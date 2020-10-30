https://ria.ru/20201030/zemfira-1582245494.html

Рената Литвинова рассказала о самочувствии Земфиры

Рената Литвинова рассказала о самочувствии Земфиры

Заслуженная артистка РФ, подруга Земфиры Рената Литвинова сообщила о хорошем самочувствии певицы. РИА Новости, 30.10.2020

2020-10-30T11:53

2020-10-30T11:53

2020-10-30T11:53

культура

самоизоляция

коронавирус в россии

новости культуры

рената литвинова

земфира

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/147333/90/1473339095_0:0:2190:1231_1400x0_80_0_0_d611c37b221dadb7ebdad78fb499e9d5.jpg

МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Заслуженная артистка РФ, подруга Земфиры Рената Литвинова сообщила о хорошем самочувствии певицы.Ранее в сети появилась информация о том, что Земфира заболела коронавирусом и пребывает на домашнем карантине, лечась по рекомендациям врача."Земфира передает всем привет и чувствует себя хорошо", - написала Литвинова в Facebook.

https://ria.ru/20201023/abdrazakov-1581215579.html

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

самоизоляция, коронавирус в россии, новости культуры, рената литвинова, земфира