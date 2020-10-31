Пашинян раскритиковал заявление Баку об "освобождении" Карабаха
17:23 31.10.2020 (обновлено: 22:20 31.10.2020)
© Фото : сайт Премьер-министра Республики АрменияПремьер-министр Армении Никол Пашинян во время обращения к нации в связи с обострением конфликта в Нагорном Карабахе
ЕРЕВАН, 31 окт — РИА Новости. Премьер Армении Никол Пашинян заявил в интервью телеканалу Al Arabiya, что заявления Азербайджана "об освобождении" непризнанной Нагорно-Карабахской республики означают стремление освободить его от армян.
"Это слово (освобождение) нуждается в "переводе". Оно означает освобождение Карабаха от армян, что является прямой угрозой геноцида. <...> Это в очередной раз доказывает, что Карабах под контролем Азербайджана означает Карабах без армян. Поэтому мы считаем, что в контексте Нагорного Карабаха, тем более сейчас, следует применить формулу "отделение во имя спасения", — говорится в интервью, текст которого размещен на сайте правительства Армении.
По словам Пашиняна, "для всех очевидно, что существование армян Нагорного Карабаха, которые всегда составляли свыше 80% населения, в составе Азербайджана невозможно".
"Эти события, когда против Нагорного Карабаха используются террористы, террористические методы, — еще один аргумент в пользу права Нагорного Карабаха на независимость", — отметил Пашинян.
Обострение ситуации в Карабахе
Ситуация на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе вновь накалилась 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу Степанакерт. Армения объявила военное положение и всеобщую мобилизацию. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и в ряде мест — военное положение.
Конфликт осложняется тем, что Баку активно поддерживает Турция — член НАТО. В свою очередь, Армения входит в ОДКБ.
В Москву 9 октября по приглашению президента России прибыли главы МИД Азербайджана и Армении, вместе с российским коллегой они более десяти часов вели переговоры. В итоге Ереван и Баку договорились прекратить огонь в Карабахе с полудня 10 октября, провести обмен пленными и телами погибших, а также дополнительно согласовать конкретные детали перемирия. Однако в тот же день стороны стали обвинять друг друга в нарушениях договоренностей. Еще одна попытка организовать гуманитарное перемирие была предпринята в ночь на 18 октября. Госдеп объявлял о достигнутом гуманитарном прекращении огня с 07:00 мск (08:00 по местному времени) 26 октября, но и после этого стороны конфликта обвинили друг друга в срыве соглашения.