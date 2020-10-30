https://ria.ru/20201030/terroristy-1582220982.html

Россия неоднократно предупреждала Францию о террористической угрозе

Россия неоднократно предупреждала Францию о террористической угрозе

Москва неоднократно предупреждала Париж об опасности, исходящей от террористов-выходцев с Северного Кавказа, сообщил в интервью РИА Новости замглавы МИД РФ Олег РИА Новости, 30.10.2020

2020-10-30T10:06

2020-10-30T10:06

2020-10-30T11:41

олег сыромолотов

эммануэль макрон

владимир путин

сша

вооруженные нападения во франции

северный кавказ

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

франция

в мире

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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Москва неоднократно предупреждала Париж об опасности, исходящей от террористов-выходцев с Северного Кавказа, сообщил в интервью РИА Новости замглавы МИД РФ Олег Сыромолотов.По словам Сыромолотова, "многие из этих мнимых "борцов за свободу" как раз и нашли свое прибежище во Франции, некоторые даже став гражданами этой страны".Он напомнил, говоря в целом об отношениях Москвы и Парижа, что "взаимодействие в сфере борьбы с терроризмом занимает значимое место в российско-французских отношениях".По его словам, "в соответствии с договоренностями президентов Владимира Путина и Эммануэля Макрона возобновила свою деятельность межведомственная рабочая группа по борьбе с новыми вызовами и угрозами, 11 сентября этого года в Париже – в годовщину кровавых терактов в США – состоялось ее первое после длительного перерыва заседание". "Как сопредседатель от российской стороны в этом механизме высоко оцениваю итоги этой встречи", - сказал он, добавив, что "у нас получился весьма заинтересованный и ориентированный на достижение конкретных результатов диалог"."Выдвинуты конкретные инициативы расширения практического взаимодействия между Москвой и Парижем, которые в настоящее время прорабатываются профильными ведомствами обеих сторон", - заключил замглавы МИД России.Читайте полный текст интервью Олега Сыромолотова >>

https://ria.ru/20201030/islam--1582182627.html

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сша

северный кавказ

франция

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

олег сыромолотов, эммануэль макрон, владимир путин, сша, вооруженные нападения во франции, северный кавказ, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), франция, в мире