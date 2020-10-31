https://ria.ru/20201031/karabakh-1582429665.html

В Баку рассказали о давлении на побывавшую в плену жительницу Карабаха

В Баку рассказали о давлении на побывавшую в плену жительницу Карабаха

Обращение Еревана с 85-летней жительницей карабахского поселка Гадрут Евгенией Бабаян, переданной Баку Армении, недопустимо, психологическое давление на женщину РИА Новости, 31.10.2020

2020-10-31T12:16

2020-10-31T12:16

2020-10-31T12:16

обострение ситуации вокруг нагорного карабаха

хикмет гаджиев

нагорный карабах

азербайджан

армения

в мире

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БАКУ, 31 окт – РИА Новости. Обращение Еревана с 85-летней жительницей карабахского поселка Гадрут Евгенией Бабаян, переданной Баку Армении, недопустимо, психологическое давление на женщину вызывает сожаление и озабоченность, заявил помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев.Ранее переданная при посредничестве России в Армению 85-летняя жительница карабахского посёлка Гадрут Евгения Бабаян рассказала подробности пребывания в плену на территории Азербайджана. Бабаян заявила, что с ней в Азербайджане обращались "как с собакой"."Тот факт, что 85-летняя Евгения Бабаян… подверглась психологическим и физическим пыткам в Армении, вызывает серьезное сожаление и озабоченность. В видео, представленном армянской стороной, пожилая женщина вынуждена комментировать ранее записанный текст. По нашим данным, спецслужбы Армении привлекли к следствию и близких родственников женщины", - заявил Гаджиев РИА Новости.По словам Гаджиева, Бабаян, "которая была оставлена на поле боя армянскими вооруженными силами и нуждалась в помощи, получила всю необходимую медицинскую помощь, гуманное обращение и поддержку со стороны Азербайджана"."В отличие от Армении, эту пожилую женщину не доставили к следователю, а госпитализировали в сопровождении представителей Международного комитета Красного Креста", - отметил он.Бои на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу Степанакерт. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и в ряде мест - военное положение. Лидеры России, США и Франции призвали противоборствующие стороны прекратить столкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий.В Москву 9 октября по приглашению президента РФ прибыли главы МИД Азербайджана и Армении, вместе с российским коллегой они более 10 часов вели переговоры. В итоге Ереван и Баку договорились прекратить огонь в Карабахе с полудня 10 октября, провести обмен пленными и телами погибших, а также дополнительно согласовать конкретные детали перемирия. Однако в тот же день стороны стали обвинять друг друга в нарушениях договоренности. Очередная попытка организовать гуманитарное перемирие была предпринята в ночь на 18 октября. Американский госдеп объявлял о достигнутом гуманитарном прекращении огня с 7.00 мск (8.00 по местному времени) 26 октября, но и после этого стороны конфликта заявляли о его несоблюдении противником.

https://ria.ru/20201031/pashinyan-1582410198.html

нагорный карабах

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армения

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

хикмет гаджиев, нагорный карабах, азербайджан, армения, в мире