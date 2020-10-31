https://ria.ru/20201031/nebenzya-1582398859.html

Небензя рассказал о хороших отношениях с постпредом США при ООН

Небензя рассказал о хороших отношениях с постпредом США при ООН

Постпред РФ при ООН Василий Небензя рассказал, что находится в хороших отношениях с коллегой от США Келли Крафт. РИА Новости, 31.10.2020

2020-10-31T01:36

2020-10-31T01:36

2020-10-31T01:36

келли крафт

василий небензя

оон

сша

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/154889/98/1548899867_0:0:2876:1619_1400x0_80_0_0_76dd82da3a0141b14a0b46440a13dc80.jpg

ООН, 31 окт – РИА Новости. Постпред РФ при ООН Василий Небензя рассказал, что находится в хороших отношениях с коллегой от США Келли Крафт.Он выразил мнение, что Крафт "является человеком, с которым вы можете свободно иметь дело". "Она понимает, мы понимаем, где мы стоим. Мы осознаем наши расхождения. Но мы всегда стоим друг перед другом и не делаем чего-то за спиной друг у друга", - указал российский постпред.Он назвал свои отношения с Крафт очень хорошими и выразил признательность ей за то, что она работает с коллегами по Совбезу.

сша

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

келли крафт, василий небензя, оон, сша, в мире