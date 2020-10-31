Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Артиллерийская позиция в зоне карабахского конфликта
Обострение ситуации вокруг Нагорного Карабаха
https://ria.ru/20201031/karabakh-1582394758.html
Ереван показал видео ударов фосфорным оружием в Карабахе со стороны Баку
Ереван показал видео ударов фосфорным оружием в Карабахе со стороны Баку
Омбудсмен Армении Арман Татоян опубликовал в Facebook видео предполагаемого Ереваном применения ВС Азербайджана боеприпасов с фосфором в Нагорном Карабахе. РИА Новости, 31.10.2020
2020-10-31T00:45
2020-10-31T02:39
обострение ситуации вокруг нагорного карабаха
арман татоян
нагорный карабах
нагорно-карабахская республика
азербайджан
армения
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0a/1d/1582033436_0:134:2972:1806_1400x0_80_0_0_0a7694721f7a31a2336726d0b991db2f.jpg
МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Омбудсмен Армении Арман Татоян опубликовал в Facebook видео предполагаемого Ереваном применения ВС Азербайджана боеприпасов с фосфором в Нагорном Карабахе.На кадрах видны массированные удары по гористой местности в темное время суток.В подписи к ролику Татоян отметил, что Азербайджан использует подобные запрещенные международным правом снаряды для поджога лесов около гражданских поселений, где прячутся мирные жители, спасаясь от артиллерийских ударов по самим населенным пунктам.Утром 27 сентября обстановка на линии соприкосновения накалилась. Баку и Ереван возлагают ответственность за это друг на друга. Все участники объявили полную или частичную мобилизацию. Есть жертвы среди мирного населения.Ситуация усугубляется активной поддержки Азербайджана со стороны Турции (члена НАТО). В свою очередь, Армения входит в ОДКБ.Девятого октября в Москве прошли армяно-азербайджанские переговоры, стороны договорились о прекращении огня, а также об обмене пленными и телами убитых, однако бои продолжились.Вторую попытку организовать гуманитарное перемирие предприняли в ночь на 18 октября, но и она не привела к деэскалации.Третий раз о прекращении вооруженного противостояния заявили по результатам переговоров в США, которые состоялись в выходные, успехом это тоже не увенчалось.
https://ria.ru/20201030/karabakh-1582387251.html
https://ria.ru/20201030/oruzhie-1582334487.html
нагорный карабах
нагорно-карабахская республика
азербайджан
армения
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0a/1d/1582033436_0:0:2732:2048_1400x0_80_0_0_cd0b45619ed321acd95791354d5c893e.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
арман татоян, нагорный карабах, нагорно-карабахская республика, азербайджан, армения, в мире

Ереван показал видео ударов фосфорным оружием в Карабахе со стороны Баку

00:45 31.10.2020 (обновлено: 02:39 31.10.2020)
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкДым от попадания снаряда в пригороде Степанакерта
Дым от попадания снаряда в пригороде Степанакерта - РИА Новости, 1920, 31.10.2020
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Омбудсмен Армении Арман Татоян опубликовал в Facebook видео предполагаемого Ереваном применения ВС Азербайджана боеприпасов с фосфором в Нагорном Карабахе.
На кадрах видны массированные удары по гористой местности в темное время суток.
В подписи к ролику Татоян отметил, что Азербайджан использует подобные запрещенные международным правом снаряды для поджога лесов около гражданских поселений, где прячутся мирные жители, спасаясь от артиллерийских ударов по самим населенным пунктам.
Утром 27 сентября обстановка на линии соприкосновения накалилась. Баку и Ереван возлагают ответственность за это друг на друга. Все участники объявили полную или частичную мобилизацию. Есть жертвы среди мирного населения.
Военнослужащие армии обороны Арцаха - РИА Новости, 1920, 30.10.2020
Вчера, 22:38Обострение ситуации вокруг Нагорного Карабаха
Минобороны Армении рассказало о боях в Карабахе
Ситуация усугубляется активной поддержки Азербайджана со стороны Турции (члена НАТО). В свою очередь, Армения входит в ОДКБ.
Девятого октября в Москве прошли армяно-азербайджанские переговоры, стороны договорились о прекращении огня, а также об обмене пленными и телами убитых, однако бои продолжились.
Вторую попытку организовать гуманитарное перемирие предприняли в ночь на 18 октября, но и она не привела к деэскалации.
Третий раз о прекращении вооруженного противостояния заявили по результатам переговоров в США, которые состоялись в выходные, успехом это тоже не увенчалось.
Депутат Верховной рады Украины Илья Кива - РИА Новости, 1920, 30.10.2020
Вчера, 17:45Обострение ситуации вокруг Нагорного Карабаха
Депутат Рады от оппозиции заявил, что Киев поставляет оружие Баку
 
Обострение ситуации вокруг Нагорного КарабахаАрман ТатоянНагорный КарабахНагорно-Карабахская РеспубликаАзербайджанАрменияВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:50В Карабахе заявили об обстрелах с азербайджанской стороны
08:37Мать погибших при пожаре под Кировом детей нашли у подруги
08:36В Петербурге прошла панихида по погибшим в катастрофе А321 над Синаем
08:23Эксперт назвал преимущества использования виртуальных SIM-карт
08:14Президент Грузии заявила, что проголосовала за европейское будущее страны
08:13Врач рассказал о реакции людей старше 60 лет на вакцину "Спутник V"
08:12В Китае мужчина ворвался с ножом в больницу и напал на людей
07:58Баку заявил об обстреле ВС Армении населенных пунктов Азербайджана
07:44В Азербайджане опровергли заявления о применении фосфорных боеприпасов
07:42Врач заявила о риске "боевого стресса" у пациентов с коронавирусом
07:41В районе города Шуши в Нагорном Карабахе прогремела серия взрывов
07:27Российское посольство ответило на слова спецпредставителя Трампа о ДРСМД
07:06Азербайджан обвинил Армению в обстреле трех районов у Карабаха
07:03Аналитик назвал лучшую валюту для сбережений в ноябре
07:02Эксперт объяснил, почему с "Северным потоком – 2" можно не спешить
06:44РАМТ впервые покажет спектакль для слабовидящих зрителей
06:40Россияне стали лучше платить "плохие" долги, считают коллекторы
06:07"Я протестую": Милонов раскритиковал Хэллоуин и костюмы коронавируса
05:55Иммунолог рассказал, сколько времени заразен больной COVID-19
05:45Жители Измира всю ночь провели на улице после землетрясения
Лента новостейМолния