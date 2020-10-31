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Мексиканский магнат выздоровел от COVID-19 и раздал миллион песо
Мексиканский магнат выздоровел от COVID-19 и раздал миллион песо
Мексиканский миллиардер из списка Forbes Рикардо Салинас Плиего обещал раздать клиентам своего банка Azteca миллион песо (около 3,7 миллиона рублей), на это его РИА Новости, 31.10.2020
2020-10-31T03:05
2020-10-31T03:05
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
forbes
мехико (город)
мексика
в мире
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МЕХИКО, 31 окт - РИА Новости. Мексиканский миллиардер из списка Forbes Рикардо Салинас Плиего обещал раздать клиентам своего банка Azteca миллион песо (около 3,7 миллиона рублей), на это его натолкнуло выздоровление от коронавирусной инфекции.По итогам голосования глава и основатель Salinas Group, которая владеет активами в сфере телекоммуникаций, развлечений, транспорта, финансовых услуг и торговли, сообщил, что в понедельник объявит, как распределятся 100 премий по 10 000 песо.В другом сообщении предприниматель пояснил, что решение вызвано отрицательным результатом очередного теста на COVID-19 после перенесенной болезни.Акция вызвала вал критики среди его подписчиков, которые в частности предлагали адресно помочь детям с раком или продовольственному фонду.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус covid-19, forbes, мехико (город), мексика, в мире

Мексиканский магнат выздоровел от COVID-19 и раздал миллион песо

03:05 31.10.2020
 
CC BY-SA 3.0 / Alfonsobouchot / Мексиканский город Вильяэрмоса
Мексиканский город Вильяэрмоса - РИА Новости, 1920, 31.10.2020
CC BY-SA 3.0 / Alfonsobouchot /
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МЕХИКО, 31 окт - РИА Новости. Мексиканский миллиардер из списка Forbes Рикардо Салинас Плиего обещал раздать клиентам своего банка Azteca миллион песо (около 3,7 миллиона рублей), на это его натолкнуло выздоровление от коронавирусной инфекции.
"Сегодня я проснулся с желанием раздать 1 миллион песо, которые переведут в ваше приложение Banco Azteca. Помогите решить, как их распределить: 1000 переводов по 1000 песо, 200 по 5000 или 100 по 10 000 песо", - написал Салинас в в Twitter.
По итогам голосования глава и основатель Salinas Group, которая владеет активами в сфере телекоммуникаций, развлечений, транспорта, финансовых услуг и торговли, сообщил, что в понедельник объявит, как распределятся 100 премий по 10 000 песо.
В другом сообщении предприниматель пояснил, что решение вызвано отрицательным результатом очередного теста на COVID-19 после перенесенной болезни.
Акция вызвала вал критики среди его подписчиков, которые в частности предлагали адресно помочь детям с раком или продовольственному фонду.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19ForbesМехико (город)МексикаВ мире
 
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