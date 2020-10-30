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https://ria.ru/20201030/veteran-1582218774.html
В Волгограде умирающего ветерана пытались перевести в психбольницу
В Волгограде умирающего ветерана пытались перевести в психбольницу
Прокуратура организовала проверку после попытки перевести пожилого пациента с подозрением на коронавирусную инфекцию из госпиталя ветеранов в психиатрическую... РИА Новости, 30.10.2020
2020-10-30T09:45
2020-10-30T09:45
распространение нового коронавируса
волгоград
волгоградская область
происшествия
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ВОЛГОГРАД, 30 окт – РИА Новости. Прокуратура организовала проверку после попытки перевести пожилого пациента с подозрением на коронавирусную инфекцию из госпиталя ветеранов в психиатрическую больницу в Волгограде, где в последствии он скончался, сообщила РИА Новости старший помощник прокурора Волгоградской области по взаимодействию со СМИ Оксана Черединина.Ранее информагентство "Высота 102" сообщало, что ветерана труда, 87-летнего Владимира Молчанова из-за подозрения на коронавирусную инфекцию и пневмонию перевели из железнодорожной больницы в Волгограде в областной госпиталь ветеранов, который перепрофилирован под COVID-госпиталь. По данным издания, спустя несколько дней его дочери сообщили, что отец ведет себя шумно и мешает соседям и что его собираются отправить в психиатрическую больницу, где также в данный момент принимают пациентов с коронавирусом. Но дочь решила забрать Молчанова домой, она вызвала платную "неотложку", а когда ей вывезли отца на каталке в полуживом состоянии, стала возмущаться, почему он не находится в реанимации, сообщается на сайте.Происходящее женщина сняла на видео, которое опубликовано на сайте издания. Затем, по данным СМИ, пожилого мужчину закатили обратно в больницу, где он через некоторое время скончался.Как сообщил РИА Новости главврач Волгоградского областного госпиталя ветеранов Олег Кириллов, в тот день, когда дочь Молчанова собиралась забрать его домой, пенсионера планировали перевести в психиатрическую больницу, которая принимает пациентов с коронавирусом. По словам Кириллова, пожилой человек перенес несколько лет назад инсульт, имел сердечно-сосудистые заболевания, у него была деменция, грубые нарушения поведения и оказывать ему помощь в условиях госпиталя невозможно, поэтому было принято решение перевести в специализированное учреждение, но возникли разногласия с родственниками.Как сообщили РИА Новости в комитете здравоохранения Волгоградской области, ведомство организовало проверку после смерти пациента.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
https://ria.ru/20201026/internat-1581240513.html
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волгоград, волгоградская область, происшествия

В Волгограде умирающего ветерана пытались перевести в психбольницу

09:45 30.10.2020
 
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкАвтомобиль скорой помощи на Южном дублере Кутузовского проспекта
Автомобиль скорой помощи на Южном дублере Кутузовского проспекта - РИА Новости, 1920, 30.10.2020
© РИА Новости / Павел Бедняков
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ВОЛГОГРАД, 30 окт – РИА Новости. Прокуратура организовала проверку после попытки перевести пожилого пациента с подозрением на коронавирусную инфекцию из госпиталя ветеранов в психиатрическую больницу в Волгограде, где в последствии он скончался, сообщила РИА Новости старший помощник прокурора Волгоградской области по взаимодействию со СМИ Оксана Черединина.
Ранее информагентство "Высота 102" сообщало, что ветерана труда, 87-летнего Владимира Молчанова из-за подозрения на коронавирусную инфекцию и пневмонию перевели из железнодорожной больницы в Волгограде в областной госпиталь ветеранов, который перепрофилирован под COVID-госпиталь. По данным издания, спустя несколько дней его дочери сообщили, что отец ведет себя шумно и мешает соседям и что его собираются отправить в психиатрическую больницу, где также в данный момент принимают пациентов с коронавирусом. Но дочь решила забрать Молчанова домой, она вызвала платную "неотложку", а когда ей вывезли отца на каталке в полуживом состоянии, стала возмущаться, почему он не находится в реанимации, сообщается на сайте.
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Происходящее женщина сняла на видео, которое опубликовано на сайте издания. Затем, по данным СМИ, пожилого мужчину закатили обратно в больницу, где он через некоторое время скончался.
"Прокуратура Волгоградской области организовала проверку после инцидента", - сообщила РИА Новости Черединина.
Как сообщил РИА Новости главврач Волгоградского областного госпиталя ветеранов Олег Кириллов, в тот день, когда дочь Молчанова собиралась забрать его домой, пенсионера планировали перевести в психиатрическую больницу, которая принимает пациентов с коронавирусом. По словам Кириллова, пожилой человек перенес несколько лет назад инсульт, имел сердечно-сосудистые заболевания, у него была деменция, грубые нарушения поведения и оказывать ему помощь в условиях госпиталя невозможно, поэтому было принято решение перевести в специализированное учреждение, но возникли разногласия с родственниками.
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"Дочь собиралась забирать его домой. В тот день он отбывал туда. Переводить собирались на своем транспорте, у нас есть своя бригада скорой помощи. К сожалению, в приемном отделении у пациента развилась внезапная коронарная смерть. Его перевели в реанимацию, где в течение часа проводили реанимационные действия. Но, к сожалению, он скончался", - сообщил Кириллов.
Как сообщили РИА Новости в комитете здравоохранения Волгоградской области, ведомство организовало проверку после смерти пациента.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
 
Распространение нового коронавирусаВолгоградВолгоградская областьПроисшествия
 
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