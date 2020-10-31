https://ria.ru/20201031/kollektory-1582403430.html

Россияне стали лучше платить "плохие" долги, считают коллекторы

Россияне стали лучше платить "плохие" долги, считают коллекторы

Россияне на фоне роста заболеваемости коронавирусом в стране стали охотнее идти на контакт с коллекторами и лучше платить по своим просроченным долгам,... РИА Новости, 31.10.2020

2020-10-31T06:40

2020-10-31T06:40

2020-10-31T06:41

коронавирус в россии

россия

коллекторы

долги

центральный банк рф (цб рф)

москва

общество

экономика

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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Россияне на фоне роста заболеваемости коронавирусом в стране стали охотнее идти на контакт с коллекторами и лучше платить по своим просроченным долгам, говорится в исследовании коллекторского агентства ID Collect, имеющемся в распоряжении РИА Новости.Аналитики проанализировали, как граждане общались с коллекторами в начале осеннего периода роста заболеваемости и сдерживали ли свои обещания заплатить по долгам. Так, контактность с банковскими должниками в октябре составляла 35% против 33% за аналогичный период прошлого года. Стали более охотно идти на контакт и имеющие просроченные обязательства перед микрофинансовыми организациями: их доля за указанный период выросла на 2 процентного пункта - до 31%.Такую динамику эксперты объясняют стремлением должника по возможности "разгрузить" себя от просроченной задолженности в период пандемии и ее возможными последствиями."По мере вхождения во вторую волну пандемии коронавируса в обществе закономерно нарастает ощущение общей неопределенности. Это касается возможности введения локдауна, самоизоляции, приостановки деятельности предприятий и пр. На этом фоне должники в целом стали изъявлять больше желания в плане общения с взыскателями, а также чаще стали сдерживать свои обещания заплатить", - добавили они.По данным ЦБ, объем просроченной свыше 90 дней задолженности физических лиц в августе вырос на 5,3% и на 1 сентября немного превысил один триллион рублей впервые с конца 2016 года. При этом продолжила рост и доля "плохих" кредитов физлиц: по итогам августа она выросла на 0,2 процентного пункта - до 5,4%, увеличившись до уровня на начало 2019 года.

https://ria.ru/20201019/dolgi-1580410756.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, россия, коллекторы, долги, центральный банк рф (цб рф), москва, общество, экономика