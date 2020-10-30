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Голосование на промежуточных выборах в конгресс США
Выборы президента США — 2020
https://ria.ru/20201030/twitter-1582250690.html
Роскомнадзор потребовал от Twitter снять ограничения на репортаж RT о США
Роскомнадзор потребовал от Twitter снять ограничения на репортаж RT о США
Роскомнадзор потребовал от Twitter снять ограничения c репортажа RT о выборах в США. РИА Новости, 30.10.2020
2020-10-30T12:22
2020-10-30T13:26
медиавойны
телеканал rt
выборы президента сша — 2020
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
сша
twitter
в мире
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МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Роскомнадзор потребовал от Twitter снять ограничения c репортажа RT о выборах в США.Такими действиями Twitter пытается скрыть от мировой и, в частности, российской общественности публикуемую RT информацию о нарушениях на американских выборах, считают в Роскомнадзоре.В репортаже RT говорится о вопросах, которые возникают на фоне сообщений о возможной фальсификации результатов выборов президента США. Twitter пометил этот ролик как "потенциально вводящий в заблуждение". На днях Роскомнадзор потребовал от Facebook, Twitter и Google прекратить цензуру российских СМИ — эти компании блокируют материалы порядка 20 российских ресурсов, в том числе РИА Новости, RT и Sputnik.Так, Twitter удалил из поисковой выдачи аккаунт РИА Новости. Пользователи, которые не были подписаны на страницу агентства, не могут найти ее ни в России, ни в других странах. Таким же образом сервис заблокировал RT и Sputnik.Кроме того, Twitter помечает страницы СМИ, если считает, что они находятся под контролем властей. Такая маркировка есть, например, на страницах РИА Новости, "Вестей" и "Вестей FM", RT и на личной странице его главного редактора Маргариты Симоньян. При этом многие западные издания никак не помечены.
https://ria.ru/20201023/tsenzura-1581176218.html
https://ria.ru/20201030/amerika-1582238978.html
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2020
РИА Новости
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Новости
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медиавойны, телеканал rt, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), сша, twitter, в мире

Роскомнадзор потребовал от Twitter снять ограничения на репортаж RT о США

12:22 30.10.2020 (обновлено: 13:26 30.10.2020)
 
© РИА НовостиСтраница RT в Twitter
Страница RT в Twitter - РИА Новости, 1920, 30.10.2020
© РИА Новости
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Роскомнадзор потребовал от Twitter снять ограничения c репортажа RT о выборах в США.

"Ограничения на материалы российских СМИ расцениваются как акт цензуры, нарушающий принципы обеспечения свободного распространения информации и беспрепятственного доступа к ней", — говорится в сообщении ведомства.

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Такими действиями Twitter пытается скрыть от мировой и, в частности, российской общественности публикуемую RT информацию о нарушениях на американских выборах, считают в Роскомнадзоре.
В репортаже RT говорится о вопросах, которые возникают на фоне сообщений о возможной фальсификации результатов выборов президента США. Twitter пометил этот ролик как "потенциально вводящий в заблуждение".
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На днях Роскомнадзор потребовал от Facebook, Twitter и Google прекратить цензуру российских СМИ — эти компании блокируют материалы порядка 20 российских ресурсов, в том числе РИА Новости, RT и Sputnik.
Так, Twitter удалил из поисковой выдачи аккаунт РИА Новости. Пользователи, которые не были подписаны на страницу агентства, не могут найти ее ни в России, ни в других странах. Таким же образом сервис заблокировал RT и Sputnik.
Кроме того, Twitter помечает страницы СМИ, если считает, что они находятся под контролем властей. Такая маркировка есть, например, на страницах РИА Новости, "Вестей" и "Вестей FM", RT и на личной странице его главного редактора Маргариты Симоньян. При этом многие западные издания никак не помечены.
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Выборы президента США — 2020МедиавойныТелеканал RTФедеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)СШАTwitterВ мире
 
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