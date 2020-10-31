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Подписан контракт на создание стартового комплекса на Байконуре
Подписан контракт на создание стартового комплекса на Байконуре
Россия и Казахстан подписали контракт на создание стартового комплекса для новой российской ракеты-носителя "Союз-5" на космодроме Байконур, заявил генеральный... РИА Новости, 31.10.2020
2020-10-31T14:08
2020-10-31T18:11
рд-171мв
ркц "прогресс"
космос - риа наука
ркк "энергия"
союз
роскосмос
дмитрий рогозин
байконур (город)
казахстан
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МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Россия и Казахстан подписали контракт на создание стартового комплекса для новой российской ракеты-носителя "Союз-5" на космодроме Байконур, заявил генеральный директор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин."Сегодня в "Роскосмосе" вместе с министром цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Казахстана Багдатом Мусиным подписали межправительственные документы и контракт о создании на космодроме Байконур космического ракетного комплекса "Байтерек", — рассказал Рогозин на своей странице в Twitter.На сайте "Роскосмоса" отмечается, что подписан контракт на оказание услуг по созданию комплекса "Байтерек" между Центром эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры (предприятие "Роскосмоса") и совместным казахстанско-российским предприятием "Байтерек".Изначально строительные работы должны были начаться в конце 2017 года.Разработка новой российской ракеты среднего класса "Союз-5" ("Иртыш") взамен производимой на Украине ракеты "Зенит" началась в 2016 году. На первой ступени "Союза-5" планируется использовать РД-171МВ — модернизированный двигатель от первой ступени ракеты "Зенит", на второй — РД-0124МС — модернизированный двигатель от третьей ступени ракеты "Союз-2.1б" вместо производимого на Украине двигателя РД-120 для "Зенита".В июле 2018 года "Роскосмос" заключил государственный контракт с РКК "Энергия" (головной разработчик ракеты "Союз-5") на 61,2 миллиарда рублей на создание и испытание ракеты "Союз-5". В рамках летных испытаний с 2023 года с космодрома Байконур предполагается выполнить три пуска "Союза-5". Изготавливать ракету будет РКЦ "Прогресс".В первом пуске ракета "Союз-5" должна полететь с разгонным блоком ДМ и макетом космического аппарата.Реализация проекта "Байтерек" оценивается в 916 миллионов долларов. Казахстанская сторона, в частности, обеспечивает финансирование реконструкции и модернизации существующей наземной инфраструктуры космического ракетного комплекса "Зенит-М", создания учебно-тренировочных средств подготовки персонала по эксплуатации стартового и технических комплексов. Эти работы оцениваются в 233 миллиона долларов.
https://ria.ru/20201014/mks-1579693872.html
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рд-171мв, ркц "прогресс", космос - риа наука, ркк "энергия", союз, роскосмос, дмитрий рогозин, байконур (город), казахстан

Подписан контракт на создание стартового комплекса на Байконуре

14:08 31.10.2020 (обновлено: 18:11 31.10.2020)
 
© Фото : Пресс-служба Роскосмоса / Перейти в фотобанкРакета-носитель "Союз-2.1а" с транспортным пилотируемым кораблем "Союз МС-17" во время запуска со стартовой площадки №31 космодрома Байконур
Ракета-носитель Союз-2.1а с транспортным пилотируемым кораблем Союз МС-17 во время запуска со стартовой площадки №31 космодрома Байконур - РИА Новости, 1920, 31.10.2020
© Фото : Пресс-служба Роскосмоса
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МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Россия и Казахстан подписали контракт на создание стартового комплекса для новой российской ракеты-носителя "Союз-5" на космодроме Байконур, заявил генеральный директор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.
"Сегодня в "Роскосмосе" вместе с министром цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Казахстана Багдатом Мусиным подписали межправительственные документы и контракт о создании на космодроме Байконур космического ракетного комплекса "Байтерек", — рассказал Рогозин на своей странице в Twitter.
На сайте "Роскосмоса" отмечается, что подписан контракт на оказание услуг по созданию комплекса "Байтерек" между Центром эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры (предприятие "Роскосмоса") и совместным казахстанско-российским предприятием "Байтерек".
Изначально строительные работы должны были начаться в конце 2017 года.
Разработка новой российской ракеты среднего класса "Союз-5" ("Иртыш") взамен производимой на Украине ракеты "Зенит" началась в 2016 году. На первой ступени "Союза-5" планируется использовать РД-171МВ — модернизированный двигатель от первой ступени ракеты "Зенит", на второй — РД-0124МС — модернизированный двигатель от третьей ступени ракеты "Союз-2.1б" вместо производимого на Украине двигателя РД-120 для "Зенита".
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В июле 2018 года "Роскосмос" заключил государственный контракт с РКК "Энергия" (головной разработчик ракеты "Союз-5") на 61,2 миллиарда рублей на создание и испытание ракеты "Союз-5". В рамках летных испытаний с 2023 года с космодрома Байконур предполагается выполнить три пуска "Союза-5". Изготавливать ракету будет РКЦ "Прогресс".
В первом пуске ракета "Союз-5" должна полететь с разгонным блоком ДМ и макетом космического аппарата.
Реализация проекта "Байтерек" оценивается в 916 миллионов долларов. Казахстанская сторона, в частности, обеспечивает финансирование реконструкции и модернизации существующей наземной инфраструктуры космического ракетного комплекса "Зенит-М", создания учебно-тренировочных средств подготовки персонала по эксплуатации стартового и технических комплексов. Эти работы оцениваются в 233 миллиона долларов.
 
РД-171МВРКЦ "Прогресс"Космос - РИА НаукаРКК "Энергия"СоюзРоскосмосДмитрий РогозинБайконур (город)Казахстан
 
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