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Артиллерийская позиция в зоне карабахского конфликта
Обострение ситуации вокруг Нагорного Карабаха
https://ria.ru/20201031/karabakh-1582401004.html
Британия выделит миллион фунтов на гумпомощь пострадавшим в Карабахе
Британия выделит миллион фунтов на гумпомощь пострадавшим в Карабахе
Великобритания выделит миллион фунтов стерлингов на гуманитарную помощь пострадавшим от конфликта в Нагорном Карабахе, объявил глава МИД Соединенного... РИА Новости, 31.10.2020
2020-10-31T03:13
2020-10-31T03:13
обострение ситуации вокруг нагорного карабаха
доминик рааб
обсе
нагорный карабах
великобритания
лондон
ереван
баку
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ЛОНДОН, 31 окт – РИА Новости, Мария Табак. Великобритания выделит миллион фунтов стерлингов на гуманитарную помощь пострадавшим от конфликта в Нагорном Карабахе, объявил глава МИД Соединенного Королевства Доминик Рааб.Финансирование в размере миллиона фунтов стерлингов будет выделено по просьбе Международного комитета Красного креста.Бои на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу Степанакерт. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и в ряде мест - военное положение. Лидеры России, США и Франции призвали противоборствующие стороны прекратить столкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий.
https://ria.ru/20201030/karabakh-1582257136.html
нагорный карабах
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баку
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доминик рааб, обсе, нагорный карабах, великобритания, лондон, ереван, баку, азербайджан, армения, в мире

Британия выделит миллион фунтов на гумпомощь пострадавшим в Карабахе

03:13 31.10.2020
 
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкПожилой мужчина в коридоре своего дома в Степанакерте
Пожилой мужчина в коридоре своего дома в Степанакерте - РИА Новости, 1920, 31.10.2020
© РИА Новости / Валерий Мельников
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ЛОНДОН, 31 окт – РИА Новости, Мария Табак. Великобритания выделит миллион фунтов стерлингов на гуманитарную помощь пострадавшим от конфликта в Нагорном Карабахе, объявил глава МИД Соединенного Королевства Доминик Рааб.
"Тысячи людей, которых затронул конфликт в Нагорном Карабахе, получат необходимые медицинские товары, продовольствие и более безопасное убежище благодаря новому пакету помощи, о котором объявил сегодня министр иностранных дел Доминик Рааб", - говорится в переданном в РИА Новости заявлении МИД Великобритании.
Финансирование в размере миллиона фунтов стерлингов будет выделено по просьбе Международного комитета Красного креста.
"Пакет финансовой помощи, о котором мы сегодня объявляем, позволит обеспечить необходимым продовольствием, лекарствами и медицинским уходом тех, кого затронул конфликт в Нагорном Карабахе. Мы продолжаем призывать обе стороны сотрудничать с минской группой ОБСЕ и добиваться мирного, достигнутого путем переговоров политического решения, в котором так отчаянно нуждаются жители региона", - отмечается в заявлении британского министра.
Бои на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу Степанакерт. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и в ряде мест - военное положение. Лидеры России, США и Франции призвали противоборствующие стороны прекратить столкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий.
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Обострение ситуации вокруг Нагорного КарабахаДоминик РаабОБСЕНагорный КарабахВеликобританияЛондонЕреванБакуАзербайджанАрменияВ мире
 
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