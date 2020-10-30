https://ria.ru/20201030/zemletryasenie-1582390761.html

В Турции число погибших после землетрясения возросло до 17

В Турции число погибших после землетрясения возросло до 17

Число погибших при землетрясении на западе Турции возросло до 17, пострадавших - до 709, сообщило агентство по чрезвычайным ситуациям и стихийным бедствиям... РИА Новости, 30.10.2020

2020-10-30T23:20

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2020-10-30T23:26

турция

землетрясение в турции

в мире

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АНКАРА, 30 окт – РИА Новости. Число погибших при землетрясении на западе Турции возросло до 17, пострадавших - до 709, сообщило агентство по чрезвычайным ситуациям и стихийным бедствиям страны.Ранее сообщалось о 12 погибших и 607 раненых.Днем в пятницу землетрясение магнитудой 6,6 произошло на западе Турции, эпицентр находился в море близ города Сеферихисар провинции Измир. Землетрясение ощутили и на близлежащих греческих островах, греческие сейсмологи оценили его магнитуду в 6,9. Сообщалось об обрушении по меньшей мере 20 зданий в Измире. Землетрясение вызвало небольшое цунами, затоплены прибрежные улицы в Сеферихисаре. Разрушения также зафиксированы на греческом острове Самос, где два человека погибли и 20 получили ранения.По данным посольства РФ в Анкаре, информации о россиянах, пострадавших при землетрясении в Измире, пока нет.

турция

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Землетрясение в Измире: десятки домов разрушены, есть погибшие У западного побережья Турции произошло сильное землетрясение магнитудой 6,6 балла. Разрушены десятки домов. Пострадали не менее 150 человек. На данный момент известно о четырех погибших. Толчки ощущались по всему Эгейскому побережью: в Стамбуле, Анталии и Афинах. На городских пляжах поднялся уровень воды, прибрежные зоны накрыло волной. 2020-10-30T23:20 true PT0M56S

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

турция, землетрясение в турции, в мире