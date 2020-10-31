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Названы убивающие мотор привычки водителей
Названы убивающие мотор привычки водителей
Журнал "За рулем" опубликовал подборку вредных привычек автомобилистов, приводящих к поломке двигателя. РИА Новости, 31.10.2020
2020-10-31T15:53
2020-10-31T16:23
авто
общество
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МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Журнал "За рулем" опубликовал подборку вредных привычек автомобилистов, приводящих к поломке двигателя. Первая ошибка — экономия на запчастях и расходных материалах. Например, многие покупают дешевую охлаждающую жидкость. Также некоторые водители игнорируют поломки вроде надорванного ремня привода помпы в цепных моторах или не доливают вовремя антифриз. Вторая серьезная ошибка — никогда не прогревать мотор. Некоторые водители делают так из-за распространенного мнения, что на современных автомобилях в этом нет необходимости. "Загустевшее масло в любом автомобиле ухудшает процесс смазки узлов трения. И неважно — старый автомобиль или новый", — предупреждает автор и призывает прогревать мотор, особенно на морозе. Еще одна опасная привычка — не менять масло и не следить за его уровнем. Автор статьи призывает не надеяться на встроенный датчик давления масла, так как к моменту, когда он зажжет индикатор, начнется "масляное голодание". Автор призывает всегда объезжать глубокие лужи. Иначе вода может попасть в цилиндр на такте сжатия, из-за чего мотору придет конец. Пятая ошибка водителей — мыть двигатель. После этой процедуры есть риск, что он не заведется. Автор публикации предупреждает, что перед мойкой двигателя необходимо защитить уязвимые узлы под капотом — отсоединить клемму аккумулятора, закрыть генератор, корпус воздушного фильтра. А после процедуры продуть все клеммы и контакты. "Словом, доверять мойку двигателя следует профессионалам, которые готовы взять ответственность за результат", — посоветовал он.
https://ria.ru/20201026/rezina-1581504541.html
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авто, общество

Названы убивающие мотор привычки водителей

15:53 31.10.2020 (обновлено: 16:23 31.10.2020)
 
© Fotolia / WitthayaМужчина заливает масло в двигатель автомобиля
Мужчина заливает масло в двигатель автомобиля - РИА Новости, 1920, 31.10.2020
© Fotolia / Witthaya
Читать ria.ru в
МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Журнал "За рулем" опубликовал подборку вредных привычек автомобилистов, приводящих к поломке двигателя.
Первая ошибка — экономия на запчастях и расходных материалах. Например, многие покупают дешевую охлаждающую жидкость.
"Дешевая жидкость в большинстве случаев равнозначна некачественной. Такая жидкость приводит к перегреву мотора, так как закипает раньше срока", — говорится в материале.
Также некоторые водители игнорируют поломки вроде надорванного ремня привода помпы в цепных моторах или не доливают вовремя антифриз.
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Вторая серьезная ошибка — никогда не прогревать мотор. Некоторые водители делают так из-за распространенного мнения, что на современных автомобилях в этом нет необходимости.
"Загустевшее масло в любом автомобиле ухудшает процесс смазки узлов трения. И неважно — старый автомобиль или новый", — предупреждает автор и призывает прогревать мотор, особенно на морозе.
Еще одна опасная привычка — не менять масло и не следить за его уровнем. Автор статьи призывает не надеяться на встроенный датчик давления масла, так как к моменту, когда он зажжет индикатор, начнется "масляное голодание".
"А менять масло нужно регулярно, согласно указанному в сервисной книжке интервалу. А если пробеги небольшие, то раз в год", — говорится в статье.
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Пятая ошибка водителей — мыть двигатель. После этой процедуры есть риск, что он не заведется.
Автор публикации предупреждает, что перед мойкой двигателя необходимо защитить уязвимые узлы под капотом — отсоединить клемму аккумулятора, закрыть генератор, корпус воздушного фильтра. А после процедуры продуть все клеммы и контакты.
"Словом, доверять мойку двигателя следует профессионалам, которые готовы взять ответственность за результат", — посоветовал он.
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