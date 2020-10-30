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Коллегия лишила полномочий волгоградскую судью Добрынину
Коллегия лишила полномочий волгоградскую судью Добрынину
Судью Дзержинского районного суда Волгограда Юлию Добрынину, против которой Высшая квалификационная коллегия судей РФ разрешила возбудить дело о покушении на... РИА Новости, 30.10.2020
2020-10-30T11:55
2020-10-30T12:08
волгоградская область
происшествия
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ВОЛГОГРАД, 30 окт – РИА Новости. Судью Дзержинского районного суда Волгограда Юлию Добрынину, против которой Высшая квалификационная коллегия судей РФ разрешила возбудить дело о покушении на мошенничество, досрочно лишили полномочий, сообщает в пятницу объединённая пресс-служба судов общей юрисдикции Волгоградской области.Ранее сообщалось, что Высшая квалификационная коллегия судей РФ разрешила СК завести против председателя Дзержинского районного суда Волгограда Добрыниной уголовное дело о покушении на мошенничество. Согласно материалам дела, в производстве Дзержинского райсуда находилось гражданское дело по иску администрации к предпринимателю Владимиру Зубкову, который находится в СИЗО, о сносе самовольно построенной гостиницы. Была назначена строительная экспертиза.Добрынина, как считает следствие, попросила у жены Зубкова 2,5 миллиона рублей, обещая передать их экспертам, чтобы получить нужное ему заключение. Зубкова сообщила об этом в правоохранительные органы, и следующая встреча прошла уже под контролем оперативников. Женщина передала Добрыниной муляж 2,5 миллиона рублей (подлинными купюрами там было всего 150 тысяч). Встречу прервали сотрудники ФСБ, сейчас следствие ведет ГСУСК РФ. Судью они не смогли ни опросить, ни задержать из-за неприкосновенности.По данным суда, в пятницу квалификационная коллегия судей Волгоградской области утвердила заключение комиссии по результатам проверки в отношении Добрыниной."Решением Квалификационной коллегии судей Волгоградской области за совершение указанного дисциплинарного проступка, повлекшего умаление авторитета судебной власти, на судью, председателя Дзержинского районного суда г. Волгограда Добрынину Ю.В. наложено дисциплинарное взыскание в виде досрочного прекращения ее полномочий, с лишением квалификационного класса", - говорится в сообщении суда.Отмечается, что проступок Добрыниной заключается в непроцессульном общении с неучастником процесса по гражданскому делу, также судья нарушила законы о статусе судей, о противодействии коррупции и Кодекс судейской этики.
https://ria.ru/20200912/sudya-1577123872.html
волгоградская область
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волгоградская область, происшествия

Коллегия лишила полномочий волгоградскую судью Добрынину

11:55 30.10.2020 (обновлено: 12:08 30.10.2020)
 
© Фото : Дзержинский районный суд ВолгоградаПредседатель Дзержинского районного суда Волгограда Юлия Добрынина
Председатель Дзержинского районного суда Волгограда Юлия Добрынина - РИА Новости, 1920, 30.10.2020
© Фото : Дзержинский районный суд Волгограда
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ВОЛГОГРАД, 30 окт – РИА Новости. Судью Дзержинского районного суда Волгограда Юлию Добрынину, против которой Высшая квалификационная коллегия судей РФ разрешила возбудить дело о покушении на мошенничество, досрочно лишили полномочий, сообщает в пятницу объединённая пресс-служба судов общей юрисдикции Волгоградской области.
Ранее сообщалось, что Высшая квалификационная коллегия судей РФ разрешила СК завести против председателя Дзержинского районного суда Волгограда Добрыниной уголовное дело о покушении на мошенничество. Согласно материалам дела, в производстве Дзержинского райсуда находилось гражданское дело по иску администрации к предпринимателю Владимиру Зубкову, который находится в СИЗО, о сносе самовольно построенной гостиницы. Была назначена строительная экспертиза.
Председатель следственного комитета Александр Бастрыкин - РИА Новости, 1920, 12.09.2020
12 сентября, 02:08
Бастрыкин потребовал возбудить уголовное дело против судьи Добрыниной
Добрынина, как считает следствие, попросила у жены Зубкова 2,5 миллиона рублей, обещая передать их экспертам, чтобы получить нужное ему заключение. Зубкова сообщила об этом в правоохранительные органы, и следующая встреча прошла уже под контролем оперативников. Женщина передала Добрыниной муляж 2,5 миллиона рублей (подлинными купюрами там было всего 150 тысяч). Встречу прервали сотрудники ФСБ, сейчас следствие ведет ГСУСК РФ. Судью они не смогли ни опросить, ни задержать из-за неприкосновенности.
По данным суда, в пятницу квалификационная коллегия судей Волгоградской области утвердила заключение комиссии по результатам проверки в отношении Добрыниной.
"Решением Квалификационной коллегии судей Волгоградской области за совершение указанного дисциплинарного проступка, повлекшего умаление авторитета судебной власти, на судью, председателя Дзержинского районного суда г. Волгограда Добрынину Ю.В. наложено дисциплинарное взыскание в виде досрочного прекращения ее полномочий, с лишением квалификационного класса", - говорится в сообщении суда.
Отмечается, что проступок Добрыниной заключается в непроцессульном общении с неучастником процесса по гражданскому делу, также судья нарушила законы о статусе судей, о противодействии коррупции и Кодекс судейской этики.
 
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