https://ria.ru/20201031/karabakh-1582404100.html
Азербайджан обвинил Армению в обстреле трех районов у Карабаха
Азербайджан обвинил Армению в обстреле трех районов у Карабаха
Минобороны Азербайджана обвинило Ереван в артиллерийских обстрелах трех районов у зоны боевых действий в Карабахе. РИА Новости, 31.10.2020
2020-10-31T07:06
2020-10-31T07:06
2020-10-31T07:11
обострение ситуации вокруг нагорного карабаха
минобороны азербайджана
нагорный карабах
москва
степанакерт
ереван
баку
азербайджан
армения
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БАКУ, 31 окт — РИА Новости. Минобороны Азербайджана обвинило Ереван в артиллерийских обстрелах трех районов у зоны боевых действий в Карабахе."31 октября в 06:00 (05:00 мск) вооруженные силы Армении подвергли артиллерийскому обстрелу территорию Тертерского, Агдамского и Агджабединского районов", — сообщает пресс-служба ведомства.Утром 27 сентября обстановка на линии соприкосновения накалилась. Баку и Ереван возлагают ответственность за это друг на друга. Все участники объявили полную или частичную мобилизацию. Есть жертвы среди мирного населения.Ситуация усугубляется активной поддержки Азербайджана со стороны Турции (члена НАТО). В свою очередь, Армения входит в ОДКБ.Девятого октября в Москве прошли армяно-азербайджанские переговоры, стороны договорились о прекращении огня, а также об обмене пленными и телами убитых, однако бои продолжились.Вторую попытку организовать гуманитарное перемирие предприняли в ночь на 18 октября, но и она не привела к деэскалации.Третий раз о прекращении вооруженного противостояния заявили по результатам переговоров в США, которые состоялись в выходные, успехом это тоже не увенчалось.
https://ria.ru/20201031/karabakh-1582394190.html
https://ria.ru/20201028/karabakh-1581911370.html
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азербайджан
армения
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
минобороны азербайджана, нагорный карабах, москва, степанакерт, ереван, баку, азербайджан, армения, в мире
БАКУ, 31 окт — РИА Новости. Минобороны Азербайджана обвинило Ереван в артиллерийских обстрелах трех районов у зоны боевых действий в Карабахе.
"31 октября в 06:00 (05:00 мск) вооруженные силы Армении подвергли артиллерийскому обстрелу территорию Тертерского, Агдамского и Агджабединского районов", — сообщает пресс-служба ведомства.
Утром 27 сентября обстановка на линии соприкосновения накалилась. Баку
и Ереван
возлагают ответственность за это друг на друга. Все участники объявили полную или частичную мобилизацию. Есть жертвы среди мирного населения.
Ситуация усугубляется активной поддержки Азербайджана со стороны Турции
(члена НАТО
). В свою очередь, Армения
входит в ОДКБ
.
Девятого октября в Москве прошли армяно-азербайджанские переговоры, стороны договорились о прекращении огня, а также об обмене пленными и телами убитых, однако бои продолжились.
Вторую попытку организовать гуманитарное перемирие предприняли в ночь на 18 октября, но и она не привела к деэскалации.
Третий раз о прекращении вооруженного противостояния заявили по результатам переговоров в США, которые состоялись в выходные, успехом это тоже не увенчалось.