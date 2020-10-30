https://ria.ru/20201030/twitter-1582250690.html

Роскомнадзор потребовал от Twitter снять ограничения на репортаж RT о США

Роскомнадзор потребовал от Twitter снять ограничения на репортаж RT о США

Роскомнадзор потребовал от Twitter снять ограничения c репортажа RT о выборах в США. РИА Новости, 30.10.2020

2020-10-30T12:22

2020-10-30T12:22

2020-10-30T13:26

медиавойны

телеканал rt

выборы президента сша — 2020

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

сша

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в мире

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МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Роскомнадзор потребовал от Twitter снять ограничения c репортажа RT о выборах в США.Такими действиями Twitter пытается скрыть от мировой и, в частности, российской общественности публикуемую RT информацию о нарушениях на американских выборах, считают в Роскомнадзоре.В репортаже RT говорится о вопросах, которые возникают на фоне сообщений о возможной фальсификации результатов выборов президента США. Twitter пометил этот ролик как "потенциально вводящий в заблуждение". На днях Роскомнадзор потребовал от Facebook, Twitter и Google прекратить цензуру российских СМИ — эти компании блокируют материалы порядка 20 российских ресурсов, в том числе РИА Новости, RT и Sputnik.Так, Twitter удалил из поисковой выдачи аккаунт РИА Новости. Пользователи, которые не были подписаны на страницу агентства, не могут найти ее ни в России, ни в других странах. Таким же образом сервис заблокировал RT и Sputnik.Кроме того, Twitter помечает страницы СМИ, если считает, что они находятся под контролем властей. Такая маркировка есть, например, на страницах РИА Новости, "Вестей" и "Вестей FM", RT и на личной странице его главного редактора Маргариты Симоньян. При этом многие западные издания никак не помечены.

https://ria.ru/20201023/tsenzura-1581176218.html

https://ria.ru/20201030/amerika-1582238978.html

https://ria.ru/20200908/beslan-1576914442.html

сша

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

медиавойны, телеканал rt, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), сша, twitter, в мире