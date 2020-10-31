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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201031/koronavirus-1582418282.html
В России выявили 18 140 новых случаев заражения коронавирусом
В России выявили 18 140 новых случаев заражения коронавирусом
За сутки в России выявили 18 140 новых заболевших коронавирусом, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением инфекции. РИА Новости, 31.10.2020
2020-10-31T10:43
2020-10-31T10:59
чукотка
здоровье - общество
аргентина
воз
московская область (подмосковье)
общество
россия
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
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МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. За сутки в России выявили 18 140 новых заболевших коронавирусом, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением инфекции.Накануне впервые за время эпидемии в стране зафиксировали более 18 тысяч случаев (18 283).Примерно четверть заболевших (4401, 24,3 процента) переносят COVID-19 без симптомов.Новые случаи выявили во всех регионах. Больше всего их в Москве (4952, днем ранее было 5268), Санкт-Петербурге (854) и Подмосковье (535), меньше всего — в Чечне (14), на Чукотке (два) и в Ненецком автономном округе (один).Наименьший темп суточного прироста в Чечне, Татарстане и Дагестане (0,5 процента).От последствий перенесенной инфекции умерли еще 334 человека. За время эпидемии в России умерли 27 990 человек, зараженных коронавирусом.За прошедшие сутки установлен новый рекорд по числу выписанных пациентов — 14 854 (за все время — 1 215 414). Предыдущий наивысший показатель — 14 740 — зафиксировали 29 октября.Всего в России зарегистрировано 1 618 116 случаев заболевания. Темп прироста составил 1,1 процента.В мире число случаев COVID-19, по последним данным ВОЗ, приближается к 45 миллионам, 1,17 миллиона человек умерли. Больше всего заболевших в США — 8,7 миллиона человек, далее следуют Индия и Бразилия. Россия занимает в этом списке четвертое место, опережая Францию, Испанию, Аргентину, Колумбию, Великобританию и Мексику.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20201031/testy-1582417338.html
https://ria.ru/20201030/koronavirus-1582232655.html
чукотка
аргентина
московская область (подмосковье)
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чукотка, здоровье - общество, аргентина, воз, московская область (подмосковье), общество, россия, коронавирус в россии, коронавирус covid-19

В России выявили 18 140 новых случаев заражения коронавирусом

10:43 31.10.2020 (обновлено: 10:59 31.10.2020)
 
© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкМедицинские работники на территории Республиканской клинической инфекционной больницы в Казани
Медицинские работники на территории Республиканской клинической инфекционной больницы в Казани - РИА Новости, 1920, 31.10.2020
© РИА Новости / Максим Богодвид
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МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. За сутки в России выявили 18 140 новых заболевших коронавирусом, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением инфекции.
Накануне впервые за время эпидемии в стране зафиксировали более 18 тысяч случаев (18 283).
Сотрудник медицинской службы проводит тестирование пациента на COVID-19 - РИА Новости, 1920, 31.10.2020
Вчера, 10:32Распространение нового коронавируса
В России провели более 60,4 миллиона тестов на COVID-19
Примерно четверть заболевших (4401, 24,3 процента) переносят COVID-19 без симптомов.
Новые случаи выявили во всех регионах. Больше всего их в Москве (4952, днем ранее было 5268), Санкт-Петербурге (854) и Подмосковье (535), меньше всего — в Чечне (14), на Чукотке (два) и в Ненецком автономном округе (один).
Наименьший темп суточного прироста в Чечне, Татарстане и Дагестане (0,5 процента).
Медицинские работники в приемном отделении временного госпиталя COVID-19 на ВДНХ в Москве - РИА Новости, 1920, 30.10.2020
30 октября, 11:01Распространение нового коронавируса
Власти заявили о снижении темпа прироста по коронавирусу в Москве
От последствий перенесенной инфекции умерли еще 334 человека. За время эпидемии в России умерли 27 990 человек, зараженных коронавирусом.
За прошедшие сутки установлен новый рекорд по числу выписанных пациентов — 14 854 (за все время — 1 215 414). Предыдущий наивысший показатель — 14 740 — зафиксировали 29 октября.
Всего в России зарегистрировано 1 618 116 случаев заболевания. Темп прироста составил 1,1 процента.
В мире число случаев COVID-19, по последним данным ВОЗ, приближается к 45 миллионам, 1,17 миллиона человек умерли. Больше всего заболевших в США — 8,7 миллиона человек, далее следуют Индия и Бразилия. Россия занимает в этом списке четвертое место, опережая Францию, Испанию, Аргентину, Колумбию, Великобританию и Мексику.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
 
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