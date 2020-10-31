Помощник Алиева заявил о наличии в армянской армии боевиков из Сирии
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкПомощник президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики администрации президента Азербайджана Хикмет Гаджиев во время брифинга
БАКУ, 31 окт – РИА Новости. Помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев назвал фактом наличие в составе армянской армии боевиков террористической Рабочей партии Курдистана, привезенных из Сирии и Ирака.
"30 октября со ссылкой на информацию официальных структур Армении ряд армянских информационных ресурсов распространили видеокадры с показаниями сирийского "бойца", который якобы был привлечен в ряды азербайджанской армии для участия в боевых действиях, но был задержан армянскими военнослужащими. С помощью таких подготовленных непрофессиональных фейковых видео и информации армянская сторона старается доказать, что на стороне Азербайджана в боевых действиях участвуют наемники", - заявил Гаджиев РИА Новости.
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По его словам, в этом минутном видео "многие кадры сняты по несколько раз, а затем смонтированы".
"В результате лингвистической экспертизы допрошенного было установлено, что он курд, проживающий в Сирии. На 47-й секунде видео этот человек тихо произнес одно слово на курдском языке, а затем перешел на арабский язык. Это позволяет предположить, что он является членом PKK. Наличие в составе армянской армии боевиков PKK, привезенных из Сирии и Ирака, это факт. Этот человек затрудняется прочитать вызубренный заранее или предоставленный посредством суфлера текст. Предполагается, что второй участник допроса не араб, а сирийский армянин", - сказал Гаджиев.
Он также отметил, что "этот человек одет в форму, напоминающую военную форму Государственной пограничной службы Азербайджанской Республики".
"Мы обратили внимание на то, что на фотографии, которая была сделана на днях и на которой министр обороны Армении Тоноян изображен с группой армянских военнослужащих в зоне боевых действий, есть два человека в форме, похожей на военную форму ГПС Азербайджана. Позднее министерство обороны Армении удалило это фото. Государственные органы Азербайджана располагают неопровержимыми доказательствами участия в составе вооруженных формирований Армении в боевых действиях иностранцев и наемников, в том числе привезенных из Сирии активистов террористических организаций. Было бы лучше, если бы вместо того, чтобы заниматься подготовкой таких фейковых сцен, министерство обороны и другие официальные структуры Армении предоставляли общественности своей страны полную информацию о поражениях своей армии", - резюмировал он.
Стороны Карабахского конфликта не раз обвиняли друг друга в том, что на их стороне воюют наемники.
Бои на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу Степанакерт. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и в ряде мест - военное положение. Лидеры России, США и Франции призвали противоборствующие стороны прекратить столкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий.
В Москву 9 октября по приглашению президента РФ прибыли главы МИД Азербайджана и Армении, вместе с российским коллегой они более 10 часов вели переговоры. В итоге Ереван и Баку договорились прекратить огонь в Карабахе с полудня 10 октября, провести обмен пленными и телами погибших, а также дополнительно согласовать конкретные детали перемирия. Однако в тот же день стороны стали обвинять друг друга в нарушениях договоренности. Очередная попытка организовать гуманитарное перемирие была предпринята в ночь на 18 октября. Американский госдеп объявлял о достигнутом гуманитарном прекращении огня с 7.00 мск (8.00 по местному времени) 26 октября, но и после этого стороны конфликта заявляли о его несоблюдении противником.