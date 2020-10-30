https://ria.ru/20201030/statistika-1582382967.html

В Петербурге объяснили расхождения в статистике смертности от COVID-19

В Петербурге объяснили расхождения в статистике смертности от COVID-19

Комитет по здравоохранению Петербурга разъяснил расхождение между официальной статистикой летальных случаев по коронавирусу и данными в СМИ о кремации пациентов РИА Новости, 30.10.2020

2020-10-30T21:49

2020-10-30T21:49

2020-10-30T21:49

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

санкт-петербург

общество

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 окт – РИА Новости. Комитет по здравоохранению Петербурга разъяснил расхождение между официальной статистикой летальных случаев по коронавирусу и данными в СМИ о кремации пациентов с COVID-19.Накануне интернет-издание "Фонтанка" опубликовало данные журнала учета актов кремации умерших, зараженных коронавирусной инфекцией. Согласно этому документу, с 14 апреля по 27 октября во втором корпусе петербургского крематория, отведенном под умерших от коронавируса, сожгли 5 868 тел, при этом официальная статистика оперштаба по борьбе с COVID-19 за этот период свидетельствует, что в городе зафиксировано 3 674 летальных исхода."Если мы говорим о таких особых условиях захоронения, как кремация пациентов, у которых была обнаружена коронавирусная инфекция, …то статистика складывается из трех направлений. Это истинные больные, которые болели COVID-19 и погибли от него, это пациенты, у которых была какая-то другая патология и COVID-19 был выявлен в виде сопутствующего заболевания, и это те, у кого COVID-19 был обнаружен после на вскрытии. Все они попали в статистику", - рассказал первый зампред комздрава Андрей Сарана, чей видеокомментарий приводит администрация губернатора Петербурга.Он добавил, что эти статистические данные учитывают скончавшихся пациентов, которые находились как в перепрофилированных стационарах, так и в тех стационарах, которые изначально работали в качестве инфекционных."Учитывая время начала первой волны, было принято решение, что все пациенты, которые находятся в перепрофилированных медучреждениях и являются потенциально опасными, (в случае смерти) либо захоранивались особым способом в закрытых гробах, либо проводилась кремация", - напомнил Сарана.Он пояснил, что в официальную статистику попадают те, в отношении кого имеется патологоанатомическое заключение об обнаружении коронавирусной инфекции, а также заключение о смерти.При этом летальные случаи по COVID не всегда включаются в статистику смертности непосредственно в день кончины пациента. "Между временем смерти пациента и тем, когда он попадает в статистику, иногда проходит достаточно большое время (поначалу доходило до полутора месяцев). Сейчас же это происходит достаточно быстро", - заключил Сарана. Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201030/simptom-1582217594.html

https://ria.ru/20200924/koronavirus-1577684607.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, санкт-петербург, общество