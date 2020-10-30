Россия неоднократно предупреждала Францию о террористической угрозе
10:06 30.10.2020 (обновлено: 11:41 30.10.2020)
МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Москва неоднократно предупреждала Париж об опасности, исходящей от террористов-выходцев с Северного Кавказа, сообщил в интервью РИА Новости замглавы МИД РФ Олег Сыромолотов.
"Возвращаясь к теме радикализации, могу сказать, что мы неоднократно предупреждали наших французских партнеров об опасности, исходящей от террористов-выходцев с Северного Кавказа, а они принимали их как "борцов за свободу"", - сказал он.
По словам Сыромолотова, "многие из этих мнимых "борцов за свободу" как раз и нашли свое прибежище во Франции, некоторые даже став гражданами этой страны".
Он напомнил, говоря в целом об отношениях Москвы и Парижа, что "взаимодействие в сфере борьбы с терроризмом занимает значимое место в российско-французских отношениях".
По его словам, "в соответствии с договоренностями президентов Владимира Путина и Эммануэля Макрона возобновила свою деятельность межведомственная рабочая группа по борьбе с новыми вызовами и угрозами, 11 сентября этого года в Париже – в годовщину кровавых терактов в США – состоялось ее первое после длительного перерыва заседание". "Как сопредседатель от российской стороны в этом механизме высоко оцениваю итоги этой встречи", - сказал он, добавив, что "у нас получился весьма заинтересованный и ориентированный на достижение конкретных результатов диалог".
"Удалось определить ряд конкретных направлений для укрепления двустороннего сотрудничества по вопросам противодействия терроризму, радикализации, оргпреступности и наркотрафику, наметить дальнейшие шаги по обеспечению безопасности на транспорте и при проведении крупных спортивных мероприятий", - сказал он.
"Выдвинуты конкретные инициативы расширения практического взаимодействия между Москвой и Парижем, которые в настоящее время прорабатываются профильными ведомствами обеих сторон", - заключил замглавы МИД России.