Баку заявил об обстреле ВС Армении населенных пунктов Азербайджана
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкВоеннослужащие азербайджанской армии во время реконструкции водружения государственного флага на господствующей высоте у села Талыш
БАКУ, 31 окт - РИА Новости. Пресс-служба минобороны Азербайджана сообщила, что вооруженные силы Армении подвергли обстрелу населенные пункты Азербайджана на различных направлениях фронта.
"В течение дня 30 октября и в ночь на 31 октября подразделения вооруженных сил Армении подвергли обстрелу из различных видов оружия, в том числе ракетами и артиллерией, позиции подразделений азербайджанской армии и населенные пункты на различных направлениях фронта", - сообщает пресс-служба военного ведомства в субботу.
По данным азербайджанского военного ведомства, боевые операции продолжались в основном на Агдеринском, Ходжавендском и Губадлинском направлениях фронта.
"В результате предпринятых ответных мер против армянских вооруженных сил на различных направлениях фронта среди личного состава противника есть убитые и раненые. Вчера в течение дня и ночи на различных направлениях фронта были уничтожены и выведены из строя большое количество живой силы, два танка Т-72, три БМП, две РСЗО "Смерч" и две РСЗО БМ-21 "Град", 12 различных видов пушек, один ЗРК "Оса", одна станция РЭБ и две единицы автомобильной техники противника. В настоящее время наши войска контролируют оперативную обстановку", - уточняет минобороны Азербайджана.
Бои на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу Степанакерт. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и в ряде мест - военное положение. Лидеры России, США и Франции призвали противоборствующие стороны прекратить столкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий.
13 октября, 12:16ИнфографикаНагорный Карабах 1988–2020: основные вехи конфликта
В Москву 9 октября по приглашению президента РФ прибыли главы МИД Азербайджана и Армении, вместе с российским коллегой они более 10 часов вели переговоры. В итоге Ереван и Баку договорились прекратить огонь в Карабахе с полудня 10 октября, провести обмен пленными и телами погибших, а также дополнительно согласовать конкретные детали перемирия. Однако в тот же день стороны стали обвинять друг друга в нарушениях договоренности. Вторая попытка организовать гуманитарное перемирие была предпринята в ночь на 18 октября. Американский госдеп объявлял о достигнутом гуманитарном прекращении огня с 07.00 мск (08.00 по местному времени) 26 октября, но и после этого стороны конфликта заявляли о его несоблюдении противником.