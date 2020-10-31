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Артиллерийская позиция в зоне карабахского конфликта
Обострение ситуации вокруг Нагорного Карабаха
https://ria.ru/20201031/armeniya-1582428176.html
Посол Армении разъяснил запрос Пашиняна о консультациях
Посол Армении разъяснил запрос Пашиняна о консультациях
Ереван обратился к РФ за консультациями по безопасности в рамках двусторонних соглашений, речь о привлечении ОДКБ не идет, заявил РИА Новости посол Армении в... РИА Новости, 31.10.2020
2020-10-31T12:05
2020-10-31T12:13
обострение ситуации вокруг нагорного карабаха
россия
вардан тоганян
нагорный карабах
одкб
ереван
армения
в мире
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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Ереван обратился к РФ за консультациями по безопасности в рамках двусторонних соглашений, речь о привлечении ОДКБ не идет, заявил РИА Новости посол Армении в Москве Вардан Тоганян.Ранее он не исключил, что на консультациях будет обсуждаться запрос о предоставлении Россией военной помощи Армении."Речь идет об обращении к президенту РФ, ссылаясь на наш двусторонний договор", - заявил посол, отвечая на вопрос, касается ли обращение Еревана ОДКБ или речь идет о двустороннем формате.В Организации Договора о коллективной безопасности РИА Новости подтвердили, что Ереван не обращался к ним за помощью."На данный момент в секретариат ОДКБ никаких обращений от армянской стороны не поступало", - сообщил пресс-секретарь ОДКБ Владимир Зайнетдинов.Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян направил обращение к РФ с просьбой начать консультации по вопросу содействия Армении в обеспечении безопасности.
https://radiosputnik.ria.ru/20201031/mid-rossii-1582427305.html
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россия, вардан тоганян, нагорный карабах, одкб, ереван, армения, в мире

Посол Армении разъяснил запрос Пашиняна о консультациях

12:05 31.10.2020 (обновлено: 12:13 31.10.2020)
 
© Фото : Посольство Армении в РФПосол Армении в Москве Вардан Тоганян
Посол Армении в Москве Вардан Тоганян - РИА Новости, 1920, 31.10.2020
© Фото : Посольство Армении в РФ
Читать ria.ru в
МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Ереван обратился к РФ за консультациями по безопасности в рамках двусторонних соглашений, речь о привлечении ОДКБ не идет, заявил РИА Новости посол Армении в Москве Вардан Тоганян.
Ранее он не исключил, что на консультациях будет обсуждаться запрос о предоставлении Россией военной помощи Армении.
Здание Министерства иностранных дел России на Смоленской-Сенной площади в Москве - РИА Новости, 1920, 31.10.2020
Вчера, 11:58
МИД России ответил на просьбу Пашиняна о консультациях по оказанию помощи
"Речь идет об обращении к президенту РФ, ссылаясь на наш двусторонний договор", - заявил посол, отвечая на вопрос, касается ли обращение Еревана ОДКБ или речь идет о двустороннем формате.
В Организации Договора о коллективной безопасности РИА Новости подтвердили, что Ереван не обращался к ним за помощью.
"На данный момент в секретариат ОДКБ никаких обращений от армянской стороны не поступало", - сообщил пресс-секретарь ОДКБ Владимир Зайнетдинов.
Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян направил обращение к РФ с просьбой начать консультации по вопросу содействия Армении в обеспечении безопасности.
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Вчера, 09:19Обострение ситуации вокруг Нагорного Карабаха
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