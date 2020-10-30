https://ria.ru/20201030/tunis-1582351093.html

Тунис проверит причастность новой группировки к теракту в Ницце

Тунис проверит причастность новой группировки к теракту в Ницце

Власти Туниса проверяют возможную причастность неизвестной ранее группировки к теракту в Ницце, сообщило инфорагентство TAP со ссылкой на главу пресс-службы... РИА Новости, 30.10.2020

2020-10-30T18:39

2020-10-30T18:39

2020-10-30T19:03

вооруженные нападения во франции

кристиан эстрози

эммануэль макрон

тунис (страна)

франция

ницца

в мире

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КАИР, 30 окт — РИА Новости. Власти Туниса проверяют возможную причастность неизвестной ранее группировки к теракту в Ницце, сообщило инфорагентство TAP со ссылкой на главу пресс-службы суда первой инстанции Мохсена ад-Дали.По словам ад-Дали, расследование началось после публикации в соцсетях, в которой утверждалось, что теракт во французской Ницце устроила указанная группировка.Накануне уроженец Туниса Ибрагим аль-Ауисауи набросился с ножом на людей у собора Нотр-Дам в Ницце. Три человека погибли, еще несколько получили ранения. СМИ писали, что две жертвы атаковавший обезглавил, при этом он повторял "Аллах акбар". Мэр Ниццы Кристиан Эстрози и президент Франции Эммануэль Макрон назвали произошедшее терактом.Французское правительство ввело план по противодействию терроризму.Кризис в отношениях между Парижем и исламским миром начался две недели назад, когда в коммуне Конфлан-Сент-Онорин обезглавили учителя Самюэля Пати, он демонстрировал на уроках карикатуры на пророка Мухаммеда. Макрон объявил борьбу с экстремизмом во Франции, а также подчеркнул, что в республике не откажутся от публикации карикатур. Последнее вызвало возмущение мусульман по всему миру.

https://ria.ru/20201029/france-terror-1582091507.html

тунис (страна)

франция

ницца

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вооруженные нападения во франции, кристиан эстрози, эммануэль макрон, тунис (страна), франция, ницца, в мире