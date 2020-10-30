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ЕС не позволит Венгрии применять российскую вакцину от коронавируса
ЕС не позволит Венгрии применять российскую вакцину от коронавируса
В Еврокомиссии прокомментровали планы Венгрии закупить вакцину от коронавируса производства России или Китая и заявили, что без соответствующей сертификации... РИА Новости, 30.10.2020
2020-10-30T22:06
2020-10-30T22:08
урсула фон дер ляйен
astrazeneca
еврокомиссия
виктор орбан
москва
венгрия
будапешт
в мире
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МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. В Еврокомиссии прокомментровали планы Венгрии закупить вакцину от коронавируса производства России или Китая и заявили, что без соответствующей сертификации использовать эти препараты на территории ЕС невозможно. Он сообщил, что сейчас ЕС ведет переговоры о европейских вакцинах, никаких контактов с Москвой или Пекином на этот счет нет."В этом заключается европейская стратегия по вакцинации, и все государства ЕС решили принять участие в данном процессе", — пояснил Мамер.Ранее сегодня премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что поставки первой вакцины от коронавируса в страну ожидаются к концу декабря-началу января.Как сообщал 22 октября глава администрации венгерского премьера Гергей Гуляш, Будапешт может закупить препараты российского или китайского производства, если будет доказана их эффективность. Он добавил, что в рамках схемы ЕС Венгрия также планирует закупить 6,5 миллиона доз вакцин британской компании AstraZeneca на 42,24 миллиона долларов.В свою очередь, глава Еврокомисии Урсула фон дер Ляйен накануне рассказала, что страны ЕС договорились о том, что будущая вакцина от коронавируса появится во всех странах союза одновременно и пропорционально численности населения.
https://ria.ru/20201030/vaktsinatsiya-1582201409.html
https://rsport.ria.ru/20201030/maradona-1582365097.html
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урсула фон дер ляйен, astrazeneca , еврокомиссия, виктор орбан, москва, венгрия, будапешт, в мире

ЕС не позволит Венгрии применять российскую вакцину от коронавируса

22:06 30.10.2020 (обновлено: 22:08 30.10.2020)
 
© РИА Новости / Георгий Зимарев / Перейти в фотобанкВакцинация врачей от коронавируса в Краснодаре
Вакцинация врачей от коронавируса в Краснодаре - РИА Новости, 1920, 30.10.2020
© РИА Новости / Георгий Зимарев
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МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. В Еврокомиссии прокомментровали планы Венгрии закупить вакцину от коронавируса производства России или Китая и заявили, что без соответствующей сертификации использовать эти препараты на территории ЕС невозможно.
"Любая вакцина, которая будет распространяться на территории ЕС, должна соответствовать принятым в ЕС нормам качества и пройти все необходимые этапы разрешения в ЕС. То есть невозможно купить вакцину в третьей стране и использовать ее на территории ЕС, если этот продукт не был сертифицирован", — сказал на брифинге официальный представитель ЕК Эрик Мамер.
Он сообщил, что сейчас ЕС ведет переговоры о европейских вакцинах, никаких контактов с Москвой или Пекином на этот счет нет.
"В этом заключается европейская стратегия по вакцинации, и все государства ЕС решили принять участие в данном процессе", — пояснил Мамер.
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Ранее сегодня премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что поставки первой вакцины от коронавируса в страну ожидаются к концу декабря-началу января.
Как сообщал 22 октября глава администрации венгерского премьера Гергей Гуляш, Будапешт может закупить препараты российского или китайского производства, если будет доказана их эффективность. Он добавил, что в рамках схемы ЕС Венгрия также планирует закупить 6,5 миллиона доз вакцин британской компании AstraZeneca на 42,24 миллиона долларов.
В свою очередь, глава Еврокомисии Урсула фон дер Ляйен накануне рассказала, что страны ЕС договорились о том, что будущая вакцина от коронавируса появится во всех странах союза одновременно и пропорционально численности населения.
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