https://ria.ru/20201031/grande-1582249653.html

У Арианы Гранде вышел шестой альбом "Positions"

У Арианы Гранде вышел шестой альбом "Positions"

Ариана Гранде представила свой шестой альбом "Positions". Он включает сольные треки певицы, а также песни, записанные вместе с The Weekend, Doja Cat и Ty Dolla... РИА Новости, 31.10.2020

2020-10-31T04:16

2020-10-31T04:16

2020-10-31T04:26

культура

музыка

новости культуры

ариана гранде

сша

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/05/13/1571672696_0:228:2048:1380_1400x0_80_0_0_fc01da65db943f62c1331f25b903e410.jpg

МОСКВА, 31 окт – РИА Новости. Ариана Гранде представила свой шестой альбом "Positions". Он включает сольные треки певицы, а также песни, записанные вместе с The Weekend, Doja Cat и Ty Dolla $ign.Исполнительница анонсировала новую пластинку из 14 композиций еще в начале октября, а на прошлой неделе выпустила клип на заглавный трек, в котором снялась в роли Президента США. "Для меня нет в этом альбоме трех лучших песен. Они все более-менее равны для меня. Это мой любимый проект по многим причинам, и мне очень хочется, чтобы поклонники поскорее его услышали", — прокомментировала релиз Гранде в своем твиттере.В прошлом году у певицы вышел альбом "Thank U, Next", а в 2018 — "Sweetener". В мае текущего года Ариана Гранде записала вместе с Леди Гагой песню "Rain on me", которая вошла в альбом Гаги "Chromatica".

https://ria.ru/20200524/1571840956.html

сша

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

музыка, новости культуры, ариана гранде, сша