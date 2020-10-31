https://ria.ru/20201031/karabakh-1582400504.html

"Обращались как с собакой": жительница Карабаха рассказала о плене в Баку

"Обращались как с собакой": жительница Карабаха рассказала о плене в Баку

Переданная при посредничестве России в Армению 85-летняя жительница карабахского города Гадрут Евгения Бабаян рассказала подробности пребывания в плену на... РИА Новости, 31.10.2020

2020-10-31T02:44

2020-10-31T02:44

2020-10-31T02:50

обострение ситуации вокруг нагорного карабаха

никол пашинян

sputnik армения

нагорный карабах

нагорно-карабахская республика

азербайджан

армения

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0a/1d/1582031721_0:0:3072:1728_1400x0_80_0_0_8bd510e66de6761afc4b835555ddd6a6.jpg

МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Переданная при посредничестве России в Армению 85-летняя жительница карабахского города Гадрут Евгения Бабаян рассказала подробности пребывания в плену на территории Азербайджана. Об этом сообщает Sputnik Армения со ссылкой на следственный комитет страны.Пожилая женщина рассказала, что родилась и всю жизнь прожила в Гадруте. Утром 16 октября она вышла из подвала своего дома и увидела группу солдат ВС Азербайджана.Кроме того, жительница Гадрута утверждает, что ее заставили на камеру критиковать премьер-министра Армении Никола Пашиняна.Бои на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Баку и Ереван возлагают ответственность за это друг на друга. Все участники объявили полную или частичную мобилизацию. Есть жертвы среди мирного населения.Ситуация усугубляется активной поддержки Азербайджана со стороны Турции (члена НАТО). В свою очередь, Армения входит в ОДКБ.Девятого октября в Москве прошли армяно-азербайджанские переговоры, стороны договорились о прекращении огня, а также об обмене пленными и телами убитых, однако бои продолжились. Попытки достичь перемирия принимались, в частности 18 и 26 октября, но оба раза оказались безуспешны. Третий раз о прекращении вооруженного противостояния заявили по результатам переговоров в США, которые состоялись в минувшие выходные, успехом это тоже не увенчалось.

https://ria.ru/20201019/karabakh-1580094071.html

https://ria.ru/20201031/karabakh-1582394758.html

нагорный карабах

нагорно-карабахская республика

азербайджан

армения

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

никол пашинян, sputnik армения, нагорный карабах, нагорно-карабахская республика, азербайджан, армения, в мире