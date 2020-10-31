https://ria.ru/20201031/karabakh-1582401004.html

Британия выделит миллион фунтов на гумпомощь пострадавшим в Карабахе

Британия выделит миллион фунтов на гумпомощь пострадавшим в Карабахе

Великобритания выделит миллион фунтов стерлингов на гуманитарную помощь пострадавшим от конфликта в Нагорном Карабахе, объявил глава МИД Соединенного... РИА Новости, 31.10.2020

2020-10-31T03:13

2020-10-31T03:13

2020-10-31T03:13

обострение ситуации вокруг нагорного карабаха

доминик рааб

обсе

нагорный карабах

великобритания

лондон

ереван

баку

азербайджан

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ЛОНДОН, 31 окт – РИА Новости, Мария Табак. Великобритания выделит миллион фунтов стерлингов на гуманитарную помощь пострадавшим от конфликта в Нагорном Карабахе, объявил глава МИД Соединенного Королевства Доминик Рааб.Финансирование в размере миллиона фунтов стерлингов будет выделено по просьбе Международного комитета Красного креста.Бои на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу Степанакерт. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и в ряде мест - военное положение. Лидеры России, США и Франции призвали противоборствующие стороны прекратить столкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий.

https://ria.ru/20201030/karabakh-1582257136.html

нагорный карабах

великобритания

лондон

ереван

баку

азербайджан

армения

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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