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Ариана Гранде стала президентом США в клипе на новую песню
Ариана Гранде выпустила новый сингл "Positions" и разместила в Сети клип на него, в котором играет президента США. За первые пять часов он набрал более пяти... РИА Новости, 23.10.2020
2020-10-23T13:06
2020-10-23T13:06
2020-10-23T13:06
культура
музыка
новости культуры
ариана гранде
сша
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<strong>МОСКВА, 23 окт – РИА Новости</strong>. Ариана Гранде выпустила новый сингл "Positions" и <a href="https://www.youtube.com/watch?v=tcYodQoapMg&feature=emb_title" target="_blank">разместила</a> в Сети клип на него, в котором играет президента США. За первые пять часов он набрал более пяти миллионов просмотров.Певица пообещала поклонникам еще в начале недели, что новый трек выйдет 23 октября."Positions" — главный сингл ее предстоящего студийного альбома (шестого по счету). В начале месяца исполнительница уточнила, что он выйдет в октябре. Других деталей о проекте пока не сообщается. Предыдущая пластинка Арианы Гранде "Thank U, Next" вышла в 2019 году.
https://ria.ru/20200524/1571840956.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
музыка, новости культуры, ариана гранде, сша