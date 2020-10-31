https://ria.ru/20201031/koronavirus-1582400847.html

Мексиканский магнат выздоровел от COVID-19 и раздал миллион песо

Мексиканский магнат выздоровел от COVID-19 и раздал миллион песо

Мексиканский миллиардер из списка Forbes Рикардо Салинас Плиего обещал раздать клиентам своего банка Azteca миллион песо (около 3,7 миллиона рублей), на это его РИА Новости, 31.10.2020

2020-10-31T03:05

2020-10-31T03:05

2020-10-31T03:05

распространение нового коронавируса

коронавирус covid-19

forbes

мехико (город)

мексика

в мире

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МЕХИКО, 31 окт - РИА Новости. Мексиканский миллиардер из списка Forbes Рикардо Салинас Плиего обещал раздать клиентам своего банка Azteca миллион песо (около 3,7 миллиона рублей), на это его натолкнуло выздоровление от коронавирусной инфекции.По итогам голосования глава и основатель Salinas Group, которая владеет активами в сфере телекоммуникаций, развлечений, транспорта, финансовых услуг и торговли, сообщил, что в понедельник объявит, как распределятся 100 премий по 10 000 песо.В другом сообщении предприниматель пояснил, что решение вызвано отрицательным результатом очередного теста на COVID-19 после перенесенной болезни.Акция вызвала вал критики среди его подписчиков, которые в частности предлагали адресно помочь детям с раком или продовольственному фонду.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20200911/vaktsina-1577079809.html

мехико (город)

мексика

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, forbes, мехико (город), мексика, в мире