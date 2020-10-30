https://ria.ru/20201030/vaktsina-1582282925.html

В ЕС предостерегли Венгрию от покупки российской вакцины

В ЕС предостерегли Венгрию от покупки российской вакцины

Страны и производители, желающие поставлять вакцины от коронавируса в Евросоюз, должны пройти все предусмотренные в ЕС стадии проверки и сертификации, сказал на РИА Новости, 30.10.2020

2020-10-30T14:26

2020-10-30T14:26

2020-10-30T20:03

распространение нового коронавируса

коронавирус covid-19

еврокомиссия

евросоюз

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/07/1578658482_0:0:2975:1674_1400x0_80_0_0_1d22eafb796416ac538c9b23f04887e2.jpg

БРЮССЕЛЬ, 30 окт — РИА Новости. Страны и производители, желающие поставлять вакцины от коронавируса в Евросоюз, должны пройти все предусмотренные в ЕС стадии проверки и сертификации, сказал на брифинге в Брюсселе официальный представитель Еврокомиссии Эрик Мамер, отвечая на вопрос, как отнесется Европейская комиссия к возможной покупке отдельными государствами ЕС, в частности Венгрией, вакцин в третьих странах, включая Россию и Китай."Любая вакцина, которая будет распространяться на территории ЕС, должна соответствовать принятым в ЕС нормам качества и пройти все необходимые этапы разрешения в ЕС. То есть невозможно купить вакцину в третьей стране и использовать ее на территории ЕС, если этот продукт не был сертифицирован", — сказал Мамер.Он добавил, что сейчас Евросоюз ведет переговоры с европейскими производителями вакцин. "Мы не ведем переговоры ни с Россией, ни с Китаем, ни с компаниями в этих странах. В этом заключается европейская стратегия по вакцинации, и все государства ЕС решили принять участие в данном процессе", — пояснил представитель ЕК.Но в будущем в Евросоюзе могут появиться и вакцины из других стран, добавил он.Как заявляла глава Еврокомисии Урсула фон дер Ляйен, члены ЕС договорились, что будущая вакцина от коронавируса появится во всех странах союза одновременно и пропорционально численности населения.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201030/simptom-1582217594.html

https://ria.ru/20200812/1575689573.html

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, еврокомиссия, евросоюз, в мире