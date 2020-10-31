https://ria.ru/20201031/grande-1582249653.html
У Арианы Гранде вышел шестой альбом "Positions"
У Арианы Гранде вышел шестой альбом "Positions"
Ариана Гранде представила свой шестой альбом "Positions". Он включает сольные треки певицы, а также песни, записанные вместе с The Weekend, Doja Cat и Ty Dolla... РИА Новости, 31.10.2020
2020-10-31T04:16
2020-10-31T04:16
2020-10-31T04:26
культура
музыка
новости культуры
ариана гранде
сша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/05/13/1571672696_0:228:2048:1380_1400x0_80_0_0_fc01da65db943f62c1331f25b903e410.jpg
МОСКВА, 31 окт – РИА Новости. Ариана Гранде представила свой шестой альбом "Positions". Он включает сольные треки певицы, а также песни, записанные вместе с The Weekend, Doja Cat и Ty Dolla $ign.Исполнительница анонсировала новую пластинку из 14 композиций еще в начале октября, а на прошлой неделе выпустила клип на заглавный трек, в котором снялась в роли Президента США. "Для меня нет в этом альбоме трех лучших песен. Они все более-менее равны для меня. Это мой любимый проект по многим причинам, и мне очень хочется, чтобы поклонники поскорее его услышали", — прокомментировала релиз Гранде в своем твиттере.В прошлом году у певицы вышел альбом "Thank U, Next", а в 2018 — "Sweetener". В мае текущего года Ариана Гранде записала вместе с Леди Гагой песню "Rain on me", которая вошла в альбом Гаги "Chromatica".
https://ria.ru/20200524/1571840956.html
сша
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/05/13/1571672696_0:36:2048:1572_1400x0_80_0_0_f28e517da0b8c2457a288dd993582b9d.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
музыка, новости культуры, ариана гранде, сша