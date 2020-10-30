ЕС не позволит Венгрии применять российскую вакцину от коронавируса
22:06 30.10.2020 (обновлено: 22:08 30.10.2020)
МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. В Еврокомиссии прокомментровали планы Венгрии закупить вакцину от коронавируса производства России или Китая и заявили, что без соответствующей сертификации использовать эти препараты на территории ЕС невозможно.
"Любая вакцина, которая будет распространяться на территории ЕС, должна соответствовать принятым в ЕС нормам качества и пройти все необходимые этапы разрешения в ЕС. То есть невозможно купить вакцину в третьей стране и использовать ее на территории ЕС, если этот продукт не был сертифицирован", — сказал на брифинге официальный представитель ЕК Эрик Мамер.
"В этом заключается европейская стратегия по вакцинации, и все государства ЕС решили принять участие в данном процессе", — пояснил Мамер.
Ранее сегодня премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что поставки первой вакцины от коронавируса в страну ожидаются к концу декабря-началу января.
Как сообщал 22 октября глава администрации венгерского премьера Гергей Гуляш, Будапешт может закупить препараты российского или китайского производства, если будет доказана их эффективность. Он добавил, что в рамках схемы ЕС Венгрия также планирует закупить 6,5 миллиона доз вакцин британской компании AstraZeneca на 42,24 миллиона долларов.
В свою очередь, глава Еврокомисии Урсула фон дер Ляйен накануне рассказала, что страны ЕС договорились о том, что будущая вакцина от коронавируса появится во всех странах союза одновременно и пропорционально численности населения.