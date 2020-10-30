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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201030/vaktsina-1582282925.html
В ЕС предостерегли Венгрию от покупки российской вакцины
В ЕС предостерегли Венгрию от покупки российской вакцины
Страны и производители, желающие поставлять вакцины от коронавируса в Евросоюз, должны пройти все предусмотренные в ЕС стадии проверки и сертификации, сказал на РИА Новости, 30.10.2020
2020-10-30T14:26
2020-10-30T20:03
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
еврокомиссия
евросоюз
в мире
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БРЮССЕЛЬ, 30 окт — РИА Новости. Страны и производители, желающие поставлять вакцины от коронавируса в Евросоюз, должны пройти все предусмотренные в ЕС стадии проверки и сертификации, сказал на брифинге в Брюсселе официальный представитель Еврокомиссии Эрик Мамер, отвечая на вопрос, как отнесется Европейская комиссия к возможной покупке отдельными государствами ЕС, в частности Венгрией, вакцин в третьих странах, включая Россию и Китай."Любая вакцина, которая будет распространяться на территории ЕС, должна соответствовать принятым в ЕС нормам качества и пройти все необходимые этапы разрешения в ЕС. То есть невозможно купить вакцину в третьей стране и использовать ее на территории ЕС, если этот продукт не был сертифицирован", — сказал Мамер.Он добавил, что сейчас Евросоюз ведет переговоры с европейскими производителями вакцин. "Мы не ведем переговоры ни с Россией, ни с Китаем, ни с компаниями в этих странах. В этом заключается европейская стратегия по вакцинации, и все государства ЕС решили принять участие в данном процессе", — пояснил представитель ЕК.Но в будущем в Евросоюзе могут появиться и вакцины из других стран, добавил он.Как заявляла глава Еврокомисии Урсула фон дер Ляйен, члены ЕС договорились, что будущая вакцина от коронавируса появится во всех странах союза одновременно и пропорционально численности населения.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус covid-19, еврокомиссия, евросоюз, в мире

В ЕС предостерегли Венгрию от покупки российской вакцины

14:26 30.10.2020 (обновлено: 20:03 30.10.2020)
 
© РИА Новости / Георгий Зимарев / Перейти в фотобанкМедсестра держит в руках ампулу с вакциной "Гам-Ковид-Вак"
Медсестра держит в руках ампулу с вакциной Гам-Ковид-Вак - РИА Новости, 1920, 30.10.2020
© РИА Новости / Георгий Зимарев
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БРЮССЕЛЬ, 30 окт — РИА Новости. Страны и производители, желающие поставлять вакцины от коронавируса в Евросоюз, должны пройти все предусмотренные в ЕС стадии проверки и сертификации, сказал на брифинге в Брюсселе официальный представитель Еврокомиссии Эрик Мамер, отвечая на вопрос, как отнесется Европейская комиссия к возможной покупке отдельными государствами ЕС, в частности Венгрией, вакцин в третьих странах, включая Россию и Китай.
"Любая вакцина, которая будет распространяться на территории ЕС, должна соответствовать принятым в ЕС нормам качества и пройти все необходимые этапы разрешения в ЕС. То есть невозможно купить вакцину в третьей стране и использовать ее на территории ЕС, если этот продукт не был сертифицирован", — сказал Мамер.
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Он добавил, что сейчас Евросоюз ведет переговоры с европейскими производителями вакцин.
"Мы не ведем переговоры ни с Россией, ни с Китаем, ни с компаниями в этих странах. В этом заключается европейская стратегия по вакцинации, и все государства ЕС решили принять участие в данном процессе", — пояснил представитель ЕК.
Но в будущем в Евросоюзе могут появиться и вакцины из других стран, добавил он.
Как заявляла глава Еврокомисии Урсула фон дер Ляйен, члены ЕС договорились, что будущая вакцина от коронавируса появится во всех странах союза одновременно и пропорционально численности населения.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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