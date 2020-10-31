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Акция протеста оппозиции в Минске
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20201031/latushko-1582400160.html
Латушко не исключил создания "правительства" Белоруссии за рубежом
Латушко не исключил создания "правительства" Белоруссии за рубежом
Один из лидеров белорусской оппозиции Павел Латушко, который покинул Белоруссию из опасений преследования, не исключил, что за рубежом может быть создано... РИА Новости, 31.10.2020
2020-10-31T02:21
2020-10-31T02:21
протесты в белоруссии
павел латушко
светлана тихановская
александр лукашенко
минск
белоруссия
в мире
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МИНСК, 31 окт - РИА Новости. Один из лидеров белорусской оппозиции Павел Латушко, который покинул Белоруссию из опасений преследования, не исключил, что за рубежом может быть создано альтернативное "правительство".В то же время политик выразил надежду, что "до этого не дойдет", и власть в республике сменится раньше.Между тем пока Латушко считает, что белорусским диаспорам целесообразно создавать за рубежом информационные пункты, которые он назвал "прообразами посольств".По его словам, это будут структуры, параллельные тем, которые сегодня представляют действующую в Белоруссии власть.Он заявил, что в борьбе за достижение своих целей оппозиция должна действовать абсолютно мирно, в рамках международного права и белорусского законодательства. В качестве примера он привел возможный запуск инициативы по приостановке участия Белоруссии в Болонском процессе и приостановке договоренностей о сотрудничестве зарубежных вузов с белорусскими учреждениями образования, которые отчисляли протестующих студентов и увольняли преподавателей, их поддержавших.После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента, на которых победил в шестой раз Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции. Оппозиция считает, что победила Светлана Тихановская. При разгонах акций в отношении протестующих, не согласных с результатами голосования, силовики использовали слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Акции протеста продолжаются до сих пор, наиболее масштабные - в выходные. Кроме того, проходят мероприятия сторонников Лукашенко, инаугурация которого состоялась 23 сентября.
https://ria.ru/20201021/kuski-1580907760.html
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павел латушко, светлана тихановская, александр лукашенко, минск, белоруссия, в мире

Латушко не исключил создания "правительства" Белоруссии за рубежом

02:21 31.10.2020
 
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкБывший министр культуры Белоруссии Павел Латушко
Бывший министр культуры Белоруссии Павел Латушко - РИА Новости, 1920, 31.10.2020
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МИНСК, 31 окт - РИА Новости. Один из лидеров белорусской оппозиции Павел Латушко, который покинул Белоруссию из опасений преследования, не исключил, что за рубежом может быть создано альтернативное "правительство".
"Кто знает, может, в перспективе будет принято решение о создании правительства за пределами нашей страны, которое будет и издавать соответствующие документы для граждан Беларуси за границей?" - сказал Латушко в видеообращении к участникам Всемирного конгресса белорусов, начавшего работу в субботу в онлайн-режиме.
В то же время политик выразил надежду, что "до этого не дойдет", и власть в республике сменится раньше.
Между тем пока Латушко считает, что белорусским диаспорам целесообразно создавать за рубежом информационные пункты, которые он назвал "прообразами посольств".
По его словам, это будут структуры, параллельные тем, которые сегодня представляют действующую в Белоруссии власть.
Он заявил, что в борьбе за достижение своих целей оппозиция должна действовать абсолютно мирно, в рамках международного права и белорусского законодательства. В качестве примера он привел возможный запуск инициативы по приостановке участия Белоруссии в Болонском процессе и приостановке договоренностей о сотрудничестве зарубежных вузов с белорусскими учреждениями образования, которые отчисляли протестующих студентов и увольняли преподавателей, их поддержавших.
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После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента, на которых победил в шестой раз Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции. Оппозиция считает, что победила Светлана Тихановская. При разгонах акций в отношении протестующих, не согласных с результатами голосования, силовики использовали слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Акции протеста продолжаются до сих пор, наиболее масштабные - в выходные. Кроме того, проходят мероприятия сторонников Лукашенко, инаугурация которого состоялась 23 сентября.
 
Протесты в БелоруссииПавел ЛатушкоСветлана ТихановскаяАлександр ЛукашенкоМинскБелоруссияВ мире
 
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