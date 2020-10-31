https://ria.ru/20201031/moskva-1582418502.html

В Москве выявили 4952 новых случая заражения коронавирусом

В Москве выявили 4952 новых случая заражения коронавирусом

Наибольшее число новых случаев COVID-19 в Москве - 4952, Санкт-Петербурге - 854, Подмосковье - 535, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с... РИА Новости, 31.10.2020

2020-10-31T10:44

2020-10-31T10:44

2020-10-31T10:44

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

москва

московская область (подмосковье)

санкт-петербург

общество

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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Наибольшее число новых случаев COVID-19 в Москве - 4952, Санкт-Петербурге - 854, Подмосковье - 535, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."Распределение по субъектам: 1. Москва - 4952, 2. Санкт-Петербург - 854, 3. Московская область - 535", - говорится в сообщении.Наименьшее число случаев коронавируса за сутки зарегистрировано в Чечне - 14, Ненецком автономном округе - 1, Чукотском автономном округе - 2.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201031/koronavirus-1582418282.html

москва

московская область (подмосковье)

санкт-петербург

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2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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