https://ria.ru/20201030/ukraina-1582206518.html

Украинский экс-министр заявила, что страна "трещит по швам"

Украинский экс-министр заявила, что страна "трещит по швам"

Экс-министр юстиции Украина Елена Лукаш прокомментировала итоги местных выборов в стране. РИА Новости, 30.10.2020

2020-10-30T07:15

2020-10-30T07:15

2020-10-30T12:41

ситуация на украине

елена лукаш

украина

в мире

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МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Экс-министр юстиции Украина Елена Лукаш прокомментировала итоги местных выборов в стране.По ее мнению, успех региональных партий указывает на отсутствие в государстве политической партии государственного масштаба, и в этих условиях продолжится "феодализация" Украины.Бывший министр отметила, что жители регионов страны, тяжело пережившие экономические последствия пандемии коронавируса, больше не надеются на центральную власть и полагаются на местных лидеров.Местные выборы прошли на Украине в воскресенье. Параллельно с голосованием граждане по желанию участвовали в опросе, инициированном Зеленским по пяти темам. Согласно данным exit poll социологической группы "Рейтинг", участие в президентском опросе приняли 67 процентов украинцев, которые пришли на выборы. По информации Центральной избирательной комиссии, явка на выборах составила 36,88 процента.

https://ria.ru/20201029/zelenskiy-1582015405.html

украина

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ситуация на украине, елена лукаш, украина, в мире