Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201030/zemletryasenie-1582339466.html
В Греции четыре человека легко ранены после землетрясения
В Греции четыре человека легко ранены после землетрясения
Легкие ранения в результате землетрясения на греческом острове Самос получили четыре человека, сильно повреждена церковь Богородицы в Карловаси, небольшой ущерб РИА Новости, 30.10.2020
2020-10-30T17:53
2020-10-30T20:15
землетрясение в эгейском море
греция
турция
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0a/1e/1582339152_0:244:3000:1932_1400x0_80_0_0_4e86c1f8786d367c269e0a27a6e41080.jpg
АФИНЫ, 30 окт – РИА Новости. Легкие ранения в результате землетрясения на греческом острове Самос получили четыре человека, сильно повреждена церковь Богородицы в Карловаси, небольшой ущерб нанесен нескольким зданиям, разрушены несколько старых нежилых строений, сообщило греческое общественное телевидение ERT.Мощное землетрясение магнитудой 6,9 произошло недалеко от греческого острова Самос, но основная волна была направлена в Турцию, где ущерб намного больше, чем в Греции.По сообщению властей региона северной части Эгейского моря, четверо раненых доставлены в больницу Самоса. Угрозы жизни всех четверых нет, сообщает ТВ.Землетрясение вызвало небольшое цунами, морская вода затопила ряд улиц Самоса."Это было поверхностное землетрясение, и оно ощущалось по всей Греции", - сказал телеканалу известный сейсмолог, профессор Эфтимиос Ленкас. Он добавил, что паники быть не должно. Пока рано говорить, что произошло главное землетрясение, надо подождать, сказал сейсмолог.По мнению директора Геодинамического института Акиса Целентиса, основное землетрясение, вероятно, произошло, а афтершоки будут фиксироваться не менее месяца. Тот факт, что большие разрушения были в Смирне, а не на Самосе, связан с направлением разлома, сказал он ERT.Магнитуда афтершоков может достигать и превышать 5,5, считают специалисты.На Самос срочно вылетел заместитель министра гражданской защиты, отвечающий за антикризисное управление, Никос Хардалиас и представители правительства, в частности, министерства инфраструктуры и транспорта, чтобы зафиксировать повреждения и осмотреть здания.Больницы и медицинские центры на Самосе и Икарии уже приведены в полную готовность, сообщил министр здравоохранения Василис Кикилиас в своем Twitter. По его словам, на место направляются спасатели из центра медицины катастроф.Служба гражданской защиты отправило жителям островов вокруг Самоса оповещение по номеру 112, что необходимо избегать опасных зданий, следует находиться на открытом безопасном месте, не звонить без надобности и следовать инструкциям властей.Землетрясение ощущалось в Афинах, в 270 километрах от очага, и почти по всей остальной Греции.
https://ria.ru/20201030/tsunami-1582330698.html
https://ria.ru/20201030/zemletryasenie-1582331377.html
греция
турция
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/1e/1582339152_333:0:3000:2000_1400x0_80_0_0_d86f0c5cdbe31130307b34db4d641242.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
землетрясение в эгейском море, греция, турция, в мире

В Греции четыре человека легко ранены после землетрясения

17:53 30.10.2020 (обновлено: 20:15 30.10.2020)
 
© AFP 2020 / EurokinissiПоследствия землетрясения на острове Самос в Греции
Последствия землетрясения на острове Самос в Греции - РИА Новости, 1920, 30.10.2020
© AFP 2020 / Eurokinissi
Читать ria.ru в
АФИНЫ, 30 окт – РИА Новости. Легкие ранения в результате землетрясения на греческом острове Самос получили четыре человека, сильно повреждена церковь Богородицы в Карловаси, небольшой ущерб нанесен нескольким зданиям, разрушены несколько старых нежилых строений, сообщило греческое общественное телевидение ERT.
Мощное землетрясение магнитудой 6,9 произошло недалеко от греческого острова Самос, но основная волна была направлена в Турцию, где ущерб намного больше, чем в Греции.
По сообщению властей региона северной части Эгейского моря, четверо раненых доставлены в больницу Самоса. Угрозы жизни всех четверых нет, сообщает ТВ.
Землетрясение вызвало небольшое цунами, морская вода затопила ряд улиц Самоса.
Цунами после землетрясения в Измире - РИА Новости, 1920, 30.10.2020
Вчера, 17:33
Опубликовано видео цунами после землетрясения у берегов Турции
"Это было поверхностное землетрясение, и оно ощущалось по всей Греции", - сказал телеканалу известный сейсмолог, профессор Эфтимиос Ленкас. Он добавил, что паники быть не должно. Пока рано говорить, что произошло главное землетрясение, надо подождать, сказал сейсмолог.
По мнению директора Геодинамического института Акиса Целентиса, основное землетрясение, вероятно, произошло, а афтершоки будут фиксироваться не менее месяца. Тот факт, что большие разрушения были в Смирне, а не на Самосе, связан с направлением разлома, сказал он ERT.
Магнитуда афтершоков может достигать и превышать 5,5, считают специалисты.
На Самос срочно вылетел заместитель министра гражданской защиты, отвечающий за антикризисное управление, Никос Хардалиас и представители правительства, в частности, министерства инфраструктуры и транспорта, чтобы зафиксировать повреждения и осмотреть здания.
Последствия землетрясения в Измире, Турция - РИА Новости, 1920, 30.10.2020
Вчера, 17:34
В Турции около 70 человек извлекли из-под завалов после землетрясения
Больницы и медицинские центры на Самосе и Икарии уже приведены в полную готовность, сообщил министр здравоохранения Василис Кикилиас в своем Twitter. По его словам, на место направляются спасатели из центра медицины катастроф.
Служба гражданской защиты отправило жителям островов вокруг Самоса оповещение по номеру 112, что необходимо избегать опасных зданий, следует находиться на открытом безопасном месте, не звонить без надобности и следовать инструкциям властей.
Землетрясение ощущалось в Афинах, в 270 километрах от очага, и почти по всей остальной Греции.
Мощное землетрясение в Турции
© REUTERS / Ihlas News Agency

Эпицентр землетрясения находился в районе города Сеферихисар провинции Измир.

Последствия землетрясения в Измире, Турция
1 из 9

Эпицентр землетрясения находился в районе города Сеферихисар провинции Измир.

© REUTERS / Ihlas News Agency
© REUTERS / Tuncay Dersinlioglu

В Измире обрушились как минимум два десятка зданий.

Последствия землетрясения в Измире, Турция
2 из 9

В Измире обрушились как минимум два десятка зданий.

© REUTERS / Tuncay Dersinlioglu
© REUTERS / Tuncay Dersinlioglu

По меньшей мере 12 человек погибли.

Последствия землетрясения в Измире, Турция
3 из 9

По меньшей мере 12 человек погибли.

© REUTERS / Tuncay Dersinlioglu
© REUTERS / Tuncay Dersinlioglu

Еще более 400 пострадали.

Последствия землетрясения в Измире, Турция
4 из 9

Еще более 400 пострадали.

© REUTERS / Tuncay Dersinlioglu
© AP Photo / Ismail Gokmen

В ходе спасательной операции из-под завалов извлекли 70 человек.

Женщина, найденная под завалами разрушенного дома в результате землетрясения в Измире, Турция
5 из 9

В ходе спасательной операции из-под завалов извлекли 70 человек.

© AP Photo / Ismail Gokmen
© AP Photo / Ismail Gokmen

В Ассоциации туроператоров сообщили, что в Измире могут быть россияне, однако данных о том, что они опасности, не поступало.

Последствия землетрясения в Измире, Турция
6 из 9

В Ассоциации туроператоров сообщили, что в Измире могут быть россияне, однако данных о том, что они опасности, не поступало.

© AP Photo / Ismail Gokmen
© REUTERS / Tuncay Dersinlioglu

Подземные толчки зафиксировали и в Греции, есть разрушения на острове Самос.

Последствия землетрясения в Измире, Турция
7 из 9

Подземные толчки зафиксировали и в Греции, есть разрушения на острове Самос.

© REUTERS / Tuncay Dersinlioglu
© AP Photo / Ismail Gokmen

Министры иностранных дел Турции и Греции договорились о взаимопомощи.

Люди на улице Измира во время земелетрясения
8 из 9

Министры иностранных дел Турции и Греции договорились о взаимопомощи.

© AP Photo / Ismail Gokmen
© REUTERS / Tuncay Dersinlioglu

Соседние страны заявили о готовности помочь Турции в ликвидации последствий стихийного бедствия.

Последствия землетрясения в Измире, Турция
9 из 9

Соседние страны заявили о готовности помочь Турции в ликвидации последствий стихийного бедствия.

© REUTERS / Tuncay Dersinlioglu
1 из 9

Эпицентр землетрясения находился в районе города Сеферихисар провинции Измир.

© REUTERS / Ihlas News Agency
2 из 9

В Измире обрушились как минимум два десятка зданий.

© REUTERS / Tuncay Dersinlioglu
3 из 9

По меньшей мере 12 человек погибли.

© REUTERS / Tuncay Dersinlioglu
4 из 9

Еще более 400 пострадали.

© REUTERS / Tuncay Dersinlioglu
5 из 9

В ходе спасательной операции из-под завалов извлекли 70 человек.

© AP Photo / Ismail Gokmen
6 из 9

В Ассоциации туроператоров сообщили, что в Измире могут быть россияне, однако данных о том, что они опасности, не поступало.

© AP Photo / Ismail Gokmen
7 из 9

Подземные толчки зафиксировали и в Греции, есть разрушения на острове Самос.

© REUTERS / Tuncay Dersinlioglu
8 из 9

Министры иностранных дел Турции и Греции договорились о взаимопомощи.

© AP Photo / Ismail Gokmen
9 из 9

Соседние страны заявили о готовности помочь Турции в ликвидации последствий стихийного бедствия.

© REUTERS / Tuncay Dersinlioglu
 
Землетрясение в Эгейском мореГрецияТурцияВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:32Байден заявил, что американцы не сдадутся в борьбе с COVID-19, как Трамп
01:31Небензя ответил CNN на вопрос про "отравления оппонентов Путина"
01:15Кадыров призвал мусульман не устраивать митинги у посольства Франции
01:05Источник назвал дату старта второй тяжелой ракеты "Ангара" с Плесецка
00:58Число погибших при землетрясении в Турции увеличилось до 20 человек
00:56Небензя надеется, что Нью-Йорк избежит беспорядков из-за выборов
00:54В Баку назвали неприемлемыми обстрелы мирных жителей
00:47Kurier: Около 50 людей турецкого происхождения напали на церковь в Вене
00:45Ереван показал видео ударов фосфорным оружием в Карабахе со стороны Баку
00:37В Белоруссии рассказали о борьбе с "правовым нигилизмом" студентов
00:32Баку и Ереван в течение недели предоставят списки пленных для обмена
00:30Баку и Ереван включились в открытый обмен мнениями по Карабаху
00:30В Италии продадут дома по цене гамбургера
00:25Число раненных при землетрясении на западе Турции возросло до 763
00:19В Карабахе сообщили о гибели мирного жителя при обстреле
00:11Небензя рассказал о перспективе обсуждения Карабаха в Совбезе ООН
00:07Баку и Ереван договорились не целиться в невоенные объекты
23:57Совет Европы осудил теракт в Ницце
23:50В Барселоне начались столкновения с полицией на акции против карантина
23:50Кадырова возмутила реакция Жириновского на его обращение к Макрону
Лента новостейМолния