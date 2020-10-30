https://ria.ru/20201030/vaktsina-1582384543.html

ЕС не позволит Венгрии применять российскую вакцину от коронавируса

ЕС не позволит Венгрии применять российскую вакцину от коронавируса

В Еврокомиссии прокомментровали планы Венгрии закупить вакцину от коронавируса производства России или Китая и заявили, что без соответствующей сертификации... РИА Новости, 30.10.2020

2020-10-30T22:06

2020-10-30T22:06

2020-10-30T22:08

урсула фон дер ляйен

astrazeneca

еврокомиссия

виктор орбан

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венгрия

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в мире

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МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. В Еврокомиссии прокомментровали планы Венгрии закупить вакцину от коронавируса производства России или Китая и заявили, что без соответствующей сертификации использовать эти препараты на территории ЕС невозможно. Он сообщил, что сейчас ЕС ведет переговоры о европейских вакцинах, никаких контактов с Москвой или Пекином на этот счет нет."В этом заключается европейская стратегия по вакцинации, и все государства ЕС решили принять участие в данном процессе", — пояснил Мамер.Ранее сегодня премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что поставки первой вакцины от коронавируса в страну ожидаются к концу декабря-началу января.Как сообщал 22 октября глава администрации венгерского премьера Гергей Гуляш, Будапешт может закупить препараты российского или китайского производства, если будет доказана их эффективность. Он добавил, что в рамках схемы ЕС Венгрия также планирует закупить 6,5 миллиона доз вакцин британской компании AstraZeneca на 42,24 миллиона долларов.В свою очередь, глава Еврокомисии Урсула фон дер Ляйен накануне рассказала, что страны ЕС договорились о том, что будущая вакцина от коронавируса появится во всех странах союза одновременно и пропорционально численности населения.

https://ria.ru/20201030/vaktsinatsiya-1582201409.html

https://rsport.ria.ru/20201030/maradona-1582365097.html

москва

венгрия

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

урсула фон дер ляйен, astrazeneca , еврокомиссия, виктор орбан, москва, венгрия, будапешт, в мире