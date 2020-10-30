https://ria.ru/20201030/sudya-1582246071.html

Коллегия лишила полномочий волгоградскую судью Добрынину

Коллегия лишила полномочий волгоградскую судью Добрынину

Судью Дзержинского районного суда Волгограда Юлию Добрынину, против которой Высшая квалификационная коллегия судей РФ разрешила возбудить дело о покушении на... РИА Новости, 30.10.2020

2020-10-30T11:55

2020-10-30T11:55

2020-10-30T12:08

волгоградская область

происшествия

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ВОЛГОГРАД, 30 окт – РИА Новости. Судью Дзержинского районного суда Волгограда Юлию Добрынину, против которой Высшая квалификационная коллегия судей РФ разрешила возбудить дело о покушении на мошенничество, досрочно лишили полномочий, сообщает в пятницу объединённая пресс-служба судов общей юрисдикции Волгоградской области.Ранее сообщалось, что Высшая квалификационная коллегия судей РФ разрешила СК завести против председателя Дзержинского районного суда Волгограда Добрыниной уголовное дело о покушении на мошенничество. Согласно материалам дела, в производстве Дзержинского райсуда находилось гражданское дело по иску администрации к предпринимателю Владимиру Зубкову, который находится в СИЗО, о сносе самовольно построенной гостиницы. Была назначена строительная экспертиза.Добрынина, как считает следствие, попросила у жены Зубкова 2,5 миллиона рублей, обещая передать их экспертам, чтобы получить нужное ему заключение. Зубкова сообщила об этом в правоохранительные органы, и следующая встреча прошла уже под контролем оперативников. Женщина передала Добрыниной муляж 2,5 миллиона рублей (подлинными купюрами там было всего 150 тысяч). Встречу прервали сотрудники ФСБ, сейчас следствие ведет ГСУСК РФ. Судью они не смогли ни опросить, ни задержать из-за неприкосновенности.По данным суда, в пятницу квалификационная коллегия судей Волгоградской области утвердила заключение комиссии по результатам проверки в отношении Добрыниной."Решением Квалификационной коллегии судей Волгоградской области за совершение указанного дисциплинарного проступка, повлекшего умаление авторитета судебной власти, на судью, председателя Дзержинского районного суда г. Волгограда Добрынину Ю.В. наложено дисциплинарное взыскание в виде досрочного прекращения ее полномочий, с лишением квалификационного класса", - говорится в сообщении суда.Отмечается, что проступок Добрыниной заключается в непроцессульном общении с неучастником процесса по гражданскому делу, также судья нарушила законы о статусе судей, о противодействии коррупции и Кодекс судейской этики.

https://ria.ru/20200912/sudya-1577123872.html

волгоградская область

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

волгоградская область, происшествия