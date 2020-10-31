https://ria.ru/20201031/karantin-1582489432.html

Джонсон объявил о введении с 5 ноября карантина в Англии

Джонсон объявил о введении с 5 ноября карантина в Англии

Правительство Великобритании вводит карантин в Англии с 5 ноября до 2 декабря из-за стремительного роста заболеваемости COVID-19. О новых мерах объявил... РИА Новости, 31.10.2020

2020-10-31T22:17

2020-10-31T22:17

2020-11-01T00:35

северная ирландия

борис джонсон

уэльс

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ЛОНДОН, 31 окт — РИА Новости, Денис Ворошилов. Правительство Великобритании вводит карантин в Англии с 5 ноября до 2 декабря из-за стремительного роста заболеваемости COVID-19. О новых мерах объявил британский премьер Борис Джонсон.После начала второй волны пандемии правительство ввело для Англии с 12 октября трехуровневую систему местных локдаунов (в Уэльсе в пятницу вступил в силу строгий карантин до 9 ноября, в Шотландии и в Северной Ирландии действуют свои жесткие ограничения). Люди по возможности должны работать из дома, встречаться членам различных семей за отдельными исключениями нельзя ни в помещениях, ни на улице. Ученые убеждали правительство ужесточить меры и ввести полный карантин, чтобы прервать цепочку заражений. Правительство согласилось, что принятых мер недостаточно, и после долгой дискуссии решило ужесточить ограничения."Вирус распространяется гораздо быстрее, чем предсказывал даже самый пессимистический сценарий наших научных советников. Растет заражаемость, смертность. <...> Чем это грозит? При перегрузке системы здравоохранения врачи и медсестры будут вынуждены решать, кого спасать, а кого нет, кому давать кислород, а кому нет. <...> Сейчас настало время принять меры", — сказал Джонсон на пресс-конференции в субботу.По его словам, принимаемые меры в целом аналогичны тем, что вводились весной, за исключением того, что образовательным учреждениям закрываться не придется.Согласно решению правительства, все пабы, бары, организации сферы гостеприимства и развлечений, а также рестораны будут закрыты. Работать они смогут только на продажу еды и напитков навынос или с доставкой. Все непродовольственные магазины и те, что торгуют не жизненно важными товарами, будут закрыты. Однако супермаркетам не придется разделять и закрывать секции с непродовольственными товарами.Жителям Англии — по данным на середину 2019 года, в регионе проживало более 56 миллионов человек — будет настоятельно рекомендовано оставаться дома и работать удаленно. Запрещаются любые встречи внутри помещений. Исключение будет сделано для детских садов, школ, университетов и служб социальной помощи. Оставаться на ночь в домах у других людей англичане смогут, только если это необходимо по работе.Запрещаются любые заграничные поездки, за исключением командировок. Передвигаться внутри страны также не рекомендуется, исключение составят поездки по работе.Разрешено работать промышленному производству, строительной сфере и судам. Школы и университеты будут функционировать по обычному графику с соблюдением мер безопасности.По-прежнему гражданам рекомендовано отказаться от любых поездок и не пользоваться общественным транспортом.Правительство не запрещает, а, напротив, поощряет прогулки граждан и индивидуальные занятия спортом на свежем воздухе. Храмы останутся открытыми только для частных и одиночных молитв, службы проводиться не будут.Перед его выступлением главный советник правительства по науке рассказал о росте заболеваемости коронавирусом и представил предварительные прогнозы, согласно которым Британию ожидает всплеск заражений и смертей, в несколько раз превышающий весенний пик."Ни один премьер-министр не может игнорировать представленные данные. Еще две недели назад я говорил вам, что мы принимаем меры по необходимости. Мы продолжаем практиковать прагматичный подход и действуем в зависимости от ситуации. Я хотел бы поблагодарить миллионы людей, кто соблюдает рекомендации и живет в условиях ограничений", — сказал Джонсон.Полный список ограничений правительство опубликует во вторник, в среду, как ожидается, его утвердит парламент, и с полуночи четверга новые меры вступят в силу на всей территории Англии. После 2 декабря правительство проанализирует эффективность данных мер и, вероятно, смягчит ограничения в ряде регионов до третьего или второго уровня, если количество заражений в них снизится.В июле Джонсон выражал надежду на то, что страна вернется к нормальной жизни к Рождеству, отказавшись от мер социального дистанцирования в ноябре.Объявление об ужесточении карантина было сделано после публикации статистических данных о том, что количество подтвержденных заражений коронавирусом в Британии с начала пандемии превысило миллион. Изначально Джонсон планировал объявить о предстоящем введении локдауна в понедельник, однако вынужден был это сделать раньше из-за утечек в СМИ. Премьер распорядился провести расследование обстоятельств утечки и перенес свое выступление на вечер субботы.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201030/posledstviya-1582386097.html

https://ria.ru/20201031/koronavirus-1582487352.html

https://radiosputnik.ria.ru/20201031/koronavirus-1582438937.html

https://ria.ru/20201030/serdtse-1582171542.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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