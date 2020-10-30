https://ria.ru/20201030/zemletryasenie-1582339466.html

В Греции четыре человека легко ранены после землетрясения

В Греции четыре человека легко ранены после землетрясения

Легкие ранения в результате землетрясения на греческом острове Самос получили четыре человека, сильно повреждена церковь Богородицы в Карловаси, небольшой ущерб РИА Новости, 30.10.2020

2020-10-30T17:53

2020-10-30T17:53

2020-10-30T20:15

землетрясение в эгейском море

греция

турция

в мире

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АФИНЫ, 30 окт – РИА Новости. Легкие ранения в результате землетрясения на греческом острове Самос получили четыре человека, сильно повреждена церковь Богородицы в Карловаси, небольшой ущерб нанесен нескольким зданиям, разрушены несколько старых нежилых строений, сообщило греческое общественное телевидение ERT.Мощное землетрясение магнитудой 6,9 произошло недалеко от греческого острова Самос, но основная волна была направлена в Турцию, где ущерб намного больше, чем в Греции.По сообщению властей региона северной части Эгейского моря, четверо раненых доставлены в больницу Самоса. Угрозы жизни всех четверых нет, сообщает ТВ.Землетрясение вызвало небольшое цунами, морская вода затопила ряд улиц Самоса."Это было поверхностное землетрясение, и оно ощущалось по всей Греции", - сказал телеканалу известный сейсмолог, профессор Эфтимиос Ленкас. Он добавил, что паники быть не должно. Пока рано говорить, что произошло главное землетрясение, надо подождать, сказал сейсмолог.По мнению директора Геодинамического института Акиса Целентиса, основное землетрясение, вероятно, произошло, а афтершоки будут фиксироваться не менее месяца. Тот факт, что большие разрушения были в Смирне, а не на Самосе, связан с направлением разлома, сказал он ERT.Магнитуда афтершоков может достигать и превышать 5,5, считают специалисты.На Самос срочно вылетел заместитель министра гражданской защиты, отвечающий за антикризисное управление, Никос Хардалиас и представители правительства, в частности, министерства инфраструктуры и транспорта, чтобы зафиксировать повреждения и осмотреть здания.Больницы и медицинские центры на Самосе и Икарии уже приведены в полную готовность, сообщил министр здравоохранения Василис Кикилиас в своем Twitter. По его словам, на место направляются спасатели из центра медицины катастроф.Служба гражданской защиты отправило жителям островов вокруг Самоса оповещение по номеру 112, что необходимо избегать опасных зданий, следует находиться на открытом безопасном месте, не звонить без надобности и следовать инструкциям властей.Землетрясение ощущалось в Афинах, в 270 километрах от очага, и почти по всей остальной Греции.

https://ria.ru/20201030/tsunami-1582330698.html

https://ria.ru/20201030/zemletryasenie-1582331377.html

греция

турция

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

землетрясение в эгейском море, греция, турция, в мире