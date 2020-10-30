https://ria.ru/20201030/ukraina-1582206518.html
Украинский экс-министр заявила, что страна "трещит по швам"
Украинский экс-министр заявила, что страна "трещит по швам"
Экс-министр юстиции Украина Елена Лукаш прокомментировала итоги местных выборов в стране. РИА Новости, 30.10.2020
2020-10-30T07:15
2020-10-30T07:15
2020-10-30T12:41
ситуация на украине
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МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Экс-министр юстиции Украина Елена Лукаш прокомментировала итоги местных выборов в стране.По ее мнению, успех региональных партий указывает на отсутствие в государстве политической партии государственного масштаба, и в этих условиях продолжится "феодализация" Украины.Бывший министр отметила, что жители регионов страны, тяжело пережившие экономические последствия пандемии коронавируса, больше не надеются на центральную власть и полагаются на местных лидеров.Местные выборы прошли на Украине в воскресенье. Параллельно с голосованием граждане по желанию участвовали в опросе, инициированном Зеленским по пяти темам. Согласно данным exit poll социологической группы "Рейтинг", участие в президентском опросе приняли 67 процентов украинцев, которые пришли на выборы. По информации Центральной избирательной комиссии, явка на выборах составила 36,88 процента.
https://ria.ru/20201029/zelenskiy-1582015405.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ситуация на украине, елена лукаш, украина, в мире