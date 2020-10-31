В России выявили 18 140 новых случаев заражения коронавирусом
10:43 31.10.2020 (обновлено: 10:59 31.10.2020)
© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкМедицинские работники на территории Республиканской клинической инфекционной больницы в Казани
МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. За сутки в России выявили 18 140 новых заболевших коронавирусом, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением инфекции.
Накануне впервые за время эпидемии в стране зафиксировали более 18 тысяч случаев (18 283).
Примерно четверть заболевших (4401, 24,3 процента) переносят COVID-19 без симптомов.
Новые случаи выявили во всех регионах. Больше всего их в Москве (4952, днем ранее было 5268), Санкт-Петербурге (854) и Подмосковье (535), меньше всего — в Чечне (14), на Чукотке (два) и в Ненецком автономном округе (один).
Наименьший темп суточного прироста в Чечне, Татарстане и Дагестане (0,5 процента).
От последствий перенесенной инфекции умерли еще 334 человека. За время эпидемии в России умерли 27 990 человек, зараженных коронавирусом.
За прошедшие сутки установлен новый рекорд по числу выписанных пациентов — 14 854 (за все время — 1 215 414). Предыдущий наивысший показатель — 14 740 — зафиксировали 29 октября.
Всего в России зарегистрировано 1 618 116 случаев заболевания. Темп прироста составил 1,1 процента.
В мире число случаев COVID-19, по последним данным ВОЗ, приближается к 45 миллионам, 1,17 миллиона человек умерли. Больше всего заболевших в США — 8,7 миллиона человек, далее следуют Индия и Бразилия. Россия занимает в этом списке четвертое место, опережая Францию, Испанию, Аргентину, Колумбию, Великобританию и Мексику.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.