https://ria.ru/20201030/zemfira-1582245494.html
Рената Литвинова рассказала о самочувствии Земфиры
Рената Литвинова рассказала о самочувствии Земфиры
Заслуженная артистка РФ, подруга Земфиры Рената Литвинова сообщила о хорошем самочувствии певицы. РИА Новости, 30.10.2020
2020-10-30T11:53
2020-10-30T11:53
2020-10-30T11:53
культура
самоизоляция
коронавирус в россии
новости культуры
рената литвинова
земфира
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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Заслуженная артистка РФ, подруга Земфиры Рената Литвинова сообщила о хорошем самочувствии певицы.Ранее в сети появилась информация о том, что Земфира заболела коронавирусом и пребывает на домашнем карантине, лечась по рекомендациям врача."Земфира передает всем привет и чувствует себя хорошо", - написала Литвинова в Facebook.
https://ria.ru/20201023/abdrazakov-1581215579.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
самоизоляция, коронавирус в россии, новости культуры, рената литвинова, земфира