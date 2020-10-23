https://ria.ru/20201023/grande-1581166871.html

Ариана Гранде стала президентом США в клипе на новую песню

Ариана Гранде выпустила новый сингл "Positions" и разместила в Сети клип на него, в котором играет президента США. За первые пять часов он набрал более пяти... РИА Новости, 23.10.2020

2020-10-23T13:06

2020-10-23T13:06

2020-10-23T13:06

культура

музыка

новости культуры

ариана гранде

сша

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0a/17/1581165387_0:0:1811:1018_1400x0_80_0_0_95abed78eefa8f99d1a44ac5ff32bfae.jpg

<strong>МОСКВА, 23 окт – РИА Новости</strong>. Ариана Гранде выпустила новый сингл "Positions" и <a href="https://www.youtube.com/watch?v=tcYodQoapMg&feature=emb_title" target="_blank">разместила</a> в Сети клип на него, в котором играет президента США. За первые пять часов он набрал более пяти миллионов просмотров.Певица пообещала поклонникам еще в начале недели, что новый трек выйдет 23 октября."Positions" — главный сингл ее предстоящего студийного альбома (шестого по счету). В начале месяца исполнительница уточнила, что он выйдет в октябре. Других деталей о проекте пока не сообщается. Предыдущая пластинка Арианы Гранде "Thank U, Next" вышла в 2019 году.

https://ria.ru/20200524/1571840956.html

сша

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

музыка, новости культуры, ариана гранде, сша