https://ria.ru/20201030/veteran-1582218774.html

В Волгограде умирающего ветерана пытались перевести в психбольницу

В Волгограде умирающего ветерана пытались перевести в психбольницу

Прокуратура организовала проверку после попытки перевести пожилого пациента с подозрением на коронавирусную инфекцию из госпиталя ветеранов в психиатрическую... РИА Новости, 30.10.2020

2020-10-30T09:45

2020-10-30T09:45

2020-10-30T09:45

распространение нового коронавируса

волгоград

волгоградская область

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0a/19/1581452760_191:462:3011:2048_1400x0_80_0_0_7a64860f6d276756aab6e9f6b05b7aa6.jpg

ВОЛГОГРАД, 30 окт – РИА Новости. Прокуратура организовала проверку после попытки перевести пожилого пациента с подозрением на коронавирусную инфекцию из госпиталя ветеранов в психиатрическую больницу в Волгограде, где в последствии он скончался, сообщила РИА Новости старший помощник прокурора Волгоградской области по взаимодействию со СМИ Оксана Черединина.Ранее информагентство "Высота 102" сообщало, что ветерана труда, 87-летнего Владимира Молчанова из-за подозрения на коронавирусную инфекцию и пневмонию перевели из железнодорожной больницы в Волгограде в областной госпиталь ветеранов, который перепрофилирован под COVID-госпиталь. По данным издания, спустя несколько дней его дочери сообщили, что отец ведет себя шумно и мешает соседям и что его собираются отправить в психиатрическую больницу, где также в данный момент принимают пациентов с коронавирусом. Но дочь решила забрать Молчанова домой, она вызвала платную "неотложку", а когда ей вывезли отца на каталке в полуживом состоянии, стала возмущаться, почему он не находится в реанимации, сообщается на сайте.Происходящее женщина сняла на видео, которое опубликовано на сайте издания. Затем, по данным СМИ, пожилого мужчину закатили обратно в больницу, где он через некоторое время скончался.Как сообщил РИА Новости главврач Волгоградского областного госпиталя ветеранов Олег Кириллов, в тот день, когда дочь Молчанова собиралась забрать его домой, пенсионера планировали перевести в психиатрическую больницу, которая принимает пациентов с коронавирусом. По словам Кириллова, пожилой человек перенес несколько лет назад инсульт, имел сердечно-сосудистые заболевания, у него была деменция, грубые нарушения поведения и оказывать ему помощь в условиях госпиталя невозможно, поэтому было принято решение перевести в специализированное учреждение, но возникли разногласия с родственниками.Как сообщили РИА Новости в комитете здравоохранения Волгоградской области, ведомство организовало проверку после смерти пациента.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф

https://ria.ru/20201026/internat-1581240513.html

https://ria.ru/20201028/simptomy-1581963688.html

волгоград

волгоградская область

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

волгоград, волгоградская область, происшествия