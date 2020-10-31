https://ria.ru/20201031/motor-1582454661.html

Названы убивающие мотор привычки водителей

Названы убивающие мотор привычки водителей

Журнал "За рулем" опубликовал подборку вредных привычек автомобилистов, приводящих к поломке двигателя. РИА Новости, 31.10.2020

2020-10-31T15:53

2020-10-31T15:53

2020-10-31T16:23

авто

общество

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МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Журнал "За рулем" опубликовал подборку вредных привычек автомобилистов, приводящих к поломке двигателя. Первая ошибка — экономия на запчастях и расходных материалах. Например, многие покупают дешевую охлаждающую жидкость. Также некоторые водители игнорируют поломки вроде надорванного ремня привода помпы в цепных моторах или не доливают вовремя антифриз. Вторая серьезная ошибка — никогда не прогревать мотор. Некоторые водители делают так из-за распространенного мнения, что на современных автомобилях в этом нет необходимости. "Загустевшее масло в любом автомобиле ухудшает процесс смазки узлов трения. И неважно — старый автомобиль или новый", — предупреждает автор и призывает прогревать мотор, особенно на морозе. Еще одна опасная привычка — не менять масло и не следить за его уровнем. Автор статьи призывает не надеяться на встроенный датчик давления масла, так как к моменту, когда он зажжет индикатор, начнется "масляное голодание". Автор призывает всегда объезжать глубокие лужи. Иначе вода может попасть в цилиндр на такте сжатия, из-за чего мотору придет конец. Пятая ошибка водителей — мыть двигатель. После этой процедуры есть риск, что он не заведется. Автор публикации предупреждает, что перед мойкой двигателя необходимо защитить уязвимые узлы под капотом — отсоединить клемму аккумулятора, закрыть генератор, корпус воздушного фильтра. А после процедуры продуть все клеммы и контакты. "Словом, доверять мойку двигателя следует профессионалам, которые готовы взять ответственность за результат", — посоветовал он.

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https://ria.ru/20201025/okno-1581407113.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

авто, общество