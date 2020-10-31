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Артиллерийская позиция в зоне карабахского конфликта
Обострение ситуации вокруг Нагорного Карабаха
https://ria.ru/20201031/karabakh-1582400504.html
"Обращались как с собакой": жительница Карабаха рассказала о плене в Баку
"Обращались как с собакой": жительница Карабаха рассказала о плене в Баку
Переданная при посредничестве России в Армению 85-летняя жительница карабахского города Гадрут Евгения Бабаян рассказала подробности пребывания в плену на... РИА Новости, 31.10.2020
2020-10-31T02:44
2020-10-31T02:50
обострение ситуации вокруг нагорного карабаха
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МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Переданная при посредничестве России в Армению 85-летняя жительница карабахского города Гадрут Евгения Бабаян рассказала подробности пребывания в плену на территории Азербайджана. Об этом сообщает Sputnik Армения со ссылкой на следственный комитет страны.Пожилая женщина рассказала, что родилась и всю жизнь прожила в Гадруте. Утром 16 октября она вышла из подвала своего дома и увидела группу солдат ВС Азербайджана.Кроме того, жительница Гадрута утверждает, что ее заставили на камеру критиковать премьер-министра Армении Никола Пашиняна.Бои на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Баку и Ереван возлагают ответственность за это друг на друга. Все участники объявили полную или частичную мобилизацию. Есть жертвы среди мирного населения.Ситуация усугубляется активной поддержки Азербайджана со стороны Турции (члена НАТО). В свою очередь, Армения входит в ОДКБ.Девятого октября в Москве прошли армяно-азербайджанские переговоры, стороны договорились о прекращении огня, а также об обмене пленными и телами убитых, однако бои продолжились. Попытки достичь перемирия принимались, в частности 18 и 26 октября, но оба раза оказались безуспешны. Третий раз о прекращении вооруженного противостояния заявили по результатам переговоров в США, которые состоялись в минувшие выходные, успехом это тоже не увенчалось.
https://ria.ru/20201019/karabakh-1580094071.html
https://ria.ru/20201031/karabakh-1582394758.html
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никол пашинян, sputnik армения, нагорный карабах, нагорно-карабахская республика, азербайджан, армения, в мире

"Обращались как с собакой": жительница Карабаха рассказала о плене в Баку

02:44 31.10.2020 (обновлено: 02:50 31.10.2020)
 
© РИА Новости / Илья ПиталевВооруженные люди на месте удара по зданию родильного дома в Степанакерте
Вооруженные люди на месте удара по зданию родильного дома в Степанакерте - РИА Новости, 1920, 31.10.2020
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Переданная при посредничестве России в Армению 85-летняя жительница карабахского города Гадрут Евгения Бабаян рассказала подробности пребывания в плену на территории Азербайджана. Об этом сообщает Sputnik Армения со ссылкой на следственный комитет страны.
Пожилая женщина рассказала, что родилась и всю жизнь прожила в Гадруте. Утром 16 октября она вышла из подвала своего дома и увидела группу солдат ВС Азербайджана.
"Они вошли в дом, стали тянуть меня за руки, сказали, что увезут в Баку. Я сказала им, что не хочу никуда ехать, что хочу остаться в своем доме, но они силой меня впихнули в машину и увезли. В Баку меня провели через три полицейских участка. Везде со мной обращались как с собакой. Я попросила у них воды, мне дали полчашки чая, передо мной бросили кусок сахара. Я сказала, что не буду пить чай, и что я не собака, а человек", - сказала Бабаян.
Кроме того, жительница Гадрута утверждает, что ее заставили на камеру критиковать премьер-министра Армении Никола Пашиняна.
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Ситуация усугубляется активной поддержки Азербайджана со стороны Турции (члена НАТО). В свою очередь, Армения входит в ОДКБ.
Девятого октября в Москве прошли армяно-азербайджанские переговоры, стороны договорились о прекращении огня, а также об обмене пленными и телами убитых, однако бои продолжились. Попытки достичь перемирия принимались, в частности 18 и 26 октября, но оба раза оказались безуспешны. Третий раз о прекращении вооруженного противостояния заявили по результатам переговоров в США, которые состоялись в минувшие выходные, успехом это тоже не увенчалось.
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Обострение ситуации вокруг Нагорного КарабахаНикол ПашинянSputnik АрменияНагорный КарабахНагорно-Карабахская РеспубликаАзербайджанАрменияВ мире
 
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