https://ria.ru/20201031/moskva-1582418502.html
В Москве выявили 4952 новых случая заражения коронавирусом
В Москве выявили 4952 новых случая заражения коронавирусом
Наибольшее число новых случаев COVID-19 в Москве - 4952, Санкт-Петербурге - 854, Подмосковье - 535, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с... РИА Новости, 31.10.2020
2020-10-31T10:44
2020-10-31T10:44
2020-10-31T10:44
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
москва
московская область (подмосковье)
санкт-петербург
общество
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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Наибольшее число новых случаев COVID-19 в Москве - 4952, Санкт-Петербурге - 854, Подмосковье - 535, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."Распределение по субъектам: 1. Москва - 4952, 2. Санкт-Петербург - 854, 3. Московская область - 535", - говорится в сообщении.Наименьшее число случаев коронавируса за сутки зарегистрировано в Чечне - 14, Ненецком автономном округе - 1, Чукотском автономном округе - 2.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20201031/koronavirus-1582418282.html
москва
московская область (подмосковье)
санкт-петербург
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, москва, московская область (подмосковье), санкт-петербург, общество