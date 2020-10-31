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https://ria.ru/20201031/kollektory-1582403430.html
Россияне стали лучше платить "плохие" долги, считают коллекторы
Россияне стали лучше платить "плохие" долги, считают коллекторы
Россияне на фоне роста заболеваемости коронавирусом в стране стали охотнее идти на контакт с коллекторами и лучше платить по своим просроченным долгам,... РИА Новости, 31.10.2020
2020-10-31T06:40
2020-10-31T06:41
коронавирус в россии
россия
коллекторы
долги
центральный банк рф (цб рф)
москва
общество
экономика
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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Россияне на фоне роста заболеваемости коронавирусом в стране стали охотнее идти на контакт с коллекторами и лучше платить по своим просроченным долгам, говорится в исследовании коллекторского агентства ID Collect, имеющемся в распоряжении РИА Новости.Аналитики проанализировали, как граждане общались с коллекторами в начале осеннего периода роста заболеваемости и сдерживали ли свои обещания заплатить по долгам. Так, контактность с банковскими должниками в октябре составляла 35% против 33% за аналогичный период прошлого года. Стали более охотно идти на контакт и имеющие просроченные обязательства перед микрофинансовыми организациями: их доля за указанный период выросла на 2 процентного пункта - до 31%.Такую динамику эксперты объясняют стремлением должника по возможности "разгрузить" себя от просроченной задолженности в период пандемии и ее возможными последствиями."По мере вхождения во вторую волну пандемии коронавируса в обществе закономерно нарастает ощущение общей неопределенности. Это касается возможности введения локдауна, самоизоляции, приостановки деятельности предприятий и пр. На этом фоне должники в целом стали изъявлять больше желания в плане общения с взыскателями, а также чаще стали сдерживать свои обещания заплатить", - добавили они.По данным ЦБ, объем просроченной свыше 90 дней задолженности физических лиц в августе вырос на 5,3% и на 1 сентября немного превысил один триллион рублей впервые с конца 2016 года. При этом продолжила рост и доля "плохих" кредитов физлиц: по итогам августа она выросла на 0,2 процентного пункта - до 5,4%, увеличившись до уровня на начало 2019 года.
https://ria.ru/20201019/dolgi-1580410756.html
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коронавирус в россии, россия, коллекторы, долги, центральный банк рф (цб рф), москва, общество, экономика

Россияне стали лучше платить "плохие" долги, считают коллекторы

06:40 31.10.2020 (обновлено: 06:41 31.10.2020)
 
© Fotolia / evgeniykleymenovВстречаться с должниками чаще одного раза в неделю коллекторы не имеют права
Встречаться с должниками чаще одного раза в неделю коллекторы не имеют права - РИА Новости, 1920, 31.10.2020
© Fotolia / evgeniykleymenov
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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Россияне на фоне роста заболеваемости коронавирусом в стране стали охотнее идти на контакт с коллекторами и лучше платить по своим просроченным долгам, говорится в исследовании коллекторского агентства ID Collect, имеющемся в распоряжении РИА Новости.
Аналитики проанализировали, как граждане общались с коллекторами в начале осеннего периода роста заболеваемости и сдерживали ли свои обещания заплатить по долгам. Так, контактность с банковскими должниками в октябре составляла 35% против 33% за аналогичный период прошлого года. Стали более охотно идти на контакт и имеющие просроченные обязательства перед микрофинансовыми организациями: их доля за указанный период выросла на 2 процентного пункта - до 31%.
"Что касается сдерживания обещания внести платеж, то среди банковских должников в октябре 2019 года средний показатель находился на отметке 70%, в отчетном же периоде он увеличился до 73%. Положительная динамика наблюдается также и среди заемщиков-пользователей микрофинансовых услуг - показатель вырос с 57% до 62%", - подсчитали аналитики.
Такую динамику эксперты объясняют стремлением должника по возможности "разгрузить" себя от просроченной задолженности в период пандемии и ее возможными последствиями.
"По мере вхождения во вторую волну пандемии коронавируса в обществе закономерно нарастает ощущение общей неопределенности. Это касается возможности введения локдауна, самоизоляции, приостановки деятельности предприятий и пр. На этом фоне должники в целом стали изъявлять больше желания в плане общения с взыскателями, а также чаще стали сдерживать свои обещания заплатить", - добавили они.
По данным ЦБ, объем просроченной свыше 90 дней задолженности физических лиц в августе вырос на 5,3% и на 1 сентября немного превысил один триллион рублей впервые с конца 2016 года. При этом продолжила рост и доля "плохих" кредитов физлиц: по итогам августа она выросла на 0,2 процентного пункта - до 5,4%, увеличившись до уровня на начало 2019 года.
Банкноты номиналом 1000, 2000 и 5000 рублей - РИА Новости, 1920, 19.10.2020
19 октября, 06:03
Коллекторы назвали причины отказа россиян платить по долгам
 
Коронавирус в РоссииРоссияКоллекторыДолгиЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)МоскваОбществоЭкономика
 
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