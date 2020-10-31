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Артиллерийская позиция в зоне карабахского конфликта
Обострение ситуации вокруг Нагорного Карабаха
https://ria.ru/20201031/azerbaydzhan-1582437467.html
Азербайджан взял под контроль пять районов вокруг Карабаха, заявил Алиев
Азербайджан взял под контроль пять районов вокруг Карабаха, заявил Алиев
Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что пять районов вокруг Карабаха взяты под контроль ВС страны. РИА Новости, 31.10.2020
2020-10-31T13:20
2020-10-31T13:20
обострение ситуации вокруг нагорного карабаха
нагорный карабах
ильхам алиев
москва
сша
азербайджан
армения
в мире
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БАКУ, 31 окт – РИА Новости. Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что пять районов вокруг Карабаха взяты под контроль ВС страны."...Мы всегда предлагали, всегда были привержены мирному плану, так называемым основным принципам. Данные принципы предусматривали поэтапное освобождение оккупированных территорий Азербайджана. На первом этапе пять районов, на втором два района. Однако сегодня, можно сказать, все эти пять районов освобождены от оккупации", - сказал Алиев в интервью немецкому телеканалу ARD.Бои на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу Степанакерт. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и в ряде мест - военное положение. Лидеры России, США и Франции призвали противоборствующие стороны прекратить столкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий.В Москву 9 октября по приглашению президента РФ прибыли главы МИД Азербайджана и Армении, вместе с российским коллегой они более 10 часов вели переговоры. В итоге Ереван и Баку договорились прекратить огонь в Карабахе с полудня 10 октября, провести обмен пленными и телами погибших, а также дополнительно согласовать конкретные детали перемирия. Однако в тот же день стороны стали обвинять друг друга в нарушениях договоренности. Вторая попытка организовать гуманитарное перемирие была предпринята в ночь на 18 октября. Американский госдеп объявлял о достигнутом гуманитарном прекращении огня с 07.00 мск (08.00 по местному времени) 26 октября, но и после этого стороны конфликта заявляли о его несоблюдении противником.
https://ria.ru/20201031/aliev-1582424167.html
нагорный карабах
москва
сша
азербайджан
армения
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нагорный карабах, ильхам алиев, москва, сша, азербайджан, армения, в мире

Азербайджан взял под контроль пять районов вокруг Карабаха, заявил Алиев

13:20 31.10.2020
 
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкПоследствия обстрела в селе Дуярли Тертерского района в Азербайджане
Последствия обстрела в селе Дуярли Тертерского района в Азербайджане - РИА Новости, 1920, 31.10.2020
© РИА Новости / Алексей Куденко
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БАКУ, 31 окт – РИА Новости. Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что пять районов вокруг Карабаха взяты под контроль ВС страны.
"...Мы всегда предлагали, всегда были привержены мирному плану, так называемым основным принципам. Данные принципы предусматривали поэтапное освобождение оккупированных территорий Азербайджана. На первом этапе пять районов, на втором два района. Однако сегодня, можно сказать, все эти пять районов освобождены от оккупации", - сказал Алиев в интервью немецкому телеканалу ARD.
Бои на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу Степанакерт. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и в ряде мест - военное положение. Лидеры России, США и Франции призвали противоборствующие стороны прекратить столкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий.
В Москву 9 октября по приглашению президента РФ прибыли главы МИД Азербайджана и Армении, вместе с российским коллегой они более 10 часов вели переговоры. В итоге Ереван и Баку договорились прекратить огонь в Карабахе с полудня 10 октября, провести обмен пленными и телами погибших, а также дополнительно согласовать конкретные детали перемирия. Однако в тот же день стороны стали обвинять друг друга в нарушениях договоренности. Вторая попытка организовать гуманитарное перемирие была предпринята в ночь на 18 октября. Американский госдеп объявлял о достигнутом гуманитарном прекращении огня с 07.00 мск (08.00 по местному времени) 26 октября, но и после этого стороны конфликта заявляли о его несоблюдении противником.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев - РИА Новости, 1920, 31.10.2020
Вчера, 11:57Обострение ситуации вокруг Нагорного Карабаха
Алиев выступил против привлечения третьей страны в конфликт в Карабахе
 
Обострение ситуации вокруг Нагорного КарабахаНагорный КарабахИльхам АлиевМоскваСШААзербайджанАрменияВ мире
 
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