https://ria.ru/20201031/armeniya-1582428176.html
Посол Армении разъяснил запрос Пашиняна о консультациях
Посол Армении разъяснил запрос Пашиняна о консультациях
Ереван обратился к РФ за консультациями по безопасности в рамках двусторонних соглашений, речь о привлечении ОДКБ не идет, заявил РИА Новости посол Армении в... РИА Новости, 31.10.2020
2020-10-31T12:05
2020-10-31T12:05
2020-10-31T12:13
обострение ситуации вокруг нагорного карабаха
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вардан тоганян
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ереван
армения
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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Ереван обратился к РФ за консультациями по безопасности в рамках двусторонних соглашений, речь о привлечении ОДКБ не идет, заявил РИА Новости посол Армении в Москве Вардан Тоганян.Ранее он не исключил, что на консультациях будет обсуждаться запрос о предоставлении Россией военной помощи Армении."Речь идет об обращении к президенту РФ, ссылаясь на наш двусторонний договор", - заявил посол, отвечая на вопрос, касается ли обращение Еревана ОДКБ или речь идет о двустороннем формате.В Организации Договора о коллективной безопасности РИА Новости подтвердили, что Ереван не обращался к ним за помощью."На данный момент в секретариат ОДКБ никаких обращений от армянской стороны не поступало", - сообщил пресс-секретарь ОДКБ Владимир Зайнетдинов.Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян направил обращение к РФ с просьбой начать консультации по вопросу содействия Армении в обеспечении безопасности.
https://radiosputnik.ria.ru/20201031/mid-rossii-1582427305.html
https://ria.ru/20201031/pashinyan-1582410198.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, вардан тоганян, нагорный карабах, одкб, ереван, армения, в мире