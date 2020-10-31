https://ria.ru/20201031/karabakh-1582394758.html

Ереван показал видео ударов фосфорным оружием в Карабахе со стороны Баку

Ереван показал видео ударов фосфорным оружием в Карабахе со стороны Баку

Омбудсмен Армении Арман Татоян опубликовал в Facebook видео предполагаемого Ереваном применения ВС Азербайджана боеприпасов с фосфором в Нагорном Карабахе. РИА Новости, 31.10.2020

2020-10-31T00:45

2020-10-31T00:45

2020-10-31T02:39

обострение ситуации вокруг нагорного карабаха

арман татоян

нагорный карабах

нагорно-карабахская республика

азербайджан

армения

в мире

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МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Омбудсмен Армении Арман Татоян опубликовал в Facebook видео предполагаемого Ереваном применения ВС Азербайджана боеприпасов с фосфором в Нагорном Карабахе.На кадрах видны массированные удары по гористой местности в темное время суток.В подписи к ролику Татоян отметил, что Азербайджан использует подобные запрещенные международным правом снаряды для поджога лесов около гражданских поселений, где прячутся мирные жители, спасаясь от артиллерийских ударов по самим населенным пунктам.Утром 27 сентября обстановка на линии соприкосновения накалилась. Баку и Ереван возлагают ответственность за это друг на друга. Все участники объявили полную или частичную мобилизацию. Есть жертвы среди мирного населения.Ситуация усугубляется активной поддержки Азербайджана со стороны Турции (члена НАТО). В свою очередь, Армения входит в ОДКБ.Девятого октября в Москве прошли армяно-азербайджанские переговоры, стороны договорились о прекращении огня, а также об обмене пленными и телами убитых, однако бои продолжились.Вторую попытку организовать гуманитарное перемирие предприняли в ночь на 18 октября, но и она не привела к деэскалации.Третий раз о прекращении вооруженного противостояния заявили по результатам переговоров в США, которые состоялись в выходные, успехом это тоже не увенчалось.

https://ria.ru/20201030/karabakh-1582387251.html

https://ria.ru/20201030/oruzhie-1582334487.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

арман татоян, нагорный карабах, нагорно-карабахская республика, азербайджан, армения, в мире