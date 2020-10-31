https://ria.ru/20201031/koronavirus-1582418282.html

В России выявили 18 140 новых случаев заражения коронавирусом

В России выявили 18 140 новых случаев заражения коронавирусом

За сутки в России выявили 18 140 новых заболевших коронавирусом, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением инфекции. РИА Новости, 31.10.2020

2020-10-31T10:43

2020-10-31T10:43

2020-10-31T10:59

чукотка

здоровье - общество

аргентина

воз

московская область (подмосковье)

общество

россия

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

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МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. За сутки в России выявили 18 140 новых заболевших коронавирусом, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением инфекции.Накануне впервые за время эпидемии в стране зафиксировали более 18 тысяч случаев (18 283).Примерно четверть заболевших (4401, 24,3 процента) переносят COVID-19 без симптомов.Новые случаи выявили во всех регионах. Больше всего их в Москве (4952, днем ранее было 5268), Санкт-Петербурге (854) и Подмосковье (535), меньше всего — в Чечне (14), на Чукотке (два) и в Ненецком автономном округе (один).Наименьший темп суточного прироста в Чечне, Татарстане и Дагестане (0,5 процента).От последствий перенесенной инфекции умерли еще 334 человека. За время эпидемии в России умерли 27 990 человек, зараженных коронавирусом.За прошедшие сутки установлен новый рекорд по числу выписанных пациентов — 14 854 (за все время — 1 215 414). Предыдущий наивысший показатель — 14 740 — зафиксировали 29 октября.Всего в России зарегистрировано 1 618 116 случаев заболевания. Темп прироста составил 1,1 процента.В мире число случаев COVID-19, по последним данным ВОЗ, приближается к 45 миллионам, 1,17 миллиона человек умерли. Больше всего заболевших в США — 8,7 миллиона человек, далее следуют Индия и Бразилия. Россия занимает в этом списке четвертое место, опережая Францию, Испанию, Аргентину, Колумбию, Великобританию и Мексику.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201031/testy-1582417338.html

https://ria.ru/20201030/koronavirus-1582232655.html

чукотка

аргентина

московская область (подмосковье)

россия

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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