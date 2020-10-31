https://ria.ru/20201031/karabakh-1582408301.html
В Карабахе заявили об обстрелах с азербайджанской стороны
В Карабахе заявили об обстрелах с азербайджанской стороны
РИА Новости. Армия обороны Карабаха заявляет, что ВС Азербайджана продолжают наносить удары по населенным пунктам РИА Новости, 31.10.2020
2020-10-31T08:50
2020-10-31T08:50
2020-10-31T08:59
обострение ситуации вокруг нагорного карабаха
нагорный карабах
азербайджан
армения
в мире
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РИА Новости. Армия обороны Карабаха заявляет, что ВС Азербайджана продолжают наносить удары по населенным пунктам
нагорный карабах
азербайджан
армения
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
нагорный карабах, азербайджан, армения, в мире