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Небензя рассказал о хороших отношениях с постпредом США при ООН
Небензя рассказал о хороших отношениях с постпредом США при ООН
Постпред РФ при ООН Василий Небензя рассказал, что находится в хороших отношениях с коллегой от США Келли Крафт. РИА Новости, 31.10.2020
2020-10-31T01:36
2020-10-31T01:36
2020-10-31T01:36
келли крафт
василий небензя
оон
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в мире
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ООН, 31 окт – РИА Новости. Постпред РФ при ООН Василий Небензя рассказал, что находится в хороших отношениях с коллегой от США Келли Крафт.Он выразил мнение, что Крафт "является человеком, с которым вы можете свободно иметь дело". "Она понимает, мы понимаем, где мы стоим. Мы осознаем наши расхождения. Но мы всегда стоим друг перед другом и не делаем чего-то за спиной друг у друга", - указал российский постпред.Он назвал свои отношения с Крафт очень хорошими и выразил признательность ей за то, что она работает с коллегами по Совбезу.
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
келли крафт, василий небензя, оон, сша, в мире