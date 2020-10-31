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Небензя рассказал о хороших отношениях с постпредом США при ООН
Небензя рассказал о хороших отношениях с постпредом США при ООН
Постпред РФ при ООН Василий Небензя рассказал, что находится в хороших отношениях с коллегой от США Келли Крафт. РИА Новости, 31.10.2020
2020-10-31T01:36
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ООН, 31 окт – РИА Новости. Постпред РФ при ООН Василий Небензя рассказал, что находится в хороших отношениях с коллегой от США Келли Крафт.Он выразил мнение, что Крафт "является человеком, с которым вы можете свободно иметь дело". "Она понимает, мы понимаем, где мы стоим. Мы осознаем наши расхождения. Но мы всегда стоим друг перед другом и не делаем чего-то за спиной друг у друга", - указал российский постпред.Он назвал свои отношения с Крафт очень хорошими и выразил признательность ей за то, что она работает с коллегами по Совбезу.
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келли крафт, василий небензя, оон, сша, в мире

Небензя рассказал о хороших отношениях с постпредом США при ООН

01:36 31.10.2020
 
© РИА Новости / Нэнси Сисель / Перейти в фотобанкПостпред РФ при ООН Василий Небензя
Постпред РФ при ООН Василий Небензя - РИА Новости, 1920, 31.10.2020
© РИА Новости / Нэнси Сисель
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ООН, 31 окт – РИА Новости. Постпред РФ при ООН Василий Небензя рассказал, что находится в хороших отношениях с коллегой от США Келли Крафт.
"Мы в очень хороших отношениях с Келли Крафт, как и она в очень хороших отношениях со всеми другими постпредами в Совете безопасности. Я и раньше говорил, и сейчас подтвержу, что, действительно, у нас очень дружеская атмосфера и мы общаемся много и за пределами Совета", - сказал Небензя на пресс-конференции.
Он выразил мнение, что Крафт "является человеком, с которым вы можете свободно иметь дело". "Она понимает, мы понимаем, где мы стоим. Мы осознаем наши расхождения. Но мы всегда стоим друг перед другом и не делаем чего-то за спиной друг у друга", - указал российский постпред.
Он назвал свои отношения с Крафт очень хорошими и выразил признательность ей за то, что она работает с коллегами по Совбезу.
 
Келли КрафтВасилий НебензяООНСШАВ мире
 
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