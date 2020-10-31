https://ria.ru/20201031/aliev-1582424167.html

Алиев выступил против привлечения третьей страны в конфликт в Карабахе

Алиев выступил против привлечения третьей страны в конфликт в Карабахе

Азербайджан не хочет привлечения третьей страны в карабахский конфликт, заявил президент страны Ильхам Алиев. РИА Новости, 31.10.2020

2020-10-31T11:57

2020-10-31T11:57

2020-10-31T16:58

нагорный карабах

армения

обострение ситуации вокруг нагорного карабаха

ильхам алиев

азербайджан

в мире

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БАКУ, 31 окт – РИА Новости. Азербайджан не хочет привлечения третьей страны в карабахский конфликт, заявил президент страны Ильхам Алиев."Мы не хотим привлечения какой-либо третьей страны в карабахский конфликт. Мы не видим возможности привлечения какой-либо страны. Потому что окружающие нас страны – наши партнеры и друзья. Мы знаем, что армянская сторона пытается привлечь их к этим боям, однако, уверен, что это не произойдет", - сказал Алиев в интервью немецкому телеканалу ARD.Бои на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу Степанакерт. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и в ряде мест - военное положение. Лидеры России, США и Франции призвали противоборствующие стороны прекратить столкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий.В Москву 9 октября по приглашению президента РФ прибыли главы МИД Азербайджана и Армении, вместе с российским коллегой они более 10 часов вели переговоры. В итоге Ереван и Баку договорились прекратить огонь в Карабахе с полудня 10 октября, провести обмен пленными и телами погибших, а также дополнительно согласовать конкретные детали перемирия. Однако в тот же день стороны стали обвинять друг друга в нарушениях договоренности. Очередная попытка организовать гуманитарное перемирие была предпринята в ночь на 18 октября. Американский госдеп объявлял о достигнутом гуманитарном прекращении огня с 7.00 мск (8.00 по местному времени) 26 октября, но и после этого стороны конфликта заявляли о его несоблюдении противником.

нагорный карабах

армения

азербайджан

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

нагорный карабах, армения, ильхам алиев, азербайджан, в мире