем, что Баку активно поддерживает Турция — член НАТО. В свою очередь, Армения входит в ОДКБ.Лидеры России, США и Франции призвали противоборствующие стороны остановить столкновения и начать переговоры без предварительных условий.В Москву 9 октября по приглашению президента России прибыли главы МИД Азербайджана и Армении, вместе с российским коллегой они более десяти часов вели переговоры. В итоге Ереван и Баку договорились прекратить огонь в Карабахе с полудня 10 октября, провести обмен пленными и телами погибших, а также дополнительно согласовать конкретные детали перемирия. Однако в тот же день стороны стали обвинять друг друга в нарушениях договоренностей. Еще одна попытка организовать гуманитарное перемирие была предпринята в ночь на 18 октября. Госдеп объявлял о достигнутом гуманитарном прекращении огня с 07:00 мск (08:00 по местному времени) 26 октября, но и после этого стороны конфликта обвинили друг друга в срыве соглашения.
https://ria.ru/20201031/armeniya-1582437101.html
нагорно-карабахская республика
азербайджан
армения
РИА Новости
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РИА Новости
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Нагорный Карабах: покалеченные судьбы
Военный конфликт в Нагорном Карабахе уже унес сотни жизней с азербайджанской и армянской стороны. «Мой отец, мать, жена, сын и племянница. Все были здесь. Все погибли», – рассказал Надир Гурбанов. Ракетным ударам подверглись города непризнанной республики НКР и населенные пункты в Азербайджане, включая город Гянджа – второй по величине в стране. Бои на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий. Армения объявила военное положение и всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара.
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никол пашинян, нагорно-карабахская республика, азербайджан, армения, в мире

Пашинян раскритиковал заявление Баку об "освобождении" Карабаха

17:23 31.10.2020 (обновлено: 22:20 31.10.2020)
 
© Фото : сайт Премьер-министра Республики АрменияПремьер-министр Армении Никол Пашинян во время обращения к нации в связи с обострением конфликта в Нагорном Карабахе
Премьер-министр Армении Никол Пашинян во время обращения к нации в связи с обострением конфликта в Нагорном Карабахе - РИА Новости, 1920, 31.10.2020
© Фото : сайт Премьер-министра Республики Армения
Читать ria.ru в
ЕРЕВАН, 31 окт — РИА Новости. Премьер Армении Никол Пашинян заявил в интервью телеканалу Al Arabiya, что заявления Азербайджана "об освобождении" непризнанной Нагорно-Карабахской республики означают стремление освободить его от армян.
"Это слово (освобождение) нуждается в "переводе". Оно означает освобождение Карабаха от армян, что является прямой угрозой геноцида. <...> Это в очередной раз доказывает, что Карабах под контролем Азербайджана означает Карабах без армян. Поэтому мы считаем, что в контексте Нагорного Карабаха, тем более сейчас, следует применить формулу "отделение во имя спасения", — говорится в интервью, текст которого размещен на сайте правительства Армении.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян во время обращения к нации в связи с обострением конфликта в Нагорном Карабахе - РИА Новости, 1920, 31.10.2020
Вчера, 13:17Обострение ситуации вокруг Нагорного Карабаха
Пашинян обвинил Баку в нарушении договоренностей по невоенным объектам
По словам Пашиняна, "для всех очевидно, что существование армян Нагорного Карабаха, которые всегда составляли свыше 80% населения, в составе Азербайджана невозможно".
"Эти события, когда против Нагорного Карабаха используются террористы, террористические методы, — еще один аргумент в пользу права Нагорного Карабаха на независимость", — отметил Пашинян.

Обострение ситуации в Карабахе

Ситуация на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе вновь накалилась 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу Степанакерт. Армения объявила военное положение и всеобщую мобилизацию. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и в ряде мест — военное положение.
Конфликт осложняется тем, что Баку активно поддерживает Турция — член НАТО. В свою очередь, Армения входит в ОДКБ.
Лидеры России, США и Франции призвали противоборствующие стороны остановить столкновения и начать переговоры без предварительных условий.
В Москву 9 октября по приглашению президента России прибыли главы МИД Азербайджана и Армении, вместе с российским коллегой они более десяти часов вели переговоры. В итоге Ереван и Баку договорились прекратить огонь в Карабахе с полудня 10 октября, провести обмен пленными и телами погибших, а также дополнительно согласовать конкретные детали перемирия. Однако в тот же день стороны стали обвинять друг друга в нарушениях договоренностей. Еще одна попытка организовать гуманитарное перемирие была предпринята в ночь на 18 октября. Госдеп объявлял о достигнутом гуманитарном прекращении огня с 07:00 мск (08:00 по местному времени) 26 октября, но и после этого стороны конфликта обвинили друг друга в срыве соглашения.
 
Обострение ситуации вокруг Нагорного КарабахаНикол ПашинянНагорно-Карабахская РеспубликаАзербайджанАрменияВ мире
 
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