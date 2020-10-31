https://ria.ru/20201031/karabakh-1582408301.html

В Карабахе заявили об обстрелах с азербайджанской стороны

В Карабахе заявили об обстрелах с азербайджанской стороны

РИА Новости. Армия обороны Карабаха заявляет, что ВС Азербайджана продолжают наносить удары по населенным пунктам РИА Новости, 31.10.2020

2020-10-31T08:50

2020-10-31T08:50

2020-10-31T08:59

обострение ситуации вокруг нагорного карабаха

нагорный карабах

азербайджан

армения

в мире

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РИА Новости. Армия обороны Карабаха заявляет, что ВС Азербайджана продолжают наносить удары по населенным пунктам

нагорный карабах

азербайджан

армения

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

нагорный карабах, азербайджан, армения, в мире