https://ria.ru/20201031/pashinyan-1582410198.html
Пашинян запросил у России консультации по вопросам безопасности Армении
Пашинян запросил у России консультации по вопросам безопасности Армении
Премьер-министр Армении Никол Пашинян попросил Москву проконсультировать Ереван по вопросам безопасности. РИА Новости, 31.10.2020
2020-10-31T09:19
2020-10-31T09:19
2020-10-31T09:49
нагорный карабах
сша
азербайджан
обострение ситуации вокруг нагорного карабаха
россия
никол пашинян
армения
в мире
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ЕРЕВАН, 31 окт — РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян попросил Москву проконсультировать Ереван по вопросам безопасности.Как говорится в обращении, опубликованном на сайте МИД республики, Пашинян направил письмо, где "досконально представил ситуацию" в Нагорном Карабахе и "возникшие вызовы".В письме, в частности, говорится об "обстоятельствах переброски иностранных вооруженных террористов с Ближнего Востока и их участия в боевых действиях против Нагорного Карабаха".В обращении армянская сторона просит "незамедлительного проведения консультаций", чтобы определить "род и размер помощи", которую Москва может оказать Еревану на основании Договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи от 29 августа 1997 года.Утром 27 сентября обстановка на линии соприкосновения накалилась. Баку и Ереван возлагают ответственность за это друг на друга. Все участники объявили полную или частичную мобилизацию. Есть жертвы среди мирного населения.Ситуация усугубляется активной поддержкой Азербайджана со стороны Турции (члена НАТО). В свою очередь, Армения входит в ОДКБ.Девятого октября в Москве прошли армяно-азербайджанские переговоры, стороны договорились о прекращении огня, а также об обмене пленными и телами убитых, однако бои продолжились.Вторую попытку организовать гуманитарное перемирие предприняли в ночь на 18 октября, но и она не привела к деэскалации.Третий раз о прекращении вооруженного противостояния заявили по результатам переговоров в США, которые состоялись в выходные, успехом это тоже не увенчалось.
https://ria.ru/20201028/karabakh-1581973726.html
https://ria.ru/20201022/karabakh-1581069489.html
нагорный карабах
сша
азербайджан
россия
армения
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Нагорный Карабах: покалеченные судьбы
Военный конфликт в Нагорном Карабахе уже унес сотни жизней с азербайджанской и армянской стороны. «Мой отец, мать, жена, сын и племянница. Все были здесь. Все погибли», – рассказал Надир Гурбанов. Ракетным ударам подверглись города непризнанной республики НКР и населенные пункты в Азербайджане, включая город Гянджа – второй по величине в стране. Бои на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий. Армения объявила военное положение и всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара.
2020-10-31T09:19
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
нагорный карабах, сша, азербайджан, россия, никол пашинян, армения, в мире