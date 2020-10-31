https://ria.ru/20201031/karabakh-1582404100.html

Азербайджан обвинил Армению в обстреле трех районов у Карабаха

Азербайджан обвинил Армению в обстреле трех районов у Карабаха

Минобороны Азербайджана обвинило Ереван в артиллерийских обстрелах трех районов у зоны боевых действий в Карабахе. РИА Новости, 31.10.2020

2020-10-31T07:06

2020-10-31T07:06

2020-10-31T07:11

обострение ситуации вокруг нагорного карабаха

минобороны азербайджана

нагорный карабах

москва

степанакерт

ереван

баку

азербайджан

армения

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БАКУ, 31 окт — РИА Новости. Минобороны Азербайджана обвинило Ереван в артиллерийских обстрелах трех районов у зоны боевых действий в Карабахе."31 октября в 06:00 (05:00 мск) вооруженные силы Армении подвергли артиллерийскому обстрелу территорию Тертерского, Агдамского и Агджабединского районов", — сообщает пресс-служба ведомства.Утром 27 сентября обстановка на линии соприкосновения накалилась. Баку и Ереван возлагают ответственность за это друг на друга. Все участники объявили полную или частичную мобилизацию. Есть жертвы среди мирного населения.Ситуация усугубляется активной поддержки Азербайджана со стороны Турции (члена НАТО). В свою очередь, Армения входит в ОДКБ.Девятого октября в Москве прошли армяно-азербайджанские переговоры, стороны договорились о прекращении огня, а также об обмене пленными и телами убитых, однако бои продолжились.Вторую попытку организовать гуманитарное перемирие предприняли в ночь на 18 октября, но и она не привела к деэскалации.Третий раз о прекращении вооруженного противостояния заявили по результатам переговоров в США, которые состоялись в выходные, успехом это тоже не увенчалось.

https://ria.ru/20201031/karabakh-1582394190.html

https://ria.ru/20201028/karabakh-1581911370.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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