Британия выделит миллион фунтов на гумпомощь пострадавшим в Карабахе
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкПожилой мужчина в коридоре своего дома в Степанакерте
ЛОНДОН, 31 окт – РИА Новости, Мария Табак. Великобритания выделит миллион фунтов стерлингов на гуманитарную помощь пострадавшим от конфликта в Нагорном Карабахе, объявил глава МИД Соединенного Королевства Доминик Рааб.
"Тысячи людей, которых затронул конфликт в Нагорном Карабахе, получат необходимые медицинские товары, продовольствие и более безопасное убежище благодаря новому пакету помощи, о котором объявил сегодня министр иностранных дел Доминик Рааб", - говорится в переданном в РИА Новости заявлении МИД Великобритании.
Финансирование в размере миллиона фунтов стерлингов будет выделено по просьбе Международного комитета Красного креста.
"Пакет финансовой помощи, о котором мы сегодня объявляем, позволит обеспечить необходимым продовольствием, лекарствами и медицинским уходом тех, кого затронул конфликт в Нагорном Карабахе. Мы продолжаем призывать обе стороны сотрудничать с минской группой ОБСЕ и добиваться мирного, достигнутого путем переговоров политического решения, в котором так отчаянно нуждаются жители региона", - отмечается в заявлении британского министра.
Бои на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу Степанакерт. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и в ряде мест - военное положение. Лидеры России, США и Франции призвали противоборствующие стороны прекратить столкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий.