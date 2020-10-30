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Россия неоднократно предупреждала Францию о террористической угрозе
Россия неоднократно предупреждала Францию о террористической угрозе
Москва неоднократно предупреждала Париж об опасности, исходящей от террористов-выходцев с Северного Кавказа, сообщил в интервью РИА Новости замглавы МИД РФ Олег РИА Новости, 30.10.2020
2020-10-30T10:06
2020-10-30T11:41
олег сыромолотов
эммануэль макрон
владимир путин
сша
вооруженные нападения во франции
северный кавказ
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
франция
в мире
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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Москва неоднократно предупреждала Париж об опасности, исходящей от террористов-выходцев с Северного Кавказа, сообщил в интервью РИА Новости замглавы МИД РФ Олег Сыромолотов.По словам Сыромолотова, "многие из этих мнимых "борцов за свободу" как раз и нашли свое прибежище во Франции, некоторые даже став гражданами этой страны".Он напомнил, говоря в целом об отношениях Москвы и Парижа, что "взаимодействие в сфере борьбы с терроризмом занимает значимое место в российско-французских отношениях".По его словам, "в соответствии с договоренностями президентов Владимира Путина и Эммануэля Макрона возобновила свою деятельность межведомственная рабочая группа по борьбе с новыми вызовами и угрозами, 11 сентября этого года в Париже – в годовщину кровавых терактов в США – состоялось ее первое после длительного перерыва заседание". "Как сопредседатель от российской стороны в этом механизме высоко оцениваю итоги этой встречи", - сказал он, добавив, что "у нас получился весьма заинтересованный и ориентированный на достижение конкретных результатов диалог"."Выдвинуты конкретные инициативы расширения практического взаимодействия между Москвой и Парижем, которые в настоящее время прорабатываются профильными ведомствами обеих сторон", - заключил замглавы МИД России.Читайте полный текст интервью Олега Сыромолотова &gt;&gt;
https://ria.ru/20201030/islam--1582182627.html
https://ria.ru/20201029/vysylat-1582192810.html
сша
северный кавказ
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олег сыромолотов, эммануэль макрон, владимир путин, сша, вооруженные нападения во франции, северный кавказ, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), франция, в мире

Россия неоднократно предупреждала Францию о террористической угрозе

10:06 30.10.2020 (обновлено: 11:41 30.10.2020)
 
© Фото : МИД РоссииЗдание МИД России
Здание МИД России - РИА Новости, 1920, 30.10.2020
© Фото : МИД России
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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Москва неоднократно предупреждала Париж об опасности, исходящей от террористов-выходцев с Северного Кавказа, сообщил в интервью РИА Новости замглавы МИД РФ Олег Сыромолотов.
"Возвращаясь к теме радикализации, могу сказать, что мы неоднократно предупреждали наших французских партнеров об опасности, исходящей от террористов-выходцев с Северного Кавказа, а они принимали их как "борцов за свободу"", - сказал он.
По словам Сыромолотова, "многие из этих мнимых "борцов за свободу" как раз и нашли свое прибежище во Франции, некоторые даже став гражданами этой страны".
Он напомнил, говоря в целом об отношениях Москвы и Парижа, что "взаимодействие в сфере борьбы с терроризмом занимает значимое место в российско-французских отношениях".
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По его словам, "в соответствии с договоренностями президентов Владимира Путина и Эммануэля Макрона возобновила свою деятельность межведомственная рабочая группа по борьбе с новыми вызовами и угрозами, 11 сентября этого года в Париже – в годовщину кровавых терактов в США – состоялось ее первое после длительного перерыва заседание". "Как сопредседатель от российской стороны в этом механизме высоко оцениваю итоги этой встречи", - сказал он, добавив, что "у нас получился весьма заинтересованный и ориентированный на достижение конкретных результатов диалог".
"Удалось определить ряд конкретных направлений для укрепления двустороннего сотрудничества по вопросам противодействия терроризму, радикализации, оргпреступности и наркотрафику, наметить дальнейшие шаги по обеспечению безопасности на транспорте и при проведении крупных спортивных мероприятий", - сказал он.
"Выдвинуты конкретные инициативы расширения практического взаимодействия между Москвой и Парижем, которые в настоящее время прорабатываются профильными ведомствами обеих сторон", - заключил замглавы МИД России.
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Олег СыромолотовЭммануэль МакронВладимир ПутинСШАВооруженные нападения во ФранцииСеверный КавказМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)ФранцияВ мире
 
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