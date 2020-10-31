Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство
Культура
https://ria.ru/20201031/grande-1582249653.html
У Арианы Гранде вышел шестой альбом "Positions"
У Арианы Гранде вышел шестой альбом "Positions"
Ариана Гранде представила свой шестой альбом "Positions". Он включает сольные треки певицы, а также песни, записанные вместе с The Weekend, Doja Cat и Ty Dolla... РИА Новости, 31.10.2020
2020-10-31T04:16
2020-10-31T04:26
культура
музыка
новости культуры
ариана гранде
сша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/05/13/1571672696_0:228:2048:1380_1400x0_80_0_0_fc01da65db943f62c1331f25b903e410.jpg
МОСКВА, 31 окт – РИА Новости. Ариана Гранде представила свой шестой альбом "Positions". Он включает сольные треки певицы, а также песни, записанные вместе с The Weekend, Doja Cat и Ty Dolla $ign.Исполнительница анонсировала новую пластинку из 14 композиций еще в начале октября, а на прошлой неделе выпустила клип на заглавный трек, в котором снялась в роли Президента США. "Для меня нет в этом альбоме трех лучших песен. Они все более-менее равны для меня. Это мой любимый проект по многим причинам, и мне очень хочется, чтобы поклонники поскорее его услышали", — прокомментировала релиз Гранде в своем твиттере.В прошлом году у певицы вышел альбом "Thank U, Next", а в 2018 — "Sweetener". В мае текущего года Ариана Гранде записала вместе с Леди Гагой песню "Rain on me", которая вошла в альбом Гаги "Chromatica".
https://ria.ru/20200524/1571840956.html
сша
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/05/13/1571672696_0:36:2048:1572_1400x0_80_0_0_f28e517da0b8c2457a288dd993582b9d.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
музыка, новости культуры, ариана гранде, сша

У Арианы Гранде вышел шестой альбом "Positions"

04:16 31.10.2020 (обновлено: 04:26 31.10.2020)
 
© AP Photo / Jordan StraussПевица Ариана Гранде
Певица Ариана Гранде - РИА Новости, 1920, 31.10.2020
© AP Photo / Jordan Strauss
Читать ria.ru в
МОСКВА, 31 окт – РИА Новости. Ариана Гранде представила свой шестой альбом "Positions". Он включает сольные треки певицы, а также песни, записанные вместе с The Weekend, Doja Cat и Ty Dolla $ign.
Исполнительница анонсировала новую пластинку из 14 композиций еще в начале октября, а на прошлой неделе выпустила клип на заглавный трек, в котором снялась в роли Президента США.
"Для меня нет в этом альбоме трех лучших песен. Они все более-менее равны для меня. Это мой любимый проект по многим причинам, и мне очень хочется, чтобы поклонники поскорее его услышали", — прокомментировала релиз Гранде в своем твиттере.
В прошлом году у певицы вышел альбом "Thank U, Next", а в 2018 — "Sweetener".
В мае текущего года Ариана Гранде записала вместе с Леди Гагой песню "Rain on me", которая вошла в альбом Гаги "Chromatica".
Леди Гага и Ариана Гранде - РИА Новости, 1920, 24.05.2020
24 мая, 01:32Культура
Клип Леди Гаги и Арианы Гранде за сутки посмотрели более 20 миллионов раз
 
КультураМузыкаНовости культурыАриана ГрандеСША
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:50В Карабахе заявили об обстрелах с азербайджанской стороны
08:37Мать погибших при пожаре под Кировом детей нашли у подруги
08:36В Петербурге прошла панихида по погибшим в катастрофе А321 над Синаем
08:23Эксперт назвал преимущества использования виртуальных SIM-карт
08:14Президент Грузии заявила, что проголосовала за европейское будущее страны
08:13Врач рассказал о реакции людей старше 60 лет на вакцину "Спутник V"
08:12В Китае мужчина ворвался с ножом в больницу и напал на людей
07:58Баку заявил об обстреле ВС Армении населенных пунктов Азербайджана
07:44В Азербайджане опровергли заявления о применении фосфорных боеприпасов
07:42Врач заявила о риске "боевого стресса" у пациентов с коронавирусом
07:41В районе города Шуши в Нагорном Карабахе прогремела серия взрывов
07:27Российское посольство ответило на слова спецпредставителя Трампа о ДРСМД
07:06Азербайджан обвинил Армению в обстреле трех районов у Карабаха
07:03Аналитик назвал лучшую валюту для сбережений в ноябре
07:02Эксперт объяснил, почему с "Северным потоком – 2" можно не спешить
06:44РАМТ впервые покажет спектакль для слабовидящих зрителей
06:40Россияне стали лучше платить "плохие" долги, считают коллекторы
06:07"Я протестую": Милонов раскритиковал Хэллоуин и костюмы коронавируса
05:55Иммунолог рассказал, сколько времени заразен больной COVID-19
05:45Жители Измира всю ночь провели на улице после землетрясения
Лента новостейМолния