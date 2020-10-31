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Артиллерийская позиция в зоне карабахского конфликта
Обострение ситуации вокруг Нагорного Карабаха
https://ria.ru/20201031/azerbaydzhan-1582441525.html
Президент Азербайджана пожаловался на отсутствие санкций против Армении
Президент Азербайджана пожаловался на отсутствие санкций против Армении
Президент Азербайджана Ильхам Алиев считает, что посредничество Минской группы ОБСЕ была безуспешной из-за отсутствия санкций в отношении Армении. РИА Новости, 31.10.2020
2020-10-31T13:54
2020-10-31T13:54
обострение ситуации вокруг нагорного карабаха
мг обсе
обсе
нагорный карабах
ильхам алиев
саддам хусейн
азербайджан
армения
в мире
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БАКУ, 31 окт – РИА Новости. Президент Азербайджана Ильхам Алиев считает, что посредничество Минской группы ОБСЕ была безуспешной из-за отсутствия санкций в отношении Армении."Да, оно (посредничество) оказалось неуспешным, потому что они (МГ ОБСЕ) не приняли санкций против Армении. Я неоднократно поднимал этот вопрос. Против Армении должны были быть приняты санкции точно так же, как они были приняты против Ирака, когда Саддам Хусейн оккупировал Кувейт, сразу же. Против Ирака были приняты серьезные санкции. Если бы то же самое было сделано и в отношении Армении, то тогда они бы отвели свои силы", - сказал Алиев в интервью немецкому телеканалу ARD.По словам президента Азербайджана, "сопредседатели закрывали глаза на действия Армении"."Да, они закрывали глаза. Я бы сказал, они не закрыли глаза, они все время говорили, что военного решения нет. Они хотели продолжения этой ситуации в одной и той же форме, в той или иной степени. Думаю, что их устраивало то, что конфликт кажется замороженным. Они думали, что он может оставаться замороженным всегда, они пытались думать лишь о создании некоторых мер по установлению доверия, некоторых мониторингах, чтобы не было никаких столкновений. Но они не исполнили свой мандат, соответствующий решению ОБСЕ. Они должны были принудить Армению. Думаю, что каждая из этих стран может послать Армении в одностороннем порядке такой месседж, что ей придется прислушаться к нему. Но они этого не сделали", - подчеркнул Ильхам Алиев.Бои на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу Степанакерт. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и в ряде мест - военное положение. Лидеры России, США и Франции призвали противоборствующие стороны прекратить столкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий.В Москву 9 октября по приглашению президента РФ прибыли главы МИД Азербайджана и Армении, вместе с российским коллегой они более 10 часов вели переговоры. В итоге Ереван и Баку договорились прекратить огонь в Карабахе с полудня 10 октября, провести обмен пленными и телами погибших, а также дополнительно согласовать конкретные детали перемирия. Однако в тот же день стороны стали обвинять друг друга в нарушениях договоренности. Вторая попытка организовать гуманитарное перемирие была предпринята в ночь на 18 октября. Американский госдеп объявлял о достигнутом гуманитарном прекращении огня с 07.00 мск (08.00 по местному времени) 26 октября, но и после этого стороны конфликта заявляли о его несоблюдении противником.
https://ria.ru/20201031/aliev-1582439074.html
https://ria.ru/20201031/aliev-1582424167.html
нагорный карабах
азербайджан
армения
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Нагорный Карабах: покалеченные судьбы
Военный конфликт в Нагорном Карабахе уже унес сотни жизней с азербайджанской и армянской стороны. «Мой отец, мать, жена, сын и племянница. Все были здесь. Все погибли», – рассказал Надир Гурбанов. Ракетным ударам подверглись города непризнанной республики НКР и населенные пункты в Азербайджане, включая город Гянджа – второй по величине в стране. Бои на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий. Армения объявила военное положение и всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара.
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мг обсе, обсе, нагорный карабах, ильхам алиев, саддам хусейн, азербайджан, армения, в мире

Президент Азербайджана пожаловался на отсутствие санкций против Армении

13:54 31.10.2020
 
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкПрезидент Азербайджана Ильхам Алиев перед началом 5-го Саммита Восточного партнерства в Брюсселе
Президент Азербайджана Ильхам Алиев перед началом 5-го Саммита Восточного партнерства в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 31.10.2020
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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БАКУ, 31 окт – РИА Новости. Президент Азербайджана Ильхам Алиев считает, что посредничество Минской группы ОБСЕ была безуспешной из-за отсутствия санкций в отношении Армении.
"Да, оно (посредничество) оказалось неуспешным, потому что они (МГ ОБСЕ) не приняли санкций против Армении. Я неоднократно поднимал этот вопрос. Против Армении должны были быть приняты санкции точно так же, как они были приняты против Ирака, когда Саддам Хусейн оккупировал Кувейт, сразу же. Против Ирака были приняты серьезные санкции. Если бы то же самое было сделано и в отношении Армении, то тогда они бы отвели свои силы", - сказал Алиев в интервью немецкому телеканалу ARD.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев перед началом 5-го Саммита Восточного партнерства в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 31.10.2020
Вчера, 13:39Обострение ситуации вокруг Нагорного Карабаха
Алиев заявил, что сроки продолжения боев в Карабахе зависят от Еревана
По словам президента Азербайджана, "сопредседатели закрывали глаза на действия Армении".
"Да, они закрывали глаза. Я бы сказал, они не закрыли глаза, они все время говорили, что военного решения нет. Они хотели продолжения этой ситуации в одной и той же форме, в той или иной степени. Думаю, что их устраивало то, что конфликт кажется замороженным. Они думали, что он может оставаться замороженным всегда, они пытались думать лишь о создании некоторых мер по установлению доверия, некоторых мониторингах, чтобы не было никаких столкновений. Но они не исполнили свой мандат, соответствующий решению ОБСЕ. Они должны были принудить Армению. Думаю, что каждая из этих стран может послать Армении в одностороннем порядке такой месседж, что ей придется прислушаться к нему. Но они этого не сделали", - подчеркнул Ильхам Алиев.
Бои на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу Степанакерт. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и в ряде мест - военное положение. Лидеры России, США и Франции призвали противоборствующие стороны прекратить столкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий.
В Москву 9 октября по приглашению президента РФ прибыли главы МИД Азербайджана и Армении, вместе с российским коллегой они более 10 часов вели переговоры. В итоге Ереван и Баку договорились прекратить огонь в Карабахе с полудня 10 октября, провести обмен пленными и телами погибших, а также дополнительно согласовать конкретные детали перемирия. Однако в тот же день стороны стали обвинять друг друга в нарушениях договоренности. Вторая попытка организовать гуманитарное перемирие была предпринята в ночь на 18 октября. Американский госдеп объявлял о достигнутом гуманитарном прекращении огня с 07.00 мск (08.00 по местному времени) 26 октября, но и после этого стороны конфликта заявляли о его несоблюдении противником.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев - РИА Новости, 1920, 31.10.2020
Вчера, 11:57Обострение ситуации вокруг Нагорного Карабаха
Алиев выступил против привлечения третьей страны в конфликт в Карабахе
 
Обострение ситуации вокруг Нагорного КарабахаМГ ОБСЕОБСЕНагорный КарабахИльхам АлиевСаддам ХусейнАзербайджанАрменияВ мире
 
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